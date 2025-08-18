Chiều 18/8: Giá vàng miếng lập đỉnh mới, chính thức vượt ngưỡng 125 triệu đồng/lượng

Trong phiên giao dịch chiều nay, giá vàng miếng tại các nhà vàng như Bảo Tín Minh Châu, SJC, PNJ và DOJI đồng loạt chạm mốc 124–125 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với phiên mở cửa sáng nay, giá vàng miếng tại các doanh nghiệp lớn đã tăng thêm 300.000 đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, một số thương hiệu như Bảo Tín Minh Châu, SJC và DOJI cũng điều chỉnh tăng khoảng 200.000 đồng/lượng so với sáng nay. Cụ thể, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 117,2 – 120,2 triệu đồng/lượng; SJC ở mức 117 – 119,5 triệu đồng/lượng; còn DOJI giao dịch quanh 109,8 – 110,8 triệu đồng/lượng.



Ngay từ đầu phiên sáng nay, giá vàng trong nước ghi nhận đà tăng trở lại. Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn được điều chỉnh lên mức 117 - 120 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng thêm 200.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch cuối tuần.

Cùng mức tăng, Công ty SJC và Công ty Mi Hồng tại TP.HCM niêm yết giá vàng nhẫn lần lượt ở mức 116,8 - 119,3 triệu đồng/lượng và 117,7 - 119,2 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, PNJ và DOJI điều chỉnh thêm 300.000 đồng/lượng so với cuối tuần trước. Hiện giá vàng nhẫn tại PNJ ở mức 116,8 - 119,8 triệu đồng/lượng, còn tại DOJI ở mức 109,6 - 110,6 triệu đồng/lượng.

Không chỉ vàng nhẫn, giá vàng miếng tại các doanh nghiệp như Bảo Tín Minh Châu, SJC, DOJI và PNJ cũng đồng loạt tăng thêm 200.000 đồng/lượng, lên mức 123,7 - 124,7 triệu đồng/lượng. Riêng Mi Hồng điều chỉnh giá mua vào vàng miếng thêm 200.000 đồng, lên 124,2 triệu đồng/lượng, trong khi giữ nguyên giá bán ra ở mức 124,7 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay cũng nhích tăng, hiện đứng ở ngưỡng 3.342 USD/ounce, tăng hơn 8 USD so với phiên giao dịch liền trước.

Thị trường vàng thế giới tuần qua khép lại với một cú rơi mạnh khi kim loại quý mất hơn 2% giá trị, ghi nhận tuần tồi tệ nhất kể từ tháng 6. Ngay đầu tuần, vàng giảm sâu sau khi chính quyền Mỹ xác nhận không áp thuế cao với vàng nhập khẩu, kích hoạt làn sóng bán tháo mạnh mẽ.

Chỉ trong vài phiên, giá vàng giao ngay đã thủng hàng loạt ngưỡng hỗ trợ quan trọng, từ 3.390 USD/ounce xuống dưới 3.340 USD/ounce ngày 12/8. Phiên 13/8, giá có nhịp hồi ngắn khi chỉ số CPI Mỹ công bố thấp hơn kỳ vọng, gợi mở khả năng Fed sớm cắt giảm lãi suất.

Tuy nhiên, kỳ vọng này nhanh chóng bị dập tắt một ngày sau đó khi dữ liệu PPI tháng 7 tăng 0,9%, mức cao nhất kể từ tháng 6/2022. PPI cốt lõi tăng tới 3,7% so với cùng kỳ, vượt xa mức 2,6% trước đó, thổi bùng lo ngại lạm phát kéo dài và Fed có thể trì hoãn nới lỏng chính sách.

Chốt tuần, giá vàng dừng ở 3.335 USD/ounce, đánh mất cả mốc 3.400 USD và 3.350 USD, chuyển sang dao động trong vùng 3.300 - 3.350 USD/ounce. Thị trường hiện ở trạng thái “nghe ngóng”, chờ dữ liệu kinh tế mới và biên bản cuộc họp FOMC tuần tới.

Các chuyên gia cho rằng sau tuần lao dốc, giá vàng thế giới có thể biến động mạnh hơn trong ngắn hạn, song nhu cầu đầu tư có khả năng hồi phục nhờ rủi ro địa chính trị chưa hạ nhiệt. Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga tại Alaska giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Vladimir Putin kết thúc trong “không khí tích cực” nhưng không đạt thỏa thuận ngừng bắn tại Ukraine. Lo ngại xung đột kéo dài tiếp tục duy trì vai trò trú ẩn cho vàng.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu WTI cuối tuần giảm 1,8% còn 62,8 USD/thùng. Tuy vậy, kỳ vọng Nga có thể tăng xuất khẩu dầu khí nếu lệnh trừng phạt được nới lỏng khiến giới phân tích dự báo dầu sẽ phục hồi trong tuần tới. Đây là yếu tố có liên hệ chặt chẽ với xu hướng của vàng.

Về chính sách tiền tệ, khả năng Fed cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp ngày 17/9 vẫn được thị trường đánh giá cao, với xác suất 93,1% theo CME FedWatch, giảm nhẹ so với 99,9% trước khi PPI công bố.

Kịch bản giảm 0,5% gần như bị loại bỏ, do áp lực lạm phát sản xuất tăng mạnh. Fed nhiều khả năng thận trọng hơn, chỉ nới lỏng thêm một lần nữa vào tháng 10.

Điều này khiến vàng mất phần nào lợi thế từ mặt bằng lãi suất thấp, trong khi chứng khoán Mỹ, Việt Nam và nhiều thị trường khác vẫn thu hút dòng vốn khi liên tục duy trì quanh đỉnh lịch sử. Trái phiếu Mỹ với lợi suất 10 năm bật tăng cũng tạo ra sự cạnh tranh mạnh với vàng.

Dù vậy, các chuyên gia cho rằng, các yếu tố địa chính trị, xu hướng USD được dự báo suy yếu và nhu cầu vàng vật chất từ châu Á - châu Âu có thể tiếp tục nâng đỡ giá. Nhiều tổ chức vẫn giữ dự báo vàng sẽ chạm mốc 3.400 – 3.500 USD/ounce trong năm 2026.

Trong ngắn hạn, vùng 3.300 – 3.350 USD/ounce được xem là nền tích lũy, mở đường cho những nhịp tăng mới nếu tình hình thế giới nóng lên.