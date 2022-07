Chinh phục thị trường Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc,… Bình Dương xuất siêu 6,1 tỷ USD

Tại Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế-xã hội tỉnh Bình Dương 6 tháng đầu năm 2022, ông Ngô Văn Mít, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bình Dương cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2022, kinh tế - xã hội cả nước diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới vẫn duy trì đà hồi phục, các hoạt động sản xuất được đẩy mạnh, chuỗi cung ứng toàn cầu bắt đầu được khơi thông, trên cơ sở đó hoạt động xuất khẩu hàng hóa của tỉnh Bình Dương phục hồi khá, trị giá xuất khẩu hàng hóa ước đạt gần 19 tỷ USD, xuất siêu hơn 6,1 tỷ USD.

Trong đó thị trường Mỹ chiếm tỷ lệ cao nhất với kim ngạch xuất khẩu đạt 6,478 tỷ USD, kế đến là thị trường EU đạt hơn 2,2 tỷ USD, Hàn Quốc, Nhật Bản đạt hơn 1,8 tỷ USD; Đài Loan đạt hơn 1,4 tỷ USD và Hồng Kông đạt gần 1,4 tỷ USD,...

Tổng số doanh nghiệp tăng 7,9% so cùng kỳ, lao động giảm 4,8% so cùng kỳ, trong đó khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước số lao động tăng 8,1% so cùng kỳ, số lao động giảm 1,6% so cùng kỳ; khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có số doanh nghiệp giảm 14,8%, số lao động giảm 17,8%.

Theo Cục Thống kê Bình Dương, dù số doanh nghiệp tăng so với cùng kỳ năm 2021 nhưng số lao động giảm do số doanh nghiệp đi vào hoạt động đa số có quy mô nhỏ hơn so với cùng kỳ năm 2021. Các ngành có số lao động giảm so với cùng kỳ năm 2021 tập trung các ngành dệt may, ngành giấy, ngành gỗ.