Cần Thơ: Du lịch sinh thái huyện Phong Điền náo nức chờ ngày khai hội

Đây là một sự kiện thường niên nhưng vừa qua đã bị gián đoạn 2 năm liên tiếp do đại dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp kéo dài trên phạm vi toàn cầu. Chính vì vậy, Ngày hội Du lịch sinh thái huyện Phong Điền lần IX năm nay do UBND huyện Phong Điền phối hợp với Sở VHTTDL tổ chức có ý nghĩa quan trọng, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU của Thành ủy Cần Thơ về việc đẩy mạnh phát triển du lịch trong tình hình mới.

“Ngày hội Du lịch sinh thái Phong Điền - Cần Thơ lần thứ VIII năm 2019.

Các hoạt động diễn ra trong thời gian lễ hội phải gắn kết với chủ đề: giới thiệu, quảng bá các loại trái cây đặc sản, đặc trưng; các món ăn ngon; các sản phẩm du lịch hấp dẫn, đa dạng…của thành phố Cần Thơ nói chung, huyện Phong Điền nói riêng đến với đông đảo du khách trong và ngoài nước. Phải xác định rõ đây cũng là một cơ hội lớn để phát huy tiềm năng, thế mạnh của du lịch sinh thái huyện Phong Điền; tạo điều kiện để các điểm vườn, các doanh nghiệp du lịch trong và ngoài huyện quảng bá thương hiệu, liên kết hợp tác để phát triển dịch vụ du lịch với các công ty du lịch lữ hành trong và ngoài nước, tạo thêm thị phần cho du lịch địa phương.

Trên cơ sở đó, trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch sinh thái huyện Phong Điền lần IX năm 2022 sẽ có nhiều hoạt động phong phú, vui tươi, bổ ích và giúp du khách tiếp cận với nền văn hóa bản địa đặc sắc như: tổ chức các gian hàng quảng bá, xúc tiến du lịch tỉnh, thành bạn và doanh nghiệp du lịch; hội chợ thương mại (150 gian hàng); mô hình trái cây và tiểu cảnh Chợ nổi Phong Điền; triễn lãm ảnh; hội thi “Tạo hình nghệ thuật từ hoa và trái cây” và trưng bày trái cây ngon Phong Điền; hội thi Bánh dân gian và trưng bày món ăn ngon Phong Điền; giao lưu và biểu diễn nghệ thuật đờn ca tài tử; chương trình biểu diễn văn nghệ do Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện phối hợp với Nhà hát Tây Đô tổ chức; giải việt dã Lộ Vòng Cung huyện Phong Điền lần thứ VII; đua vỏ lãi, đua xuồng; các trò chơi dân gian…

Đặc biệt, lễ khai mạc Ngày hội Du lịch sinh thái Phong Điền lần thứ IX diễn ra vào lúc 8 giờ ngày 24/9/2022 tại Quảng trường Phong Điền sẽ được tổ chức tưng bừng, trọng thể với các tiết mục: múa lân và trống hội, biểu diễn văn nghệ. Dự kiến sẽ có mặt các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy Ban MTTQ thành phố và các sở, ban ngành, đoàn thể, các địa phương bạn, các doanh nghiệp du lịch…và khoảng 1.500 du khách tham gia.

Ông Lê Hoàng Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Điền cho biết: “Hiện tại huyện đang nỗ lực tập trung huy động các nguồn lực để Ngày hội thành công và đạt hiệu quả cao nhất. Tất cả các ban ngành có liên quan đều được phân công và có kế hoạch phối hợp chi tiết cụ thể, nhịp nhàng và chịu trách nhiệm trực tiếp trước đồng chí Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban Tổ chức Ngày hội. Công tác tổ chức phải chu đáo; các hoạt động phải đa dạng, phong phú mang đậm nét đặc trưng của du lịch Phong Điền - Cần Thơ; đảm bảo hiệu quả, thiết thực và tiết kiệm. Bên cạnh phải chú trọng đúng mức việc đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, giá cả hợp lý, phòng chống Covid-19… nhằm tạo tâm lý an toàn, thân thiện cho người dân và du khách đến tham quan”.

Theo Nhịp sống Miền Tây