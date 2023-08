Cách sử dụng an toàn hoạt chất làm trắng da

1. Làm trắng da bằng arbutin

Arbutin là một thành phần có tác dụng làm trắng da thường có trong mỹ phẩm. Arbutin là một dạng hydroquinone nhưng phân tử của nó có thêm glucose. Arbutin ngăn chặn sản xuất enzym tyrosinase trong cơ thể và cản trở sự hình thành sắc tố melanin, từ đó làm da trắng hơn.

Sự có mặt của glucose là yếu tố quyết định cách làm việc khác nhau của hydroquinone, nên arbutin là chất làm trắng da an toàn và ít tác dụng phụ hơn hydroquinone. Tuy nhiên kết quả làm trắng da cũng chậm hơn.

Có 2 dạng arbutin là alpha arbutin và beta arbutin. Trong đó dạng alpha cho mức độ ổn định cao hơn và có tác dụng ức chế mạnh hơn so với dạng beta.

Alpha arbutin thường có mặt trong các loại mỹ phẩm nâng tone da như kem dưỡng da; kem chống nắng; kem đặc trị nám, thâm, tàn nhang...

Với tác dụng làm giảm mức độ sạm da sau khi tiếp xúc với tia cực tím, alpha arbutin nhanh chóng giúp ngừa lão hóa sớm, ngăn ngừa oxy hóa, loại bỏ các đốm nâu trên da, từ đó giúp da đều màu, nâng tone. Sử dụng alpha arbutin với nồng độ 1% trở lên, trong 2-3 tháng sẽ mang lại sự cải thiện màu da rõ rệt. Hiệu quả này tăng lên khi kết hợp cùng với chất làm trắng khác như kojic acid.

Arbutin là một chất làm trắng da hiệu quả.

Khi dùng alpha arbutin tại nhà, các bước pha thuốc cần theo hướng dẫn về tỉ lệ cũng như cách thoa thuốc.

Mặc dù arbutin trong mỹ phẩm khá lành tính, nhưng vẫn có thể gây ra một số tác dụng phụ như: Kích ứng da, viêm da tiếp xúc, phát sinh mụn trứng cá mức độ nhẹ, mẫn cảm hơn với ánh nắng mặt trời. Tác dụng phụ này thường do người sử dụng lạm dụng, sử dụng vượt tỷ lệ cho phép với mong muốn có kết quả làm trắng nhanh hơn. Người có cơ địa dị ứng hoặc tiền sử dị ứng với hydroquinone có nguy cơ cao gặp tác dụng phụ nhiều hơn.

2. Chất chống oxy hóa glutathione

Với đặc tính là một chất chống oxy hóa khá mạnh, hoạt chất này có khả năng làm giảm sắc tố da, đồng thời tham gia vào quá trình trung hòa các gốc tự do hình thành do sự tiếp xúc với bức xạ cực tím và ô nhiễm môi trường. Từ đó giúp làn da giảm nếp nhăn, da khỏe mịn màng và trắng sáng đều màu...

Hơn nữa, glutathione còn làm tăng dự trữ collagen và elastin trong cơ thể - đây là 2 protein có tác dụng làm tăng độ đàn hồi của da. Điều này giúp tăng cường sửa chữa các tế bào da, khôi phục lại tính chất săn chắc của da. Glutathione còn có tác dụng giúp cơ thể giữ axit hyaluronic, giúp da căng bóng và tươi trẻ. Do đó sử dụng glutathione là một biện pháp khắc phục tình trạng da yếu, nám, da không đều màu, da tăng sắc tố…

Glutathione là một chất mà cơ thể có thể tự tổng hợp được. Tuy nhiên, trong quá trình điều trị, chăm sóc da, việc bổ sung glutathione đường uống hoặc bôi tại chỗ là một biện pháp cần thiết. Quá trình hỗ trợ từ bên ngoài cùng chế độ ăn uống giàu các chất chống oxy hóa trong bữa ăn hàng ngày, sẽ giúp tăng cường sức khỏe làn da.

Glutathione dùng ngoài da thường có trong kem chống nắng, sữa rửa mặt… Glutathione đường uống thường có kết hợp vitamin C để gia tăng hiệu quả sáng da và cải thiện các tình trạng lão hóa da tốt hơn.

Dùng glutathione ngoài da là khá an toàn, nhưng nếu muốn dùng đường uống, nên tham khảo và tuân theo hướng dẫn của bác sĩ.

Không nên dùng glutathione tiêm tĩnh mạch vì có nguy cơ gặp phải tác dụng phụ như suy giảm nồng độ glutathione trong gan và làm sáng màu tóc, đầy hơi, tăng cân, rối loạn nhịp tim, làm trầm trọng hơn bệnh hen suyễn… Với đường tiêm, chỉ nên sử dụng sau khi được bác sĩ khám, có chỉ định cụ thể.

3. Làm trắng da với retinoid

Retinoid là một dẫn xuất của vitamin A, có tác dụng làm sáng da, bình thường hóa làn da, da đều màu và căng bóng hơn. Các sản phẩm thường thấy như retinol, tretinoin...

Là một chất chống oxy hóa mạnh, retinoid giúp làm sạch da sâu, loại bỏ tế bào da chết, kích thích tế bào da mới phát triển. Đồng thời, làm giảm lượng hắc sắc tố melanin, kích thích quá trình sản xuất elastin, collagen, từ đó giúp làm trắng da, giảm nhăn và chống lão hóa da hiệu quả.

Ngoài ra retinoid còn giúp phục hồi vùng da bị tổn thương nhanh, do đó còn sử dụng trong điều trị mụn, giúp nuôi dưỡng làn da chắc khỏe, mịn màng…

Việc sử dụng retinoid rất đơn giản, nhưng khi sử dụng nhiều sản phẩm mỹ phẩm với các nồng độ khác nhau, trong các tình huống da khác nhau, người dùng cần lưu ý. Do đó, để có thể phát huy hiệu quả làm trắng da, chống lão hóa tốt nhất, cần sử dụng retinoid đúng cách. Nên tham khảo ý kiến bác sĩ về nồng độ nên dùng. Ngoài ra cần kết hợp với bước chống nắng kỹ để tránh da nhạy cảm hơn với ánh nắng khi dùng retinoid.

4. Dưỡng da với vitamin B3

Vitamin B3 hay còn gọi niacinamide - là một vitamin thiết cho sự trao đổi chất trong cơ thể. Niacinamide dễ tan trong nước và bền vững dưới tác động của ánh sáng và nhiệt độ. Niacinamide được sử dụng rất phổ biến trong mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc da như: Kem dưỡng da, serum, dầu gội, sữa tắm…

Đây là hoạt chất rất ít khi gây ra các kích ứng, lại giúp bổ sung và kích thích sản sinh lớp màng bảo vệ da ceramide cho cơ thể và kích thích quá trình sản sinh collagen; làm chậm quá trình vận chuyển melanin lên bề mặt da; đồng thời thay đổi và sửa chữa DNA bị tổn thương giúp làn da khỏe mạnh, tươi trẻ. Do đó niacinamide mang đến rất nhiều lợi ích vượt trội với làn da như: Chống oxy hóa, chống lão hóa, duy trì độ ẩm, trị mụn, tăng khả năng miễn dịch và giảm thâm nám, sạm da, tàn nhang, làm trắng da hiệu quả.

Để sử dụng niacinamide hiệu quả, nên sử dụng các loại mỹ phẩm có chứa hoạt chất này 2 lần/ngày vào buổi sáng và tối.

Tuy nhiên cần lưu ý:

Phụ nữ mang thai, đang cho con bú nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng. Không dùng chung niacinamide với L-ascorbic acid (LAA - một dạng của vitamin C), đặc biệt là người có làn da nhạy cảm. Do nồng độ pH của LAA thấp mà niacinamide lại có nồng độ pH cao, nên khi kết hợp 2 thành phần này có thể chuyển hóa thành niacin - một chất gây đỏ rát da, thậm chí gây kích ứng Người có tiền sử bệnh gan không nên sử dụng niacinamide. Lựa chọn sản phẩm kỹ hoặc tham khảo ý kiến của bác sĩ da liễu trước khi sử dụng.

Bổ sung vitamin C đường uống và đường bôi sẽ giúp làm trắng da an toàn và hiệu quả.

Melanin là nguyên nhân gây các vấn đề liên quan đến thay đổi màu sắc da, dẫn đến nám da, tàn nhang… Với khả năng tái tạo collagen, làm tăng mức độ liên kết giữa các mô, ức chế quá trình hình thành melanin, vitamin C đã góp phần tạo ra nhiều lợi ích đối với làn da. Trong đó, nổi bật vitamin C dưỡng da có khả năng chống lão hóa da, dưỡng ẩm, làm mờ vết nám, tàn nhang và giúp làn da trở nên đều màu, trắng sáng hơn.

Vitamin C có mặt trong các sản phẩm chăm sóc da như serum, kem dưỡng. Do đó, lưu ý dùng kết hợp kem chống nắng đúng và đủ để gia tăng hiệu quả của vitamin C.

