Chuyên gia dự báo vàng sẽ bật tăng trở lại lên 6.000 USD

JPMorgan Chase vừa công bố báo cáo duy trì triển vọng tích cực dài hạn đối với vàng, cho rằng kim loại quý vẫn đang trong một chu kỳ tăng giá kéo dài ít nhất đến năm 2028, với mục tiêu giá có thể chạm ngưỡng 6.000 USD/ounce – mức cao chưa từng có trong lịch sử.

Giới phân tích của ngân hàng đầu tư hàng đầu nước Mỹ JPMorgan tin rằng đà tăng của vàng chỉ mới bắt đầu, bất chấp giá kim loại quý này vừa trải qua giai đoạn điều chỉnh mạnh sau nhiều tháng tăng kỷ lục.

Theo JPMorgan, mặc dù vàng đã giảm nhẹ sau khi đạt đỉnh hơn 4.300 USD/ounce vào đầu tháng 10, song đây chỉ là nhịp điều chỉnh ngắn hạn trong bối cảnh dòng vốn đầu tư vẫn đang quay lại các tài sản trú ẩn an toàn. Báo cáo nêu rõ: “Các yếu tố vĩ mô như chính sách cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), bất ổn địa chính trị và nhu cầu tích trữ vàng từ ngân hàng trung ương các nước đang tiếp tục tạo nền tảng vững chắc cho xu hướng tăng của giá vàng".

Ba động lực chính đẩy vàng vào “siêu chu kỳ” tăng giá

Thứ nhất, JPMorgan nhận định việc Fed có khả năng tiếp tục giảm lãi suất trong năm 2026–2027 sẽ khiến đồng USD yếu đi, đồng thời gia tăng sức hấp dẫn của vàng – tài sản không sinh lãi nhưng có khả năng giữ giá trị khi tiền tệ mất giá.

Thứ hai, bất ổn địa chính trị toàn cầu – từ xung đột Nga–Ukraine, căng thẳng ở Trung Đông cho đến nguy cơ leo thang thương mại Mỹ–Trung – đang khiến dòng vốn tìm đến các tài sản phòng thủ như vàng và bạc.

Thứ ba, lượng mua ròng vàng của các ngân hàng trung ương được dự báo vẫn ở mức cao kỷ lục. Trong năm 2024, tổng lượng mua đã vượt 1.000 tấn, dẫn đầu là Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ. JPMorgan cho rằng xu hướng tích trữ vàng như một hình thức đa dạng hóa dự trữ ngoại hối sẽ tiếp tục gia tăng trong 3 năm tới.

“Cú bật” mới sẽ đến sau giai đoạn tích lũy ngắn hạn

Theo chuyên gia Greg Shearer, Trưởng bộ phận chiến lược kim loại quý của JPMorgan, vàng có thể duy trì vùng giá 4.000–4.300 USD/ouncetrong ngắn hạn trước khi bước vào chu kỳ tăng mới. Ông nhận định: “Chúng tôi cho rằng từ 2026 trở đi, khi các ngân hàng trung ương nới lỏng chính sách tiền tệ và nhu cầu vật chất tăng trở lại ở châu Á, giá vàng sẽ có bước nhảy vọt rõ rệt. Mức 6.000 USD/ounce là hoàn toàn khả thi vào năm 2028".

Báo cáo cũng nhấn mạnh, vàng đang trở thành “chuẩn mực bảo toàn giá trị mới” trong thời kỳ kinh tế bất định, khi nhà đầu tư ngày càng mất niềm tin vào tiền pháp định và trái phiếu chính phủ.

JPMorgan khuyến nghị nhà đầu tư cá nhân có thể cân nhắc gia tăng tỷ trọng vàng trong danh mục đầu tư dài hạn, thông qua các kênh như quỹ ETF vàng, cổ phiếu khai thác vàng hoặc mua vật chất trong những đợt điều chỉnh giá.

Tuy nhiên, ngân hàng này cũng cảnh báo rằng sự biến động ngắn hạn của giá vàng sẽ còn mạnh, đặc biệt trong bối cảnh các quỹ đầu cơ và nhà giao dịch ngắn hạn tiếp tục “lướt sóng” theo tin tức kinh tế và dữ liệu lạm phát.

Kể từ đầu năm 2025, giá vàng đã tăng hơn 40%, trở thành một trong những tài sản có hiệu suất tốt nhất toàn cầu. Với triển vọng kinh tế Mỹ chững lại, lãi suất giảm và bất ổn địa chính trị chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, JPMorgan cho rằng đà tăng của vàng vẫn còn nhiều dư địa.

“Vàng đã, đang và sẽ tiếp tục là nơi trú ẩn an toàn cuối cùng trong thời kỳ biến động. Mức 6.000 USD/ounce có thể nghe xa vời, nhưng không phải không thực tế nếu các xu hướng hiện nay tiếp diễn”, báo cáo của JPMorgan kết luận.