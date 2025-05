Tăng giá điện - tăng gánh nặng

Kể từ ngày 10/5, giá bán lẻ điện bình quân chính thức được điều chỉnh tăng 4,8%. Như vậy giá điện tăng từ mức hiện nay là 2.103,11 đồng/kWh lên mức 2.204,06 đồng/kWh (chưa bao gồm VAT).

Đây là lần tăng giá điện đầu tiên trong năm 2025 và là lần điều chỉnh thứ hai trong vòng 12 tháng qua. Trước đó, vào ngày 11/10/2024, giá điện tiếp tục điều chỉnh tăng thêm 4,8%.

Với hộ sinh hoạt, giá bán lẻ điện có 6 bậc, thấp nhất là bậc 1 (0 - 50kWh) với giá 1.893 đồng/kWh, và cao nhất là bậc 6 (từ 401kWh trở lên) với giá 3.302 đồng/kWh. Tuy nhiên, theo mức giá điện mới, người dân sẽ phải trả ở bậc 1 là 1.984 đồng/kWh và 3.460 đồng/kWh.

Bảng tính toán chi phí tăng thêm của người dân khi điều chỉnh giá điện từ ngày 10/5.

Lý giải cho lần tăng điện này, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, việc điều chỉnh nhằm bù đắp chi phí đầu vào, song dư luận lại lo ngại về hiệu ứng dây chuyền “té nước theo mưa”, khi hàng loạt mặt hàng thiết yếu và dịch vụ có thể đồng loạt tăng giá theo.



Theo tính toán của EVN, mức tăng hóa đơn tiền điện đối với các hộ sử dụng điện sinh hoạt sẽ dao động từ 4.550 đồng đến hơn 65.000 đồng/tháng, tùy vào mức tiêu thụ: Dưới 50kWh: tăng thêm khoảng 4.550 đồng/tháng; 51 - 100kWh: tăng thêm 9.250 đồng; 101 - 200kWh: tăng 20.150 đồng; 201 - 300kWh: tăng 33.950 đồng; 301 - 400kWh: tăng 49.250 đồng; Trên 400kWh: tăng khoảng 65.050 đồng.



EVN khẳng định, các hộ nghèo và hộ chính sách xã hội tiếp tục được hỗ trợ tương đương 56.790 đồng/tháng với mức sử dụng không quá 30kWh. Tuy nhiên, nhiều hộ dân và cơ sở kinh doanh vẫn tỏ ra lo lắng.



Anh Nguyễn Văn Phương hiện đang thuê nhà tại quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, nghe thông tin giá điện tăng từ 10/5 ngao ngán nói: "Đối với những người lao động phổ thông như gia đình tôi, mỗi lần như tăng giá là lại cảm thấy lo lắng".

Gia đình anh Phương có 5 người, 2 con nhỏ, mức tiền điện mỗi tháng cao nhất gia đình anh phải đóng là 2 triệu đồng, thấp nhất cũng hơn 1 triệu đồng. "Tháng vừa rồi thời tiết bắt đầu nóng, các thiết bị điện, nhất là điều hòa hoạt động liên tục, nên chắc chắn chi phi sẽ đội lên trong tháng tới và những tháng sau vì Hà Nội bắt đầu vào mùa nắng nóng gay gắt", anh nói và bày tỏ lo ngại hơn là các mặt hàng thiếu yếu khác cũng sẽ đua nhau tăng theo làm tăng gánh nặng cho người lao động phổ thông như anh.

Người dân lo ngại khi giá điện tăng, các mặt hàng thiết yếu khác cũng âm thầm tăng theo.

Khác với anh Phương, chị Nguyễn Thị Tuyết (Cầu Giấy, Hà Nội) phải chịu giá điện áp từ chủ nhà trọ, không được hưởng giá điện sinh hoạt theo bậc thang. Nữ nhân viên của một công ty trên địa bàn Hà Nội cho biết, mùa hè tiền điện của gia đình chị dao động từ 1-1,2 triệu đồng, mùa đông từ 400-500 nghìn đồng. "Đấy là gia đình tôi dùng khá tiếp kiệm, nhưng có con nhỏ, phải dùng các thiết bị điện liên tục...". Chị Tuyết lo ngại gia xăng, giá điện tăng sẽ kéo theo các mặt hàng khác như thịt, rau, sữa... cũng âm thầm tăng theo".



Điện là yếu tố đầu vào quan trọng trong nhiều ngành: Thực phẩm, dệt may, vận tải... Khi chi phí điện tăng, doanh nghiệp khó tránh khỏi việc điều chỉnh giá thành sản phẩm.



Cần tăng chế tài xử phạt các hành vi lợi dụng giá điện để đầu cơ, tăng giá trái luật

Trước có mối lo ngại của người dân, một số chuyên gia nhận định, nếu không có chính sách giám sát và bình ổn kịp thời, lạm phát do điện tăng là hoàn toàn có thể xảy ra, ảnh hưởng đến mục tiêu kiểm soát giá cả và ổn định kinh tế vĩ mô.

Ông Vũ Văn Trung, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam cho rằng, việc điều chỉnh giá điện là cần thiết trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng, nhưng cần lộ trình minh bạch và chính sách đi kèm để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.

"Giá điện được rà soát và điều chỉnh định kỳ, đảm bảo minh bạch với sự tham gia của cơ quan kiểm toán độc lập. Dù vậy, cần gắn việc tăng giá với chính sách thúc đẩy tiết kiệm điện, vì giá điện tăng sẽ là gánh nặng, trong khi tăng trưởng điện phải gấp đôi tăng trưởng kinh tế, nên nếu tiêu dùng nhiều điện cũng là gánh nặng cho cả ngành điện, người dân. Việc sửa đổi Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đang được kỳ vọng sẽ tạo thêm cơ chế để khuyến khích người dân sử dụng điện tiết kiệm, an toàn hơn", ông Trung nhìn nhận.

Chúng ta cần một cơ chế giám sát độc lập, thường xuyên, minh bạch để đánh giá tác động của các đợt tăng giá điện.

Được biết, Luật Giá 2023 (có hiệu lực từ 1/7/2024) nghiêm cấm hành vi lợi dụng tăng giá điện để tăng giá hàng hóa trái quy định. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, cơ chế thực thi còn yếu, thiếu răn đe, trong khi người tiêu dùng không có đủ công cụ để phản ánh và giám sát.

Luật sư Hoàng Văn Hà (Công ty Luật ARC - HNLaw) nêu quan điểm: “Giá điện tăng không sai, nhưng nếu biến thành cái cớ để hàng hóa, dịch vụ tăng giá tràn lan thì rất nguy hiểm. Chúng ta cần một cơ chế giám sát độc lập, thường xuyên, minh bạch để đánh giá tác động của các đợt tăng giá điện”.



Luật sư Hà đề xuất một loạt giải pháp mang tính hệ thống như: Thành lập cơ quan giám sát thị trường độc lập hoặc hội đồng liên ngành để theo dõi tác động giá điện đến mặt bằng giá; bổ sung quy định đánh giá tác động dây chuyền vào Luật Giá, Luật Cạnh tranh và Luật Điện lực. Đồng thời, phải minh bạch hóa chính sách điều chỉnh giá: Công khai lấy ý kiến trước khi tăng giá điện. Ngoài ra, cần tăng chế tài xử phạt các hành vi lợi dụng giá điện để đầu cơ, tăng giá trái luật.



Cũng theo luật sư Hà, nguyên nhân sâu xa khiến giá điện biến động khó kiểm soát là do phụ thuộc lớn vào nhiệt điện than và thủy điện. Đây hai nguồn năng lượng nhạy cảm với biến đổi khí hậu và chi phí vận hành. Do đó, để kiểm soát giá điện dài hạn, Việt Nam cần chuyển mạnh sang năng lượng tái tạo như điện mặt trời, điện gió, và xem xét lại khả năng phát triển điện hạt nhân.



“Cần hành lang pháp lý rõ ràng về đấu nối, giá mua, trách nhiệm EVN, tránh thay đổi chính sách giữa chừng. Đề xuất sớm ban hành Luật Năng lượng tái tạo riêng, giúp ngành này phát triển minh bạch, bền vững”, luật sư Hà nhấn mạnh.