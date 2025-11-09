Chính quyền Trump bí mật “bẻ cong” luật thuế, cấp ưu đãi khổng lồ cho các tập đoàn siêu giàu

Tổng thống Donald Trump. Ảnh IT

Theo báo cáo, chính quyền Trump đã ban hành nhiều thông báo và quy định đề xuất nhằm giảm gánh nặng thuế cho các công ty đầu tư tư nhân, doanh nghiệp tiền điện tử, nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực bất động sản Mỹ và các tập đoàn đa quốc gia khác. Những quy định này hầu như không được truyền thông chú ý, song lại được các công ty kế toán và tư vấn doanh nghiệp theo dõi chặt chẽ.

Ví dụ, vào tháng 10, Sở Thuế vụ Mỹ (IRS) đã đưa ra quy định mới trao ưu đãi cho nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực bất động sản Mỹ. Trước đó, tháng 8, cơ quan này đề xuất bãi bỏ một phần quy tắc chống trốn thuế được ban hành nhằm ngăn các tập đoàn đa quốc gia khai lỗ trùng lặp ở nhiều quốc gia để né thuế.

“Cắt thuế không qua Quốc hội”

“Bộ Tài chính rõ ràng đang tiến hành các khoản cắt giảm thuế chưa từng được Quốc hội thông qua. Hiến pháp quy định Quốc hội mới là cơ quan có quyền lập pháp về thuế. Việc Bộ Tài chính tự mở rộng quyền lực như vậy là hành động làm suy yếu nguyên tắc đó", ông Kyle Pomerleau, chuyên gia cao cấp tại Viện Doanh nghiệp Mỹ (American Enterprise Institute), nhận định với New York Times.

Những ưu đãi thuế mới được xem là sự mở rộng của đạo luật “One Big Beautiful Bill” mà Tổng thống Trump giới thiệu, vốn bao gồm việc gia hạn các cắt giảm thuế từ năm 2017. Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) ước tính rằng đạo luật này có thể khiến nguồn thu ngân sách giảm tới 4.000 tỷ USD trong thập kỷ tới.

Theo Trung tâm Tiến bộ Mỹ (Center for American Progress), riêng gói “One Big Beautiful Bill” đã mang lại hơn 1.500 tỷ USD tiền giảm thuế cho 5% người Mỹ giàu nhất.

Mở rộng ưu đãi cho giới siêu giàu và doanh nghiệp công nghệ

Các quy định mới của Bộ Tài chính cũng được cho là phản ứng nhằm vô hiệu hóa một phần Đạo luật Giảm lạm phát (Inflation Reduction Act) do cựu Tổng thống Joe Biden ban hành năm 2022. Luật này yêu cầu các tập đoàn có doanh thu trên 1 tỷ USD phải nộp tối thiểu 15% thuế thu nhập doanh nghiệp, với mục tiêu giảm thâm hụt ngân sách và kiềm chế lạm phát.

Tuy nhiên, hướng dẫn tạm thời do IRS ban hành tháng 9/2025 đã cho phép các tập đoàn không cần tính lãi/lỗ chưa thực hiện từ tài sản kỹ thuật số (như tiền điện tử) vào thu nhập tính thuế. Điều này giúp nhiều công ty công nghệ lớn thoát khỏi nghĩa vụ đóng thuế tối thiểu.

Chẳng hạn, công ty Strategy Inc – một doanh nghiệp trong lĩnh vực tiền điện tử – thông báo trong hồ sơ gửi Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) rằng họ “không còn thuộc diện phải nộp thuế tối thiểu” nhờ hướng dẫn mới. Tập đoàn xuất khẩu khí tự nhiên Cheniere Energy cũng cho biết họ được hoàn lại 380 triệu USD tiền thuế đã nộp, theo New York Times.

Giới chuyên gia cảnh báo nguy cơ thâm hụt khổng lồ

Một người phát ngôn Bộ Tài chính Mỹ khẳng định với New York Times rằng các quy định mới “là một cách tiếp cận thực tế giúp củng cố đầu tư và khả năng cạnh tranh của Mỹ”, đồng thời chỉ trích chính quyền Biden đã tạo ra “mê cung quy định khiến người nộp thuế chìm trong thủ tục”.

Tuy vậy, các chuyên gia thuế và luật hiến pháp lo ngại rằng việc ban hành quy định thay vì thông qua Quốc hội đang tạo tiền lệ nguy hiểm.

Giáo sư Daniel Hemel của Đại học New York bình luận: “Khi làm theo cách này, chính quyền có thể âm thầm ‘tặng quà’ cho một nhóm người giàu mà không phải bù đắp từ nhóm khác. Các chính quyền trước đây từng khai thác kẽ hở này, nhưng chính quyền Trump đang làm điều đó một cách tich cực hơn nhiều".

Ông Trump vận động giới tài phiệt tài trợ dự án Nhà Trắng

Song song với các ưu đãi thuế cho doanh nghiệp, ông Trump cũng đang vận động giới tỷ phú và tập đoàn công nghệ tài trợ dự án xây dựng phòng khiêu vũ trị giá 300 triệu USD trong Nhà Trắng.

Theo The Independent, Amazon, Apple, Google, HP và Microsoft nằm trong số những doanh nghiệp và nhà tài trợ đang đóng góp cho dự án này - một dấu hiệu cho thấy mối quan hệ ngày càng gắn bó giữa chính quyền Trump và giới siêu giàu Mỹ.