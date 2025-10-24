Người Mỹ không còn đủ tiền 'nuôi' ô tô, Phố Wall lo sợ

Theo báo cáo của VantageScore, tỷ lệ vỡ nợ cho vay ô tô đã tăng hơn 50% trong 15 năm qua, biến một trong những sản phẩm tín dụng an toàn nhất thành mảng rủi ro hàng đầu của ngành tài chính tiêu dùng Mỹ.



Không còn đủ sức nuôi xe, vỡ nợ lan rộng trong nhóm vay thu nhập thấp

Trong nhóm người vay subprime – những hộ thu nhập thấp hoặc có điểm tín dụng kém – tỷ lệ chậm trả trên 60 ngày đạt 6,43% trong tháng 8, gần bằng kỷ lục lịch sử 6,45% của tháng 1 và cao hơn hẳn đỉnh khủng hoảng 2008 (5,04%), theo Fitch Ratings. Năm ngoái, 1,73 triệu chiếc xe bị tịch thu do chủ xe không trả được nợ – con số cao nhất kể từ năm 2009.

Tổng dư nợ ô tô của người Mỹ hiện đạt 1.660 tỷ USD, gấp đôi so với 12 năm trước, phần lớn được chứng khoán hóa thành các sản phẩm tài chính (ABS) rồi bán lại cho các tổ chức đầu tư – tương tự cách mà thị trường nhà ở từng gây sụp đổ năm 2008.

Theo Telegraph, giá trung bình một chiếc ô tô mới tại Mỹ đã vượt 50.000 USD trong năm nay, tăng 35% so với năm 2019. Khoản vay mua xe mới hiện phải trả trung bình 761 USD/tháng, còn xe cũ là 570 USD, theo Edmunds.

“Người tiêu dùng mua cùng mẫu xe như trước, nhưng mỗi tháng phải trả thêm khoảng 300 USD”, chuyên gia Jessica Caldwell nói.

Nợ tiêu dùng tăng nhanh khiến các tổ chức hỗ trợ như American Consumer Credit Counseling (ACCC) quá tải. Năm 2019, họ chỉ nhận khoảng 33.000 cuộc gọi xin tư vấn nợ; năm nay con số đã vượt 53.000.

Mức nợ trung bình của khách hàng tăng gần 60% trong 5 năm, lên 30.000 USD. Không chỉ người thu nhập thấp, mà nhiều lao động văn phòng, có bằng đại học cũng đang phải vay nợ để trang trải chi phí sinh hoạt cơ bản.

Phố Wall bắt đầu lo lắng

Hai vụ phá sản liên tiếp trong tháng 9 của Tricolor (một hãng cho vay subprime) và First Brands (nhà cung ứng linh kiện ô tô) đã khiến thị trường rung lắc mạnh.

“Khi bạn thấy một con gián, chắc chắn còn nhiều con khác”, Giám đốc điều hành J.P. Morgan Jamie Dimon cảnh báo.

Chủ tịch Goldman Sachs, John Waldron, cho rằng sự sụp đổ này cho thấy người tiêu dùng tầng lớp thấp đang kiệt quệ tài chính, kéo theo rủi ro lan sang hệ thống ngân hàng.

“Chúng ta có thể sẽ chứng kiến thêm nhiều vụ vỡ nợ, và đó sẽ không phải là viễn cảnh dễ chịu”, ông nói.

Theo Mark Zandi của Moody’s Analytics, tỷ lệ vỡ nợ cao là dấu hiệu căng thẳng rõ rệt trong các hộ gia đình thu nhập trung bình và thấp, ngay cả khi tỷ lệ thất nghiệp vẫn chỉ 4,3%.

“Điều đó nên khiến tất cả rung chuông cảnh báo”, ông nhấn mạnh.



Tín dụng ô tô: “Quả bom hẹn giờ” nhỏ nhưng đáng ngại

Vấn đề của các khoản vay ô tô là giá trị xe giảm nhanh sau khi mua. Tháng 9 vừa qua, 30% xe giao dịch lại rơi vào tình trạng âm vốn – tức giá trị xe thấp hơn khoản vay còn lại, và người mua phải “gánh” thêm trung bình 7.000 USD nợ sang hợp đồng mới.

Fitch cho biết tình trạng suy yếu của mảng cho vay subprime sẽ còn kéo dài sang 2026. Các tổ chức xếp hạng như Moody’s và S&P đã hạ bậc tín nhiệm hoặc đặt cảnh báo rủi ro cho hàng loạt trái phiếu ABS liên quan đến các hãng cho vay đối tượng nhập cư không có giấy tờ.

Đáng lo hơn, việc chính quyền Trump thúc đẩy trục xuất 14 triệu người nhập cư bất hợp pháp có thể khiến nhiều người vay mất khả năng trả nợ, buộc các hãng cho vay nhỏ phá sản dây chuyền.

Theo Deutsche Bank, quy mô nợ subprime ô tô chỉ khoảng 330 tỷ USD, nhỏ hơn nhiều so với thị trường subprime nhà ở trước khủng hoảng 2008 (hơn 3.000 tỷ USD tính theo giá hiện nay). Vì vậy, đây chưa phải mối đe dọa hệ thống, nhưng là tín hiệu đáng báo động về sức khỏe tài chính hộ gia đình Mỹ.

Như chuyên gia Mark Zandi kết luận: “Người dân đang chật vật trả nợ trong lúc vẫn còn việc làm – vậy điều gì sẽ xảy ra khi họ mất việc?”