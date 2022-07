Cửa Đại của Việt Nam lọt top những bãi biển đẹp nhất châu Á 2022 với "vẻ đẹp không tì vết"

Bãi biển Cửa Đại ở Hội An, Việt Nam là một điểm đến rất hút khách du lịch. (Ảnh: tourdanangcity.vn)

Vẻ đẹp "không tì vết" của bãi biển Cửa Đại, Việt Nam khiến du khách ngỡ ngàng

Newsnpr hôm 10/7 ca ngợi Những Bãi biển Đẹp nhất châu Á năm 2022 được bình chọn trên website du lịch nổi tiếng Travel2next.com của Mỹ, trong đó nhấn mạnh: "Một địa danh của Việt Nam vinh dự lọt vào 15". Đó là bãi biển Cửa Đại.

"Bãi biển Cửa Đại thuộc địa phận Hội An, được đánh giá là vẻ đẹp không tì vết, khiến khách du lịch ngỡ ngàng. Bãi biển Cửa Đại chỉ cách bãi biển An Bàng khoảng 1 giờ đi bộ, nên nếu muốn các bạn có thể tới cả 2 điểm đến này…

Ngoài ra còn có rất nhiều nhà hàng và quán bar nổi tiếng phục vụ khách du lịch. Nhất là một bữa ăn dưới ánh hoàng hôn tuyệt đẹp tại bãi biển Cửa Đại chắc sẽ để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng các bạn" - Travel2next.com viết.

Lonely Planet (nhà xuất bản sách hướng dẫn du lịch lớn) cũng mô tả về sức hút của bãi biển Cửa Đại: "Gần Hội An nhất, bãi biển Cửa Đại có một số resort lớn…Và mặc dù phía trước nhỏ hơn nhưng khung cảnh ngày càng nhộn nhịp của bãi biển An Bàng gần đó đang thu hút mọi người từ Hội An đổ về khám phá những nét hấp dẫn của Cửa Đại…

Vẻ đẹp ảo diệu của Pink beach (bãi biển Hồng) ở đảo rồng Komodo, Indonesia. (Ảnh: Pinterest)

Hướng về phía đông Hội An, nơi có các khu nhà ở và khách sạn mới xen lẫn những cánh đồng lúa và bờ sông uốn lượn kéo dài khoảng 5km, là đến những bãi biển cát mềm rợp bóng cây cọ kéo dài về phía bắc tới Đà Nẵng. Dù đang phát triển nhưng nơi này vẫn còn một số đoạn yên tĩnh hơn, là nơi rất tuyệt để khách du lịch đi xe hai bánh tự mình khám phá".

Cùng lọt vào danh sách Top 15 Những Bãi biển Đẹp nhất châu Á năm 2022 này còn có: Pink beach (bãi biển Hồng) ở đảo rồng Komodo, Gili Air (Indonesia); Boracay, El Nido, Sandira (Philippines); Koh Phangan, bãi biển Monkey và đảo Mosquito trên quần đảo Phi Phi, Railay ở Krabi, Vịnh Maya (Thái Lan); North beach (bãi biển Bắc) ở đảo Koh Rong (Campuchia); Gili Lankanfushi (Maldives); Mirissa (Sri Lanka); Butterfly beach (bãi biển Bướm) ở Goa, Ấn Độ; đảo Pom Pom (Malaysia).

Sáu bãi biển châu Á được vinh danh trong Top 50 Bãi biết tuyệt nhất thế giới 2022

Báo Daily Mail ngày 1/7 cũng giới thiệu danh sách mới Top 50 Bãi biết tuyệt nhất thế giới năm 2022, theo lựa chọn của Big 7 Travel (website chuyên cung cấp thông tin về các điểm đến hấp dẫn trên thế giới). Trong đó có 6 bãi biển châu Á, bao gồm:

Bãi biển El Nido ở Palawan, Philippines. (Ảnh: Shutterstock)

Vịnh Ao Tanot trên đảo Koh Tao, Thái Lan. (Ảnh: Shutterstock)

Bãi biển El Nido ở Palawan, Philippines, xếp ở vị trí thứ 6 với nhận xét: "Địa điểm bình dị này có làn nước trong vắt như pha lê và rừng rậm nhiệt đới".

Bãi biển Patnem ở Goa, Ấn Độ, xếp thứ 21 với mô tả "là một dải cát đẹp và hơi hẻo lánh, được viền quanh bằng những hàng cây cọ và các túp lều bãi biển".

Vịnh Ao Tanot trên đảo Koh Tao, Thái Lan, xếp thứ 27, với mô tả "bãi biển không đông người, với làn nước ấm trong xanh và cát mịn. Lặn có ống thở ở đây rất tuyệt bởi có nhiều loại san hô và cá…"

Bãi biển Tusan Cliff ở Sarawak, Malaysia, xếp thứ 39 với mô tả "cát trắng mịn cùng những cồn cát thoai thoải và vỏ sò sắc màu… Từ tháng 9 đến tháng 12 biển chuyển màu xanh Neon, do tảo bạch cầu (có thể phát quang sinh học) thắp sáng sóng nước".

Bãi biển Tusan Cliff ở Sarawak, Malaysia. (Ảnh: Shutterstock)

Cảnh hoàng hôn ngoạn mục trên Bãi biển Seminyak ở Bali, Indonesia. (Ảnh: Shutterstock)

Bãi biển Yonaha Meahama, Nhật Bản, xếp thứ 47 với mô tả "bãi biển nằm trên đảo Miyakojima còn ít được biết đến, là một dải cát nguyên sơ dài 7km, được bao phủ bởi làn nước trong vắt. Trông tưởng như đảo hoang nhưng có rất nhiều cơ sở vật chất và hoạt động để tận hưởng".

Bãi biển Seminyak ở Bali, Indonesia, xếp thứ 50 với mô tả "bờ biển lộng lẫy màu cát từ vàng tới sẫm và cảnh hoàng hôn vô cùng ngoạn mục…"