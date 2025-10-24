Giá vàng biến động dữ dội, lời khuyên chiến lược dành cho các nhà đầu tư

Vàng lao dốc bất ngờ sau chuỗi tăng kỷ lục rồi phục hồi nhẹ

Từ đầu năm 2025 đến giữa tháng 10, giá vàng đã tăng hơn 60%, vượt ngưỡng 4.380 USD/ounce – mức cao nhất trong lịch sử, nhờ ba yếu tố quen thuộc: lạm phát leo thang, bất ổn địa chính trị và nhu cầu gom vàng mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương.

Nhưng đến ngày 21/10, xu hướng đảo chiều đột ngột: giá vàng giảm hơn 6% chỉ trong một ngày – cú rơi sâu nhất trong 12 năm, tương đương gần 300 USD/ounce. Bạc cũng lao dốc gần 9%. Đà bán tháo tiếp diễn, kéo giá vàng xuống quanh mốc 4.000 USD/ounce vào giữa tuần này.

Tuy nhiên, giá vàng trên thị trường thế giới hôm 23/10 tăng nhẹ trở lại sau hai phiên giảm liên tiếp. Chiều 23/10, vàng thế giới giao ngay ở mức 4.111 USD/ounce, tăng 14 USD so với hôm qua.

Lý do thúc đẩy vàng tăng nhẹ trở lại là Mỹ, EU áp đặt các biện pháp trừng phạt dầu Nga và có khả năng áp thêm các hạn chế xuất khẩu với Trung Quốc. Điều này làm gia tăng rủi ro địa chính trị và thúc đẩy nhu cầu với các tài sản trú ẩn an toàn.

Nhà đầu tư nên làm gì lúc này?

CBS News nhận định: “Đây không phải là khủng hoảng, mà là bước ngoặt chiến lược", thử thách bản lĩnh nhà đầu tư. Một số khuyến nghị được đưa ra bao gồm

Đừng vội bỏ vàng, hãy điều chỉnh chiến lược

Nếu tin vào giá trị dài hạn của vàng như một hàng rào chống lạm phát và rủi ro hệ thống, đây có thể là thời điểm tốt để tích lũy dần bằng chiến lược “bình quân giá” (dollar-cost averaging). Giá thấp hơn đồng nghĩa cơ hội mua hợp lý hơn.

Đa dạng hóa danh mục đầu tư

Vàng nên chỉ chiếm một phần trong danh mục – không nên “tất tay”. Nhà đầu tư có thể cân nhắc kết hợp vàng vật chất, các quỹ ETF hoặc cổ phiếu các công ty khai thác vàng, tùy khả năng quản lý và lưu trữ.

Theo dõi chặt chẽ các tín hiệu thị trường

Lạm phát, chính sách lãi suất, biến động địa chính trị, và chỉ số USD sẽ tiếp tục chi phối giá vàng. Nếu lạm phát tăng mạnh hoặc xuất hiện cú sốc toàn cầu mới, vàng có thể bật lại. Ngược lại, nếu kinh tế ổn định, giá có thể tiếp tục điều chỉnh.

Giữ kiểm soát rủi ro

Nếu bạn đã nắm giữ vàng, có thể cân nhắc giảm bớt tỷ trọng nhưng không nên bán tháo. Sự điều chỉnh này có thể giúp danh mục cân bằng hơn, tránh tâm lý hoảng loạn khi thị trường biến động.

Nhìn chung, nếu nhà đầu tư chỉ xem vàng như “chỗ trú ẩn tạm thời”, có lẽ đã đến lúc xem lại chiến lược. Bởi cân bằng, linh hoạt và kiên định với mục tiêu đầu tư – đó mới là chìa khóa trong giai đoạn giá vàng biến động mạnh hiện nay.