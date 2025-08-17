Tin hot thị trường ngày 17/8: Hưng Yên đấu giá 30 thửa đất, giá khởi điểm cao nhất hơn 25 triệu đồng/m2

Tỉnh Hưng Yên sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng 30 thửa đất tại phường Phố Hiến vào ngày 27/8 này. Giá khởi điểm thấp nhất là hơn 1,9 tỷ đồng/thửa và cao nhất trên 4 tỷ đồng/thửa.

Theo đó, 30 thửa đất đấu giá thuộc các khu đấu giá trên địa bàn phường Phố Hiến đợt 1 năm 2025. Hình thức sử dụng đất, Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá quyền sử dụng, giao đất sử dụng lâu dài.

Diện tích mỗi thửa đất từ 95-160,9 m2. Đơn giá từ hơn 19,2 triệu đồng/m2 đến 25,2 triệu đồng/m2, tương đương mỗi thửa có giá khởi điểm từ hơn 1,9 tỷ đến trên 4 tỷ đồng.

Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá đến 17h ngày 22/8 trực tiếp tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Sao Mai Group hoặc chuyển phát qua thư điện tử, thư bảo đảm về địa chỉ của công ty.

Người tham gia đấu giá cần nộp tiền đặt trước 350 triệu đồng cho mỗi suất đấu giá. Bước giá 200.000 đồng/m2. Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp một vòng đối với từng thửa đất, theo phương thức trả giá lên.

Phiên đấu giá sẽ được tổ chức tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh Hưng Yên, phường Sơn Nam, Hưng Yên vào sáng 27/8.

Hà Nội siết chặt quản lý cơ sở kinh doanh có điều kiện

Ngày 16/8, UBND TP Hà Nội ban hành công văn số 4633/UBND-NC yêu cầu siết chặt quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện và dịch vụ dễ phát sinh vi phạm nhằm phòng ngừa tội phạm, giữ vững an ninh trật tự. Động thái được đưa ra trong bối cảnh vẫn xuất hiện vi phạm ma túy, mại dâm núp bóng karaoke, vũ trường; một số cơ sở xây dựng, hoạt động trên đất nông nghiệp, đất giáo dục. Sáu tháng đầu 2025, Công an TP kiểm tra nhiều điểm karaoke có dấu hiệu vi phạm, trong đó có các cơ sở tại xã Vân Côn (nay thuộc xã Sơn Đồng).

Chủ tịch UBND TP giao thủ trưởng các sở, ngành và chính quyền cơ sở triển khai gấp, nhất là khi mô hình chính quyền hai cấp áp dụng từ 1/7/2025. Thành phố yêu cầu thực hiện nghiêm Quyết định 1807/QĐ-UBND (20/4/2021) về phối hợp quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; nắm chắc tình hình, chủ động dự báo, không để bị động.

Công an TP chủ trì tăng kiểm tra, xử lý vi phạm, tuyên truyền pháp luật. Sở Tài chính cung cấp hằng tháng biến động doanh nghiệp để phối hợp quản lý; Sở Công Thương thanh tra kinh doanh khí, vật liệu nổ công nghiệp; Sở Văn hóa & Thể thao siết thẩm định cấp phép karaoke, vũ trường và kiểm tra liên ngành; Sở Y tế kích hoạt Đội 178, giám sát thẩm mỹ, spa, xoa bóp trá hình.

UBND xã, phường đẩy mạnh tuyên truyền PCCC, rà soát công trình sai phép, lập đoàn kiểm tra liên ngành, xử lý triệt để cơ sở không phép; phân công rõ trách nhiệm và xem xét trách nhiệm người đứng đầu nếu buông lỏng quản lý.

Siết an toàn, minh bạch giá vé, đồng loạt tăng chuyến dịp 2/9

Liên ngành tăng kiểm tra, xử lý “xe dù, bến cóc”, phương tiện quá tải; siết phòng cháy, chống khủng bố tại bến xe, điểm đông người. Rà soát, bổ sung biển báo tại đoạn dốc, cong hẹp; nhà đầu tư BOT chuẩn bị phương án phân luồng ở trạm thu phí khi lưu lượng tăng cao.

Các phương thức vận tải đồng loạt tăng chuyến, mở thêm khung giờ. Hàng không tăng tần suất, khai thác bay đêm, hạn chế chậm hủy; Sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất phối hợp địa phương giảm ùn tắc cửa ngõ.

Đường sắt tăng tàu trên các tuyến trục, kiểm soát “cò vé”, nâng chất lượng, giảm giá cho một số đối tượng chính sách. Đường thủy, hàng hải bảo đảm an toàn tuyến ven biển, ra đảo; thời tiết xấu sẽ điều chỉnh hoạt động, đình chỉ bến không đạt chuẩn.

Các khu quản lý đường bộ xử lý nhanh sự cố hạ tầng; dự án thi công tổ chức hợp lý, sớm hoàn trả mặt đường. Cục Đăng kiểm tăng phục vụ, tuyên truyền; cấm khai thác phương tiện hết niên hạn. Toàn ngành công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh để xử lý kịp thời.