3 cách nhanh chóng để kiếm lời từ biến động giá vàng hiện nay
Phương Đăng (theo CBS News)
25/10/2025 9:18 AM (GMT+7)
Giá vàng đang biến động dữ dội, cho thấy mức độ bất ổn cao của kim loại quý này giữa bối cảnh kinh tế toàn cầu đầy bất định. Chỉ vài ngày trước, giá vàng đã lao dốc từ hơn 4.300 USD/ounce xuống còn khoảng hơn 4.000 USD, khiến nhiều nhà đầu tư bất ngờ sau nhiều tháng tăng ổn định. Sau đó, vàng lại bật tăng lên khoảng 4.136 USD/ounce, minh chứng cho sự xoay chiều chóng mặt của thị trường.
Biến động kiểu này có thể khiến nhà đầu tư dài hạn lo lắng, nhưng với những ai biết “chơi đúng nhịp”, đây lại là cơ hội hái lợi nhuận nhanh chóng. Dưới đây là ba chiến lược ngắn hạn để tận dụng đợt biến động giá vàng hiện nay.
1. Giao dịch cổ phiếu khai thác vàng
Thay vì mua vàng vật chất, nhà đầu tư có thể đầu tư vào cổ phiếu của các công ty khai thác vàng hoặc quỹ ETF theo dõi nhóm cổ phiếu này. Lợi thế của cổ phiếu khai thác vàng là chúng thường biến động cùng chiều với giá vàng nhưng ở biên độ lớn hơn – nghĩa là khi giá vàng tăng, cổ phiếu thường tăng mạnh hơn.
Ngoài ra, việc mua bán cổ phiếu hay ETF diễn ra nhanh chóng chỉ với vài cú nhấp chuột, không cần lo về chi phí lưu trữ hay bảo hiểm như vàng vật chất. Ngay cả khi giá vàng giảm nhẹ, các công ty khai thác vẫn có thể duy trì lợi nhuận nhờ biên độ hoạt động và cổ tức.
Nếu muốn phân tán rủi ro, nhà đầu tư có thể chọn quỹ ETF vàng, giúp tiếp cận toàn bộ ngành thay vì chọn từng mã cổ phiếu riêng lẻ – một cách hiệu quả để nắm bắt nhanh các đợt biến động giá.
2. Dùng ETF hoặc hợp đồng tương lai để “lướt sóng” ngắn hạn
Với những ai ưa giao dịch ngắn hạn, quỹ ETF vàng hoặc hợp đồng tương lai là công cụ lý tưởng. Các quỹ này phản ánh trực tiếp giá vàng giao ngay và có tính thanh khoản cao hơn nhiều so với vàng vật chất.
Chẳng hạn, nếu vàng giảm mạnh sau báo cáo việc làm tích cực, rồi tăng lại khi thị trường kỳ vọng Fed cắt lãi, nhà đầu tư nhanh nhạy có thể mua vào đúng nhịp để hưởng lợi từ cú hồi giá đó.
Tuy nhiên, nếu sử dụng hợp đồng tương lai (futures), cần thận trọng: đòn bẩy cao có thể khuếch đại cả lãi lẫn lỗ. Do đó, công cụ này chỉ phù hợp với nhà đầu tư giàu kinh nghiệm hoặc có tư vấn tài chính chuyên nghiệp.
3. Mua vàng vật chất khi giá giảm và nắm giữ chiến lược
Với người ưa tài sản hữu hình, việc mua vàng thỏi, miếng) trong các đợt giá giảm vẫn là chiến lược lâu dài đáng cân nhắc. Vàng vẫn đóng vai trò hàng rào chống lạm phát, suy yếu tiền tệ và bất ổn địa chính trị.
Chiến lược thông minh là mua từng phần nhỏ theo thời gian – hay còn gọi là bình quân giá (dollar-cost averaging) – thay vì cố đoán đúng đáy. Cách này giúp làm phẳng biến động và đảm bảo không bỏ lỡ các đợt phục hồi mạnh của vàng sau này.
Tuy nhiên, nhà đầu tư cần tính đến chi phí phí chênh lệch, lưu trữ và bảo hiểm, nhưng đổi lại là sự an tâm khi nắm giữ tài sản hữu hình có giá trị toàn cầu.
Nhìn chung, với bối cảnh lãi suất giảm, căng thẳng địa chính trị và kỳ vọng kinh tế bất ổn, biến động giá vàng có thể còn kéo dài trong những tháng tới.
Tuy nhiên, chính sự biến động đó lại là cơ hội cho những ai biết nắm bắt: từ giao dịch ETF để kiếm lời ngắn hạn, mua cổ phiếu khai thác vàng để đòn bẩy lợi nhuận, đến tích lũy vàng vật chất cho tương lai. Điều quan trọng không chỉ là sở hữu vàng, mà là biết cách “chuyển động cùng vàng” – linh hoạt, chiến lược và đúng thời điểm.
Tỷ phú Warren Buffett tiết lộ cách biến 10.000 USD thành 30 tỷ USD
Một người đàn ông ở New York từng hỏi tỷ phú Warren Buffett điều mà hầu hết mọi người đều thầm muốn biết: "Tôi phải làm thế nào để kiếm được 30 tỷ USD?". Câu trả lời của "nhà hiền triết xứ Omaha" đã trở thành "kim chỉ nam" cho các thế hệ nhà đầu tư sau ông, theo Benzinga.
Nhà đầu tư vàng lâu năm chia sẻ kinh nghiệm tránh tâm lý fomo
"Vàng không phải là khoản đầu tư nhỏ. Nếu nhà đầu tư vừa fomo ở mức giá cao, ngoài rủi ro điều chỉnh thị trường còn đối mặt thêm rủi ro khi giao dịch ở thị trường tự do thì chẳng khác nào đang cầm hòn than nóng. Hòn than ấy cứ chuyền từ tay người này sang tay người khác, ai cầm cuối cùng chắc chắn sẽ bị bỏng" – bà Chu Phương, một nhà đầu tư lâu năm vàng đưa ra khuyến cáo.
Tỷ phú Warren Buffett tiết lộ lý do thích sống ở căn nhà cũ chứ không phải biệt thự xa hoa
Nếu bạn trao cho tỷ phú Warren Buffett chìa khóa của một cung điện, có lẽ ông sẽ đổi nó lấy một chiếc burger, một lon Coca-Cola và một nơi yên tĩnh hơn để sống. Trong một cuộc phỏng vấn Chủ tịch kiêm CEO của Berkshire Hathaway đã tiết lộ về ngôi nhà giản dị của mình ở Omaha, bang Nebraska, nơi ông sống suốt hơn 6 thập kỷ qua.
Giá vàng sập mạnh nhất 12 năm, “vua trái phiếu” cảnh báo "nóng"
Giá vàng vừa trải qua phiên sụt giảm tồi tệ nhất trong 12 năm, khiến giới đầu tư lo ngại rằng chuỗi tăng phi mã của kim loại quý này đang dừng lại. Tỷ phú đầu tư Bill Gross, biệt danh “Vua trái phiếu” nhận định vàng đang bị thổi phồng như một cơn sốt đầu cơ hơn là tài sản trú ẩn an toàn.
Giá Bitcoin có thể lao dốc xuống 70.000 USD khi chuyên gia cảnh báo sốc “chu kỳ tăng đã kết thúc!”
Nhà đầu tư Bitcoin (BTC) nên chuẩn bị tinh thần cho một cú sốc mới, Jon Glover – chuyên gia phân tích theo lý thuyết Elliott Wave và Giám đốc đầu tư của Ledn, vốn nổi tiếng với các dự báo thị trường chính xác tuyên bố và đưa ra cảnh báo sốc rằng “chu kỳ tăng giá của Bitcoin đã chính thức chấm dứt".
Giới triệu phú trẻ Mỹ rời bỏ thị trường chứng khoán đầy bão tố, đổ tiền vào vàng, nghệ thuật, Bitcoin
Trong khi thành công của những huyền thoại đầu tư như Warren Buffett, Elon Musk hay Jeff Bezos gắn liền với cổ phiếu, thế hệ triệu phú trẻ ở Mỹ đang đi con đường ngược lại: rời xa thị trường chứng khoán đầy biến động để tìm đến những tài sản thay thế an toàn và thực tế hơn như vàng, bất động sản, nghệ thuật, tiền mã hóa như Bitcoin...
