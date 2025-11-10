Tỷ phú Warren Buffett gửi “lời cảnh báo 382 tỷ USD” khiến giới đầu tư 'nín thở'

Khi tỷ phú Warren Buffett chuẩn bị rời vị trí Giám đốc điều hành Berkshire Hathaway trong vài tuần tới, ông sẽ để lại di sản như một trong những nhà đầu tư vĩ đại nhất mọi thời đại. Ông Buffett hiếm khi tiết lộ hết suy nghĩ của mình, nhưng những ai theo dõi động thái đầu tư của ông đều có thể rút ra nhiều điều từ chiến lược ấy.

Một trong những điều dễ nhận thấy nhất trong hai năm qua: Berkshire Hathaway đang âm thầm “ôm tiền mặt” quy mô khổng lồ. Buffett từng nói rằng việc duy trì đầu tư dài hạn là điều quan trọng - “hãy ở lại thị trường, bất kể chuyện gì xảy ra xung quanh”. Nhưng thực tế là ông tiếp tục tăng khối tiền mặt trong quý III, nâng tổng số tiền lên mức kỷ lục 382 tỷ USD, là một tín hiệu rất rõ ràng, theo Motley Fool.

Tích trữ tiền – dấu hiệu của sự thận trọng

Ông Buffett nổi tiếng với triết lý “mua và nắm giữ dài hạn”, thậm chí nói rằng “thời gian nắm giữ cổ phiếu yêu thích của tôi là mãi mãi”. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa ông giữ mọi cổ phiếu suốt đời. Hiện Berkshire thường nắm khoảng 45 mã cổ phiếu - và ông chỉ giữ lâu khi thấy còn hợp lý.

Ba cổ phiếu mà Buffett từng nói sẽ không bao giờ bán là: Coca-Cola, American Express và Apple, dù thực tế Berkshire đã bán bớt một phần cổ phiếu Apple.

Ông không giao dịch theo cảm xúc hay tin đồn. Thay vào đó, ông và đội ngũ của mình thường mất rất nhiều thời gian nghiên cứu kỹ doanh nghiệp, đến khi hiểu rõ bản chất mới quyết định đầu tư.

Buffett từng nói tại đại hội cổ đông: “Không có gì sai nếu nhà đầu tư cá nhân chỉ chọn một vài khoản đầu tư đơn giản và giữ chúng suốt đời".

Song ông cũng thừa nhận rằng thành công lớn nhất của Berkshire đến từ những cơ hội hiếm có, khi thị trường mở ra “cửa sổ vàng” và ông hành động nhanh chóng, dứt khoát.

Trong thư thường niên gần đây, Buffett ca ngợi người kế nhiệm Greg Abel có khả năng ra quyết định “mạnh mẽ trong khoảnh khắc cơ hội hiếm hoi” – giống như cố vấn lâu năm Charlie Munger.

Tiền mặt – vũ khí chờ thời

Phát biểu này ngụ ý hai điều. Thứ nhất: hiện không có nhiều cơ hội hấp dẫn trên thị trường. Việc Berkshire tích trữ tiền mặt cho thấy Buffett không thấy cổ phiếu nào đáng mua ở mức giá hiện tại.

Thứ hai: phải luôn có sẵn tiền mặt để hành động khi thời cơ đến. Buffett nói rằng ông “sẽ rất vui nếu chỉ còn 50 tỷ USD tiền mặt”, nhưng thị trường không cho phép điều đó.

“Chúng tôi kiếm được rất nhiều tiền nhờ việc không luôn luôn đầu tư toàn bộ. Nếu ai đó bắt tôi phải đầu tư hết 50 tỷ USD mỗi năm chỉ để giảm số dư, đó sẽ là điều ngu ngốc nhất thế giới", ông Buffett nói. “

Một lời cảnh báo?

Việc tích trữ nhiều tiền như vậy báo hiệu rằng ông Buffett hiện không tin đây là thời điểm an toàn để mua vào.

Buffett từng nhiều lần cảnh báo về kiểu thị trường này. Ông sợ thị trường quá hưng phấn, và câu nói nổi tiếng của ông đã trở thành kim chỉ nam: “Hãy tham lam khi người khác sợ hãi, và sợ hãi khi người khác tham lam".



Tuy nhiên, Buffett không hề khuyên nhà đầu tư rút khỏi thị trường. Ông vẫn tin tưởng sâu sắc vào thị trường chứng khoán Mỹ và tương lai nước Mỹ.

Dù đang “ôm tiền”, Berkshire vẫn mua vào có chọn lọc. Gần đây, công ty đã đầu tư mạnh vào UnitedHealth Group khi tỷ lệ P/E của cổ phiếu này giảm xuống dưới 10 — đúng kiểu “doanh nghiệp tốt, giá tạm thời giảm” mà ông luôn chờ đợi.

Tuy nhiên, với bầu không khí hưng phấn hiện nay, Buffett khuyên nhà đầu tư phải thận trọng và kiên nhẫn: Giữ một phần danh mục ở các cổ phiếu an toàn; Sẵn sàng chịu đựng biến động mà không bán tháo; Và luôn để sẵn tiền mặt – khi “kho báu” xuất hiện.



Khi một nhà đầu tư huyền thoại như Buffett - người luôn tin vào thị trường - để yên 382 tỷ USD tiền mặt trong két, thì đó không chỉ là chiến lược dự phòng, mà còn là tín hiệu cảnh báo nghiêm túc.

Ông dường như đang nói với Phố Wall rằng: “Cơ hội sẽ đến – nhưng bây giờ chưa phải lúc".