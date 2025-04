Chuyến bay đầu tiên Khabarovsk (Nga) đến Khánh Hòa

Chuyến bay mang số hiệu EO 3661 của hãng hàng không IKAR khởi hành từ sân bay quốc tế Novy, Liên bang Nga lúc 4h30 giờ địa phương ngày 18/4 và hạ cánh sân bay quốc tế Cam Ranh lúc 8h 35 phút giờ địa phương cùng ngày với số lượng 370 hành khách.

Công ty Lữ hành Pegas Misr Việt Nam đang cố gắng từng bước để mở cửa thị trường khách quốc tế Nga quay lại Khánh Hòa một cách hiệu quả nhất nhằm góp phần thúc đẩy sự phát triển nền du lịch tỉnh nhà nói riêng và của cả nước nói chung.

Du khách Nga đến Khánh Hòa vào ngày 18/4

Thời gian và cơ sở lưu trú của du khách Nga đến Nha Trang – Khánh Hòa trung bình từ 10-12 ngày, có những trường hợp khách lưu trú đến cả tháng tại các khách sạn, resort xếp hạng từ 3-5 sao thuộc tỉnh Khánh Hòa. Du khách ưa thích khám phá các điểm du lịch tại Nha Trang - Khánh Hòa như Hòn Chồng, Tháp Bà Ponagar, chợ đêm, tham quan Vịnh Nha Phu, Đảo Khỉ, Suối Hoa Lan, lặn biển, trải nghiệm du thuyền vòng quanh vịnh Nha Trang, khu vui chơi giải trí VinWonders Nha Trang,....

Nhân dịp này, để tạo ấn tượng cho du khách Nga quay trở lại Khánh Hòa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa phối hợp các các đơn vị như Công an Cửa khẩu Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh, Đại diện Cảng vụ hàng không Miền Trung tại Cảng HKQT Cam Ranh, Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh, Công ty Cổ phần Nhà ga quốc tế Cam Ranh, Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Cam Ranh, Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế, Công ty Cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn - Cam Ranh (SAGS-CXR), Hiệp hội Du lịch Nha Trang – Khánh Hòa,...đã tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai nhiệm vụ kịp thời và nhanh chóng.

Chuyến bay đưa 370 hành khách đến Khánh Hòa

Từ đầu năm 2025, tỉnh Khánh Hòa đã đón nhiều chuyến bay từ Liên bang Nga đến tỉnh Khánh Hòa, được thể hiện qua các số liệu: Trong quý I/2025, tổng lượt khách do cơ sở lưu trú du lịch phục vụ ước đạt hơn 2,5 triệu lượt, tăng 19,69% so với cùng kỳ năm 2024 (đạt 107,75% so với Kế hoạch Quý I/2025 và đạt 21,95% so với kế hoạch năm 2025). Trong đó, khách quốc tế ước đạt hơn 1,3 triệu lượt, tăng 12,54% so với cùng kỳ năm 2024 (đạt 103,40% so với kế hoạch quý I/2025 và đạt 26,43% so với kế hoạch năm 2025) và khách du lịch Nga 49.100 lượt.

Được biết, Công ty TNHH Lữ hành Pegas Misr Việt Nam từ tháng 4/2025 trung bình 7 chuyến/tháng; dự kiến 2.500 khách/tháng.

Cụ thể, ngày 19/4, máy bay EO 3537 chở 360 hành khách từ Sân bay quốc tế Koltsovo- Yekaterinburg đến Cam Ranh (SVX-CXR); ngày 20/4, máy bay EO 3529 chở 360 hành khách từ Sân bay quốc tế Kazan - Tatarstan đến sân bay quốc tế Cam Ranh (KZN-CXR); ngày 25/4, máy bay EO 3655 chở 360 khách từ Sân bay quốc tế Yemelyanovo- Krasnoyarsk Krai đến sân bay quốc tế Cam Ranh (KJA-CXR); ngày 26/4, máy bay EO3545 chở 360 khách từ Sân bay quốc tế Koltsovo-Yekaterinburg đến sân bay quốc tế Cam Ranh (SVO-CXR), ngày 27/4, máy bay EO3541 chở 360 khách từ Sân bay quốc tế Pulkovo-Sant-Peterburg đến sân bay quốc tế Cam Ranh (LED-CXR); ngày 30/4, máy bay EO3657 chở 360 khách từ Sân bay quốc tế Novosibirsk Tolmachevo-Novosibirsk đến sân bay quốc tế Cam Ranh (OVB-CXR).

Dự kiến đến tháng 5/2025, Công ty TNHH Lữ hành Pegas Misr Việt Nam sẽ mở thêm chuyến bay thẳng từ sân bay quốc tế Irkutsk đến Cam Ranh (IKT-CXR) với số lượng 360 hành khách.