Tỉnh nắng ấm quanh năm với nhiều bãi biển hấp dẫn chào đón hàng loạt du khách Nga qua dịch vụ mới

Thành phố biển Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa với nắng ấm hầu như quanh năm từng là địa chỉ quen thuộc của khách du lịch đến từ xứ sở bạch dương. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và bất ổn về địa chính trị ở Nga và Ukraine, các chuyến bay từ Nga đến Khánh Hòa phải tạm dừng trong một thời gian dài.

Vịnh Nha Trang là địa chỉ thu hút khách du lịch nội địa lẫn quốc tế, trong đó có nhiều du khách Nga. Ảnh: Tường Thụy

Trong giai đoạn từ năm 2020 đến đầu tháng 3/2025, khách từ Nga muốn đến Nha Trang du lịch phải đi vòng qua một số quốc gia và vùng lãnh thổ. Do đó, lượng khách Nga đến thành phố biển nổi tiếng đã bị giảm mạnh: Năm 2024 chỉ có hơn 100.000 lượt khách Nga, bằng 22,8% so với năm 2019, là năm trước dịch, theo thống kê từ địa phương.

Tuy nhiên, chuyến bay thẳng đầu tiên từ Nga sang Khánh Hòa sau một số năm gián đoạn vừa mới được thực hiện vào ngày 17/3: Chiều cùng ngày, chuyến bay ZF2577 của Hãng hàng không Azu Air khởi hành từ Sân bay quốc tế Irkutsk ở Nga đã hạ cánh xuống Sân bay quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa) với 231 du khách Nga đến với tỉnh.

Đây là chuyến bay charter (bay thuê chuyến) đầu tiên trong chuỗi các chuyến bay charter từ 11 thành phố của Nga đến Khánh Hòa do Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Anex Việt Nam phối hợp với Azur Air tổ chức.

Các chuyến bay do 2 công ty cùng tổ chức xuất phát từ Moscow, Ekaterinburg, Khabarovsk, Vladivostok, Barnaul, Krasnoyarsk, Novosibirsk, Irkutsk, Tomsk, Novokuznetsk, và Blagoveshchensk. Azur Air sử dụng các loại máy bay Boeing 757, Boeing 767 và Boeing 777 để vận chuyển khách với tần suất 12 chuyến trong tháng 3; 50-55 chuyến/tháng từ tháng 4 đến tháng 6; 90-100 chuyến/tháng từ tháng 7-2025 trở đi.

Các đoàn khách du lịch Nga đến Khánh Hòa sẽ lưu trú dài ngày ở các resort và khách sạn 4-5 sao ở Bãi Dài (huyện Cam Lâm) và TP Nha Trang. Trong quá trình nghỉ dưỡng ở Nha Trang - Khánh Hòa, du khách sẽ đi tour tham quan thành phố Nha Trang (city tour), tham quan vịnh Nha Trang nổi tiếng thế giớ, vui chơi giải trí ở VinWonders Nha Trang, Khu du lịch Đảo Hoa Lan…, theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa.

Chào đón du khách Nga tại sân bay quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa) chiều 17/3/2025. Nguồn: báo Khánh Hòa

Nga là thị trường khách quốc tế truyền thống của du lịch Việt Nam, trong đó Khánh Hòa là điểm đến yêu thích nhất của khách Nga. Năm 2019, tỉnh duyên hải Nam Trung bộ này đón khoảng 463.000 lượt khách du lịch Nga, chiếm 71,6% tổng số khách Nga đến Việt Nam (646.524 lượt khách). Năm 2024, Khánh Hòa đón khoảng 105.500 lượt khách Nga, tăng 206% so với năm 2023 nhưng chỉ bằng 22,8% so với năm 2019.

Việc tái lập các đường bay thẳng từ Nga đến Khánh Hòa từ tháng 3 được kỳ vọng sẽ thúc đẩy thị trường khách Nga phục hồi nhanh hơn nữa trong năm 2025 và những năm tiếp theo. Năm nay, Khánh Hòa đặt mục tiêu đón 11,8 triệu lượt khách du lịch đến địa phương lưu trú, tham quan, nghỉ dưỡng, trong đó có 5,2 triệu lượt khách quốc tế và tổng doanh thu du lịch đạt 60.000 tỷ đồng.

Quý 1/2025, tổng lượt khách do cơ sở lưu trú du lịch ở Khánh Hòa phục vụ ước đạt hơn 2,5 triệu lượt, tăng hơn 19,6% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, khách quốc tế ước đạt hơn 1,3 triệu lượt, tăng hơn 12,5%. Số du khách Nga trong 2 tháng đầu năm đạt 24.000 lượt, tăng 73,15% so với 2 tháng đầu năm ngoái.