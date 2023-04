Du lịch khách sạn lo ngại vắng khách dịp lễ, mong ngóng các đường bay hạ nhiệt

Sốc với giá vé máy bay

Vào mùa hè, nhiều gia đình chọn biển làm nơi nghỉ dưỡng cũng như tận hưởng vẻ đẹp trong xanh. Dịp lễ 30-4, 1-5 kéo dài năm ngày, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, lưu trú tại thành phố biển sôi động khách như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc… mong chờ hoạt động hết công suất phục vụ lượng khách lớn trở lại như trước dịch bệnh. Tuy vậy, đại diện resort DusitPrincess Moonrise Beach Resort tại Phú Quốc cho hay tỷ lệ phòng đặt trước so với cùng kỳ năm trước khá thấp chỉ khoảng 60-70%. Như mọi năm, phần lớn khách du lịch chọn đi máy bay để di chuyển ra đảo, vì đi chơi xa thì kế hoạch đặt phòng phải sớm, ít tình trạng chọn phòng vào phút cuối (last minute).

Bên trong khu vực phòng ở của khách sạn. Ảnh: DusitPrincess Moonrise Beach Resort – Phu Quoc

Do đó, chỉ khoảng đến tháng 3, giữa tháng 4 ban quản lý phòng có thể nhìn thấy được bức tranh kinh doanh của mình trong đợt lễ. Năm nay, thị trường khách du lịch Phú Quốc dự tính dưới khoảng 80%. Theo ghi nhận của phóng viên, một vài doanh nghiệp gặp tình trạng có nhiều đoàn khách xin báo giá, chốt ngày giờ nhưng cuối cùng vẫn chuyển hướng sang đi nước ngoài, cụ thể các nước Đông Nam Á vì giá vé máy bay nội địa cao, chí phí cố định lên đến 3,4 triệu đồng cặp vé khứ hồi.

Giám đốc Tiếp thị của khu resort, chị Đỗ Thúy Hằng, dẫn chứng các khảo sát cho thấy giá vé máy bay có tuyến đã tăng lên gấp rưỡi, thậm chí gấp đôi trong ngày cao điểm 30-4 đến 3-5. “Với sự tăng cao đột biến như vậy, người làm du lịch như tôi khá bất ngờ. Chúng tôi có quan sát thì số chuyến bay ra đảo Phú Quốc vẫn như bình thường, thời gian bay cũng như cũ. Tuy vậy giá vé cao làm nhiều khách hàng chùn chân đi chơi xa trong nước, ảnh hưởng đáng kể đến tình hình doanh thu chung của doanh nghiệp nhà hàng, khách sạn ở Phú Quốc”, chị Hằng chia sẻ.

Các thành phố biển là điểm đến nhiều du khách lựa chọn trong dịp lễ. Ảnh: DusitPrincess Moonrise Beach Resort – Phu Quoc

Chia sẻ về tình hình tour chuyến trong nước đợt lễ, doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế và nội địa Image Travel & Events, ông Nguyễn Ngọc Toản nhận định năm nay với lượng ngày nghỉ kéo dài hơn, nhu cầu du lịch sẽ tăng cao. Tuy nhiên vì giá vé máy bay vẫn chưa hạ nhiệt, thói quen đi du lịch vào các dịp lễ đang dần dần thay đổi, du khách chọn đi trước hoặc sau lễ nên các hoạt động du lịch trong dịp lễ năm nay có thể sẽ không đạt được mức tăng trưởng như mong đợi.

Hơn nữa, lượng khách du lịch trong nước vẫn thấp hơn so với những năm trước dịch là một thực tế mới đã xác nhận. Theo ông Ngọc Toản, chúng ta chỉ còn cách là thích nghi, cần tìm phương án mới. Nhờ vào sự phát triển của công nghệ thông tin, khách du lịch dễ dàng tìm kiếm các dịch vụ đơn lẻ, thậm chí tự tổ chức các chuyến đi của họ. “Vì vậy, chúng tôi đang nỗ lực xây dựng các sản phẩm mới, liên kết các dịch vụ, lồng ghép các hoạt động du lịch có trách nhiệm để tạo cho họ những hành trình nhiều giá trị”, ông nhấn mạnh.

Một trong nhiều tour đi nước ngoài tại doanh nghiệp Image Travel & Events. Ảnh: Image Travel & Events

Ở phố cổ Hội An, ba khách sạn Le Pavillon Hoi An Group có khoảng 40% lượng phòng được đặt trước, đại diện truyền thông, chị Lê Thị Thanh Phương, Giám đốc kinh doanh và tiếp thị tâm sự còn hai mươi ngày nữa tới lễ. Cá nhân chị và ban giám đốc hy vọng tới sát ngày nhu cầu sẽ phát sinh, công suất phòng sẽ tăng lên khoảng 60-70%, trong khi những năm trước con số có thể đạt đến 100%.

Thị trường Hội An vẫn đang sôi động đón khách nước ngoài, đợt lễ tăng thêm khách nội địa tại khách sạn Le Pavillon Hoi An khoảng 30%. Việc vé máy bay tăng giá cũng ảnh hưởng không ít đến quyết định đi chơi xa của người dân. Chị Thanh Phương chia sẻ tình trạng giá vé cao làm nhiều cơ sở khó chốt đoàn hơn bình thường. Tuy vậy, Hội An là điểm đến thuận tiện cho du khách các tỉnh thành lân cận, khu vực xung quanh như Đà Nẵng, Huế, Quy Nhơn… có thể di chuyển bằng ô tô nên khách sạn cũng hy vọng tình hình sẽ thay đổi vào những ngày cận lễ.

Chương trình kích cầu vẫn chờ khách

Để khuyến khích du khách đi du lịch dịp lễ, san sẻ chi phí đi lại mùa cao điểm, nhiều đơn vị du lịch lữ hành cũng tung ra nhiều gói khuyến mãi, chương trình ưu đãi riêng. Tại Le Pavillon Hoi An, đại diện cho biết khách sạn đã đưa ra những gói giá chỉ có trong mùa lễ năm nay. Chương trình một áp dụng cho khách trong cơ sở giảm 10% dùng Mini Bar, 20% cho dịch vụ giặt sấy, 15% cho spa… Chương trình hai giảm 15% giá phòng áp dụng cho các kênh đặt phòng trước 30 ngày.

Chị Thanh Phương chia sẻ đây là động thái hỗ trợ một phần chi phí lưu trú của doanh nghiệp cho khách hàng của mình. Chị nhận thấy năm nay đa số khách đi cá nhân, riêng lẻ, chưa thấy khách đoàn, công ty cũng vì chi phí cho vé máy bay quá cao. “Số tiền bỏ ra cho phương tiện đi lại khó thay đổi nên họ sẽ cân nhắc đi du lịch gần nhà hoặc để dịp khác đi. Dù vậy chúng tôi vẫn muốn thu hút khách du lịch tới Hội An bằng cách tung ra thêm các chương trình khuyến mãi riêng lẻ”, chị Phương nói thêm.

Ba cơ sở tại Le Pavillon Hoi An Group sẵn sàng phục vụ khách với công suất lớn. Ảnh: Le Pavillon Hoi An Group

Tại Phú Quốc, dịch vụ vui chơi ăn uống sôi động trở lại kèm theo những địa điểm check-in mới không kém hấp dẫn. Đơn vị xác định không giảm giá để cạnh tranh trên thị trường, khách sạn DusitPrincess Moonrise Beach Resort chọn nâng cao chất lượng dịch vụ hơn so với thời điểm trước, giải quyết được bài toán khách mong muốn vẫn mức giá đó nhưng sẽ tận hưởng nhiều dịch vụ cao cấp hơn. Các gói trải nghiệm chăm sức khỏe thể chất lẫn tinh thần, hướng về nghỉ dưỡng cũng được chú trọng. Ngoài ra, nhiều khách sạn tại đây cũng áp dụng không thu thêm phụ phí dịp lễ, đây cũng là điểm cộng giúp du khách tự tin chi tiêu hơn.

Hiện tại, giá vé máy bay nội địa đang tăng rất cao so với năm trước, tuy nhiên các chuyến bay đi quốc tế lại có xu hướng giá giảm nhiệt hơn, nên du khách sẽ có khuynh hướng lựa chọn đi du lịch sang các nước khác hoặc di chuyển bằng phương tiện cá nhân đến các địa điểm nghỉ dưỡng lân cận. Vậy nên Vũng Tàu cũng sẽ là một lựa chọn tốt cho đối tượng khách nội địa, vì thời gian di chuyển ngắn. Khách sạn hy vọng công suất phòng dịp lễ của khách sạn có thể đạt 80 – 90%.

Nhiều doanh nghiệp hy vọng những ngày sắp tới, mặt bằng giá vé máy bay sẽ sớm hạ nhiệt để họ có thể có thêm khách hàng, từ đó có thêm doanh thu để chi trả cho bộ máy vận hành xuyên lễ, khai thác hiệu quả thị trường khách nội địa. “Hy vọng lớn nhất của khách sạn ở Phú Quốc có lẽ là các chuyến bay đáp xuống hòn đảo ngày một nhiều hơn, nhiều hãng hàng không tham gia vào khai thác để khách hàng có thêm sự lựa chọn đến Phú Quốc, công ty du lịch lữ hành nương theo làm ăn tốt hơn”, chị Đỗ Thúy Hằng từ DusitPrincess Moonrise Beach Resort tâm sự.



Bên cạnh đó, hoạt động truyền thông du lịch đến các thành phố biển ở Việt Nam cần hướng tới không chỉ cho khách nội địa mà còn là du khách quốc tế để tiếp cận được thêm nhiều khách hàng, khai phá được nhiều thị trường hơn. Khi đến Đông Nam Á nghỉ dưỡng, họ còn có lựa chọn Việt Nam không phải chỉ Philipines hay Thái Lan mới có biển đẹp.

Khách tận hưởng không gian biển gần TP.HCM. Ảnh: Mercure Vũng Tàu





Hiện nay xu hướng khách hàng muốn đến các khu nghỉ dưỡng ven biển, khu du lịch sinh thái hoặc các địa điểm nghỉ dưỡng ở gần thành phố để có thể tiết kiệm thời gian di chuyển. Tại khách sạn Mercure Vũng Tàu, chị Thạch Ngọc Thùy Linh, Giám đốc kinh doanh cụm khách sạn ibis Styles & Mercure Vũng Tàu cho biết vì đặc thù du khách đến Vũng Tàu từ địa điểm rất gần TP.HCM, chỉ mất khoảng hai tiếng đi xe nên lượng khách đặt sát ngày đi lớn. Đối tượng khách theo đoàn có xu hướng ít đi do giá phòng cao hơn bình thường, nên chủ yếu phục vụ khách lẻ và khách nội địa.

Theo Kinh tế Sài Gòn