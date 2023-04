Gia tăng giá trị sản phẩm du lịch

3 tuyến du lịch, hơn 70 sản phẩm

Thống kê sơ bộ cho thấy đến nay, TP.HCM đã phối hợp với các tỉnh, thành ĐBSCL hình thành và công bố 3 trục tuyến du lịch liên kết để hoàn thiện sản phẩm, gồm: tuyến "Những nẻo đường phù sa" kết nối TP.HCM với Tiền Giang - Vĩnh Long - Cần Thơ - Hậu Giang - Sóc Trăng - Bạc Liêu - Cà Mau, tuyến "Non nước hữu tình" kết nối TP.HCM với Tiền Giang - Bến Tre - Trà Vinh và tuyến "Sắc màu vùng biên" kết nối TP.HCM với Long An - Đồng Tháp - An Giang - Kiên Giang.

Ngoài ra, các doanh nghiệp du lịch lữ hành của TP.HCM còn xây dựng hơn 70 chương trình từ thành phố đến các tỉnh, thành ĐBSCL. Những chương trình này đã được giới thiệu, quảng bá tới du khách trong và ngoài nước. Các địa phương và DN đang tiếp tục khảo sát, xây dựng thêm nhiều sản phẩm du lịch mới.