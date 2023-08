Đi chợ Lùng Phình

Đặc sản rượu ngô Bản Phố nổi tiếng miền núi phía Bắc chưng cất từ loại men làm bằng lá cây rừng và nấu bằng nước suối trên độ cao hơn 1200 mét. Từng can to, can nhỏ được người bán bày ra và người mua có thể thưởng thức hương vị của rượu trước khi mua mang về.