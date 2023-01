Giá hàng hóa sau tết giảm, sức mua thấp

Chị Nguyễn Thị Son - tiểu thương kinh doanh rau quả tại chợ Bàu Cát (quận Tân Bình, TP.HCM) - cho biết, hiện giá rau củ đã ổn định trở lại bằng mức giá thời điểm trước tết.

Cụ thể, trước tết, giá khổ qua tăng lên 50.000 đồng/kg nhưng hiện đã giảm chỉ còn 20.000 đồng/kg; cà chua từ 40.000 đồng/kg giảm còn 30.000 đồng/kg, hành lá từ 60.000 đồng/kg giảm còn 40.000 đồng/kg, xà lách giảm 10.000 đồng/kg còn 30.000 đồng/kg, rau thơm giảm 20.000 đồng/kg còn 50.000 đồng/kg.

“Khách tới chợ chỉ lác đác, sức mua giảm khoảng 40-50% so với thời điểm này năm ngoái” - chị Son nhận xét.

Giá rau củ quả đã ổn định trở lại nhưng sức mua rất thấp - Ảnh: Thanh Hoa

Riêng mặt hàng hải sản vẫn còn tăng cao. Chị Phạm Thị Giàu - tiểu thương kinh doanh hải sản chợ Bàu Cát - thông tin, tôm thẻ giá 200.000 đồng/kg (loại 30 con/kg), vẫn còn tăng khoảng 20.000 đồng/kg so với thời điểm bình thường, song đã giảm khoảng 50.000-70.000 đồng/kg so với ngày 27 tết. Riêng tôm càng xanh giá 280.000 đồng/kg, vẫn cao hơn thời điểm bình thường khoảng 50.000 đồng/kg, nhưng đã giảm so với trước tết khoảng 30.000 đồng/kg. Cua thịt loại 4 con/kg giá vẫn 360.000 đồng/kg, vẫn tăng gần 100.000 đồng/kg so với thời điểm bình thường.

Theo chị Giàu, phần lớn tiểu thương chỉ lấy hàng để giao cho các quán ăn, chứ khách lẻ vẫn chưa đi chợ để mua hàng.

Theo bà Nguyễn Thị Xuân Mai - Trưởng Ban quản lý chợ Bàu Cát - chợ mở cửa hoạt động trở lại mùng 4 tết. Chợ có hơn 300 hộ kinh doanh, nhưng hiện chỉ có khoảng 20 tiểu thương ra mở cửa sạp, do họ biết trước lượng khách đi chợ mua hàng hóa những ngày này sẽ không đông.

Chợ Minh Phụng (quận 6, TP.HCM) mở cửa từ mùng 2 tết, nhưng số sạp kinh doanh chủ yếu là mặt hàng rau củ quả, hải sản. Ông Nguyễn Thanh Phước - Trưởng Ban quản lý chợ - cho hay, tiểu thương mở cửa kinh doanh sớm để phục vụ nhu cầu mua sắm, cúng kiếng của người dân, nhưng sức mua rất thấp, tiểu thương chỉ hoạt động đến 10g sáng là đóng cửa. Hôm nay, dù là ngày khai trương của một số cửa hàng, doanh nghiệp, nhưng lượng khách đi chợ vẫn khá vắng.

Ông Lê Phúc Hậu - Trưởng phòng Kinh doanh chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn - cho biết, sản lượng hàng hóa nhập về chợ đang tăng lên từng ngày, nhưng vẫn còn thấp vì nhiều người còn đi chơi tết. Đa số cửa hàng, doanh nghiệp sẽ khai trương vào ngày 30/1 (mùng 9 tết). Ngày mùng 1 tết, tổng sản lượng hàng hóa về chợ là 100 tấn (rau củ quả 85 tấn, trái cây 15 tấn, thịt heo chưa bán), giá cả đã giảm về mức ngày thường. Đến mùng 2 tết, tổng lượng hàng hóa về chợ tăng lên 678 tấn (rau củ quả 561 tấn, trái cây 117 tấn, thịt heo chưa bán). Mùng 3 tết, hàng hóa nhập về tăng lên 895 tấn (rau củ quả 752 tấn, trái cây 108 tấn, thịt heo 35 tấn). Đến ngày mùng 6 tết, tổng hàng hóa đã tăng lên 1.229 tấn, trong đó rau củ 946 tấn, trái cây 215 tấn và thịt heo 138 tấn.

“Trước tết, giá thịt heo mảnh chỉ tăng khoảng 3.000 đồng/kg, các loại trái cây để chưng tết như xoài cát Hòa Lộc, bưởi, dưa hấu, thanh long đã tăng giá từ 7.000-20.000 đồng/kg, tùy loại; rau củ quả tăng từ 1.000-10.000 đồng/kg, tùy loại. Nhưng hiện giá cả đã trở lại bình thường” - ông Lê Phúc Hậu cho biết thêm.

Còn theo đại diện chợ đầu mối Bình Điền, sản lượng hàng hóa về chợ đang tăng dần trở lại qua các ngày, nhưng vẫn còn thấp hơn ngày thường khoảng 50%.

Theo PNO