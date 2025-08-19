Giá vàng hôm nay 19/8 tại thị trường trong nước

Giá vàng hôm nay 19/8: Vàng miếng lập đỉnh, điều gì khiến giá vàng trong nước chưa dừng đà "dậy sóng"?

Theo khảo sát của phóng viên Thế giới tiếp thị, tính đến 7h00 sáng nay, giá vàng hôm nay 19/8, giá vàng miếng trong nước đang giữ mức đỉnh mới được thiết lập từ chiều qua. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 124-125 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng SJC được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 124-125 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 124-125 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 123-125 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng tăng tiếp khi được các doanh nghiệp đẩy lên mức 117 triệu đồng/lượng mua vào và 120 triệu đồng/lượng bán ra.

SJC niêm yết vàng nhẫn ở ngưỡng 117 - 119,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 400.000 đồng/lượng.

Vàng nhẫn thương hiệu DOJI giao dịch ở mức 117 - 120 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng.

PNJ tăng giá vàng nhẫn thêm 300.000 đồng/lượng, giao dịch ở mức 116,8 - 119,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bảo Tín Minh Châu bình ổn giá vàng nhẫn ở ngưỡng 117,2 – 120,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 400.000 đồng/lượng.

Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý không đổi ở cả hai chiều, hiện niêm yết ở mức 116,8 - 119,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 400.000 đồng/lượng.

Thị trường vàng trong nước dường như đang không chịu bất cứ ảnh hưởng nào từ thị trường thế giới khi liên tiếp tạo ra những bất ngờ, tốc độ tăng giá không chỉ vượt xa thế giới mà còn liên tục thiết lập những đỉnh mới.

Vậy điều gì khiến giá vàng trong nước chưa dừng đà “dậy sóng”? Trao đổi với phóng viên báo chí, chuyên gia vàng Trần Duy Phương cho rằng giá vàng miếng SJC đang ngày càng tách biệt so với thế giới trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm. Thực tế, dù giá vàng miếng SJC đã lên tới 125 triệu đồng/lượng tại nhiều doanh nghiệp lớn, song lượng khách mua không nhiều, chủ yếu mua nhỏ giọt, thậm chí phải xếp hàng để được sở hữu mỗi lần chỉ 1 lượng.

Ông Phương cho biết thêm, ngay cả trên thị trường tự do, khi giá vàng miếng SJC tiệm cận mức 126 triệu đồng/lượng, tình trạng cũng tương tự: gần như không có người bán. Quy mô thị trường vàng miếng ngày càng thu hẹp, khiến giá dễ dàng leo thang trong điều kiện nguồn cung hạn chế.

Giá vàng hôm nay 19/8: Biến động nhẹ, chờ đợi tín hiệu từ Fed và căng thẳng địa chính trị

Theo Kitco, giá vàng giao ngay lúc 4h00 ngày 19/8 (giờ Việt Nam) được niêm yết ở mức 3.335,51 USD/ounce, giảm nhẹ 0,67 USD/ounce so với phiên liền trước. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank (26.470 VND/USD), vàng thế giới tương đương khoảng 106,47 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

So sánh với thị trường trong nước, vàng miếng SJC hiện đang cao hơn giá vàng thế giới tới 18,53 triệu đồng/lượng – một mức chênh lệch rất lớn, tiếp tục gây chú ý cho giới đầu tư.

Trong phiên, giá vàng giao ngay giảm 0,02% sau khi có thời điểm chạm đáy thấp nhất kể từ ngày 1/8. Ngược lại, hợp đồng vàng kỳ hạn tháng 12 trên sàn Comex tăng 0,2% lên 3.388,80 USD/ounce, cho thấy xu hướng trái chiều giữa thị trường giao ngay và hợp đồng tương lai.

Các yếu tố tác động đến giá vàng

1. Lợi suất trái phiếu Mỹ và kỳ vọng Fed

Giá vàng đang được hỗ trợ một phần bởi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm. Thị trường hiện đặt kỳ vọng Fed sẽ có động thái nới lỏng trong thời gian tới. Hội nghị chính sách kinh tế thường niên tại Jackson Hole, Wyoming, sẽ bắt đầu từ ngày 22/8, với sự tham dự của nhiều lãnh đạo ngân hàng trung ương.

Giới đầu tư chờ đợi phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell vào ngày 23/8, nơi có thể tiết lộ định hướng chính sách mới. Hiện phần lớn thị trường dự báo Fed sẽ cắt giảm lãi suất 0,25%, song vẫn có một bộ phận kỳ vọng mức cắt giảm mạnh tay hơn, tới 0,5%. Nếu kịch bản này xảy ra, giá vàng có thể bật tăng mạnh mẽ, bởi kim loại quý thường hưởng lợi trong môi trường lãi suất thấp và bất ổn gia tăng.

2. Địa chính trị và ngoại giao quốc tế

Sự kiện được theo dõi sát sao là cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy tại Nhà Trắng, với sự tham gia của nhiều lãnh đạo châu Âu. Washington đang nỗ lực thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt xung đột kéo dài tại châu Âu – được đánh giá là đẫm máu nhất trong gần 80 năm qua.

Trước đó, ông Trump đã có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 16/8, trong đó hai bên đồng ý theo đuổi hòa bình mà không cần lệnh ngừng bắn chính thức. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng những tín hiệu này vẫn chưa đủ mạnh để tạo ra sự đột phá cho giá vàng.

Chuyên gia Edward Meir từ Marex nhận định: “Giá vàng gần như không phản ứng nhiều sau cuộc gặp Trump – Putin. Trong ngắn hạn, thị trường sẽ dao động trong biên độ hiện tại và chỉ bứt phá khi Fed đưa ra tín hiệu rõ ràng hơn.”

3. Tình hình kinh tế Trung Quốc

Kinh tế Trung Quốc – quốc gia tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới – tiếp tục có dấu hiệu chững lại. Tháng 7 vừa qua được đánh giá là tháng yếu nhất từ đầu năm, song Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) vẫn chưa đưa ra các biện pháp mạnh mẽ như cắt giảm lãi suất. Thay vào đó, PBoC khẳng định sẽ duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng vừa phải, tập trung hỗ trợ các lĩnh vực trọng điểm.

Động thái này được xem là khiến nhu cầu vàng trang sức tại Trung Quốc giảm sút, qua đó tác động gián tiếp tới giá vàng toàn cầu.

4. Thương mại Mỹ - Ấn Độ

Theo Reuters, vòng đàm phán thương mại giữa Mỹ và Ấn Độ dự kiến diễn ra từ 25 – 29/8 đã bị hủy bỏ. Điều này đồng nghĩa với việc Mỹ nhiều khả năng vẫn duy trì mức thuế quan cao đối với hàng hóa Ấn Độ kể từ ngày 27/8. Trước đó, chính quyền Trump đã áp thuế bổ sung 25% lên một số mặt hàng từ Ấn Độ, sau khi quốc gia Nam Á này tiếp tục nhập khẩu dầu thô từ Nga.

Sự đổ vỡ trong thương lượng thương mại có thể kéo dài căng thẳng toàn cầu, gián tiếp củng cố vai trò trú ẩn của vàng.



Dự báo xu hướng giá vàng

Theo khảo sát mới nhất của Kitco News, phần lớn các chuyên gia Phố Wall cho rằng giá vàng trong ngắn hạn sẽ tiếp tục đi ngang trong vùng hiện tại. Tuy nhiên, giới đầu tư cá nhân vẫn giữ tâm lý lạc quan, kỳ vọng kim loại quý có thể tăng giá.

Adrian Day (Adrian Day Asset Management) “Cuộc gặp Trump – Putin có thể khiến giá vàng biến động ngắn hạn, nhưng nhìn chung vàng vẫn duy trì đà tăng nhẹ. Thị trường đã phản ánh kỳ vọng Fed cắt lãi suất tháng 9, do đó cần thêm các yếu tố hỗ trợ mới để vàng bứt phá.”

Colin Cieszynski (SIA Wealth Management) giữ quan điểm trung lập. Theo ông, cả hội nghị thượng đỉnh và hội nghị Jackson Hole đều có thể ảnh hưởng đến USD, từ đó tác động đến vàng. Tuy nhiên, trong giai đoạn này, thị trường có xu hướng ít biến động mạnh.

James Stanley (Forex.com) lạc quan hơn. Ông nhận định vàng đang ở vùng hỗ trợ vững, và trước thềm Jackson Hole, khó có khả năng ngân hàng trung ương phát tín hiệu thắt chặt chính sách. Trong bối cảnh bất ổn, các nhà hoạch định thường chọn lập trường ôn hòa.

Ole Hansen (Saxo Bank) cho rằng dữ liệu lạm phát gần đây chưa đủ mạnh để ngăn Fed giảm lãi suất. Dù giá vàng có giảm nhẹ sau báo cáo PPI vượt kỳ vọng, triển vọng dài hạn vẫn tích cực. Ông dự báo vàng dao động quanh mức 3.350 USD/ounce, với biên độ 200 USD.

Marc Chandler (Bannockburn Global Forex) nhận định giá vàng đã tạo đáy khá vững ở quanh 3.330 USD/ounce. Theo ông, vàng nhiều khả năng sẽ giao dịch trong khoảng 3.250 – 3.400 USD/ounce, và yếu tố địa chính trị như các cuộc gặp thượng đỉnh có thể tác động nhưng không ngay lập tức.

Nhu cầu vàng toàn cầu

Theo số liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), nhu cầu vàng toàn cầu quý II/2025 tăng 3% so với cùng kỳ, đạt 1.248,8 tấn. Đáng chú ý, dòng vốn chảy vào các quỹ ETF vàng đã đạt mức cao nhất kể từ đầu năm 2020.

Ngược lại, nhu cầu vàng trang sức giảm 14%, chủ yếu do sức mua yếu từ Trung Quốc và Ấn Độ – hai thị trường truyền thống lớn nhất.

Ngân hàng trung ương toàn cầu trong quý II mua ròng 166,5 tấn, giảm 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này cho thấy các NHTW vẫn coi vàng là tài sản dự trữ quan trọng, dù quy mô mua vào có phần chậm lại.



Từ đầu năm 2025 đến nay, giá vàng đã tăng tới 26%, trong đó từng lập kỷ lục 3.500 USD/ounce vào tháng 4. Nguyên nhân chính đến từ lạm phát toàn cầu dai dẳng và căng thẳng địa chính trị leo thang.

Các chuyên gia nhận định, nếu Fed tiếp tục duy trì chính sách nới lỏng, đồng thời bất ổn tại châu Âu và thương mại toàn cầu chưa hạ nhiệt, vàng hoàn toàn có khả năng tăng thêm 10 – 15% trong nửa cuối năm 2025.

Trong bối cảnh hiện nay, vàng tiếp tục giữ vai trò là kênh trú ẩn an toàn hàng đầu của nhà đầu tư. Tuy nhiên, mức chênh lệch quá lớn giữa vàng SJC trong nước và giá vàng thế giới khiến nhiều người mua phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi xuống tiền.



Giá vàng hôm nay 19/8 ghi nhận biến động nhẹ trên thị trường quốc tế, trong khi giá vàng miếng SJC trong nước vẫn neo cao hơn rất nhiều so với thế giới. Các yếu tố như chính sách lãi suất của Fed, căng thẳng địa chính trị, nhu cầu vàng tại châu Á và hoạt động của ngân hàng trung ương toàn cầu sẽ tiếp tục định hình xu hướng kim loại quý trong thời gian tới.

Với bối cảnh hiện nay, vàng nhiều khả năng vẫn duy trì xu hướng tăng ổn định trong dài hạn, đặc biệt khi thế giới bước vào giai đoạn bất ổn kéo dài. Nhà đầu tư cần theo dõi chặt chẽ các tín hiệu từ Fed tại Jackson Hole, cũng như diễn biến địa chính trị tại châu Âu và quan hệ thương mại Mỹ – Ấn Độ, để có quyết định hợp lý khi tham gia thị trường.