Giá vàng hôm nay 20/4: Chốt tuần đầy biến động, giá vàng lập đỉnh rồi giảm mạnh

Giá vàng hôm nay 20/4 ở trong nước giảm tới 6 triệu đồng/lượng

Ngay sau chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc về việc tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định, không để xảy ra việc trục lợi, thao túng, làm giá, đầu cơ... trên thị trường vàng, giá vàng trong nước ngày 19/4 được các doanh nghiệp kinh doanh đồng loạt điều chỉnh giảm mạnh.



Giá vàng hôm nay 20/4, cụ thể tại thời điểm khảo sát lúc 6h30 ngày 20/4 giá vàng tại các doanh nghiệp như sau:

Giá vàng hôm nay 20/4: Chốt tuần đầy sôi động, giá vàng lập đỉnh rồi giảm mạnh

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 112-114 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra, giảm 5 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 6 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 112-114 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 5 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 6 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Giá vàng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 110,5-114 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng giảm 5,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 5 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 112-114 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 5 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 6 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 111-115 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng giảm 4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.



Giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 111-114 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 5,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 109,5-113,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 5,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 5 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.



Vàng nhẫn tại Công ty SJC được niêm yết ở mức 109,5 - 113,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 4,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và giảm 3,5 triệu đồng/lượng (bán ra) so với hôm qua.

Trước đó, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 3332/VPCP-KTTH ngày 18/4 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc về diễn biến giá vàng trong nước. Xét báo cáo nhanh của Văn phòng Chính phủ về tình hình diễn biến giá vàng trong nước ngày 18 /4/2025, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc có ý kiến chỉ đạo:



Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp với các cơ quan theo dõi sát tình hình và diễn biến thị trường tài chính, tiền tệ, ngoại hối, thị trường vàng trong nước và quốc tế để khẩn trương thực hiện ngay các giải pháp theo quy định để ổn định thị trường vàng.



Tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định, không để xảy ra việc trục lợi, thao túng, làm giá, đầu cơ...trên thị trường vàng.



Chủ động thực hiện ngay các biện pháp thông tin truyền thông để ổn định tâm lý xã hội.

Giá vàng hôm nay 20/4 trên thế giới

Thị trường vàng thế giới tiếp tục ghi nhận thêm một tuần sôi động, với giá liên tục biến động mạnh. Đặc biệt, vào giữa tuần, giá kim loại quý này đã tăng hơn 100 USD/ounce lên mức cao mọi thời đại trên 3.350 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay 20/4 trên thế giới ghi nhận lúc 6h30 hôm nay theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3.326,63 USD/ounce. Giá vàng hôm nay không thay đổi so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.120 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 105,8 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Sau đợt tăng giá vừa qua, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa Ole Hansen của Saxo Bank dự báo khả năng điều chỉnh đáng kể trong ngắn hạn. Tuy nhiên, ông không cho rằng đợt điều chỉnh đó sẽ diễn ra vào tuần tới.

Ông nói rằng, giá vàng cuối cùng sẽ dừng lại và trải qua đợt điều chỉnh 200-300 USD, nhưng thời điểm đó chưa phải là lúc này vì vẫn còn rất nhiều câu hỏi chưa có lời đáp cùng những rủi ro trên thị trường trái phiếu sau những nhận xét của Tổng thống Donald Trump dành cho Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell.

Chuyên gia phân tích thị trường Fawad Razaqzada của FOREX.com cho biết ông nhận thấy rủi ro ngày càng tăng rằng giá vàng đang chuẩn bị cho một đợt củng cố dài hạn tương tự như các đợt tăng giá đáng kể trước đây.

Theo Razaqzada, thật hiếm khi thấy một khoảng cách lớn như vậy được duy trì trừ khi các điều kiện kinh tế vĩ mô vẫn hỗ trợ mạnh mẽ. Ông nhấn mạnh thêm rằng, môi trường hiện tại đang hỗ trợ vàng, nhưng sự đảo ngược sẽ kéo mọi thứ trở lại đúng hướng.

“Nếu vàng giảm xuống dưới mốc 3.300 USD/ounce, ngưỡng hỗ trợ tiếp theo cần theo dõi các mức kháng cự trước đây là 3.245 USD/ounce và tiếp theo là 3.167 USD/ounce. Nếu vàng không giữ được các mức đó, giá có thể chạm mốc 3.100 USD/ounce và sau đó là vùng quan trọng 3.000 USD/ounce. Một đợt giảm giá sâu hơn có thể khiến vàng quay trở lại mức 2.956 USD/ounce hoặc thậm chí là mức 2.790 USD/ounce”, Razaqzada nói.

Giá vàng được dự báo sẽ tiếp tục biến động mạnh do ảnh hưởng từ tin tức thương mại và căng thẳng địa chính trị. Trong thời điểm thiếu vắng dữ liệu kinh tế nổi bật và nhiều thị trường quốc tế nghỉ lễ Phục Sinh, vàng dễ trở thành tâm điểm phản ứng của nhà đầu tư.

Dự báo trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 10, giá vàng có thể tiếp tục tăng khi giới đầu tư chuyển dịch dòng tiền sang các tài sản an toàn hơn, trong bối cảnh kinh tế và chính trị toàn cầu vẫn nhiều bất ổn. Từ tháng 11 đến tháng 1, giá có thể chững lại hoặc biến động nhẹ khi thị trường bước vào giai đoạn phân bổ lại vốn.