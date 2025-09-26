Nên mua vàng vào khung giờ nào để có giá tốt nhất?

Giá vàng biến động trong ngày ra sao?

Vàng từ lâu được coi là kênh đầu tư an toàn và bền vững, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động. Tuy nhiên, không ít nhà đầu tư vẫn trăn trở với câu hỏi: “Nên mua vàng vào thời điểm nào trong ngày để có giá hợp lý nhất?”. Để trả lời, cần hiểu rằng giá vàng trong nước không biến động từng phút như thị trường chứng khoán hay ngoại hối.

Tại Việt Nam, giá vàng chủ yếu do các doanh nghiệp lớn như SJC, PNJ, DOJI niêm yết và điều chỉnh dựa trên giá thế giới cùng cung cầu nội địa. Các doanh nghiệp thường cập nhật giá vào ba khung giờ cố định: buổi sáng từ 8h đến 9h, buổi trưa khoảng 11h30 đến 12h30 và buổi chiều từ 15h đến 16h. Nhìn chung, mức biến động trong ngày không quá lớn, trừ khi có sự kiện kinh tế hoặc địa chính trị lớn tác động mạnh.

Chọn đúng thời điểm mua vàng giúp nhà đầu tư tối ưu lợi nhuận. Ảnh: Phương Cúc

Một ví dụ điển hình xảy ra ngày 3/4/2025. Khi Mỹ công bố áp thuế với một số nền kinh tế lớn, giá vàng thế giới ngay lập tức tăng 18 USD/ounce, lên 3.132,5 USD/ounce. Thế nhưng tại thị trường trong nước, giá vàng nhẫn trơn 999,9 của Công ty Phú Quý lại giảm 700.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 400.000 đồng/lượng ở chiều bán ra. Sự trái ngược này cho thấy giá vàng Việt Nam không chỉ phụ thuộc vào thị trường quốc tế mà còn bị chi phối bởi chính sách điều chỉnh và tình hình cung cầu trong nước.

Ngoài yếu tố quốc tế, giá vàng trong nước còn chịu ảnh hưởng từ mức chênh lệch với thị trường thế giới, vốn thường cao hơn từ 4 đến 6 triệu đồng mỗi lượng. Bên cạnh đó, nhu cầu mua bán theo thói quen thị trường cũng tác động trực tiếp. Buổi sáng, nhiều người dân có xu hướng đi mua vàng, đặc biệt vào các dịp như vía Thần Tài, khiến giá có thể bị đẩy lên. Buổi chiều, khi lượng giao dịch giảm, giá thường ổn định hoặc giảm nhẹ. Không thể bỏ qua yếu tố tâm lý thị trường, bởi chỉ một thông tin về lạm phát, chiến sự hay khủng hoảng kinh tế cũng có thể khiến giá vàng biến động bất thường, bất kể thời điểm nào trong ngày.

Khung giờ nào thích hợp để mua vàng?

Nếu xét cụ thể, buổi sáng từ 8h đến 9h là lúc các doanh nghiệp niêm yết bảng giá mới dựa trên biến động quốc tế của phiên giao dịch trước đó. Nếu giá vàng thế giới giảm, đây có thể là cơ hội mua vào với mức giá thấp. Ngược lại, khi nhu cầu tăng đột biến vào dịp lễ hay ngày đặc biệt, giá dễ bị đẩy lên cao.

Buổi trưa, từ 11h30 đến 12h30, thị trường vàng thường yên ả hơn. Đây là khoảng thời gian giá vàng ít bị chi phối bởi tâm lý đám đông hay tin tức nóng, tạo sự ổn định tương đối. Những người mua để tích trữ dài hạn thường ưu tiên khung giờ này để hạn chế rủi ro.

Buổi chiều muộn, từ 16h đến 17h, cũng là thời điểm quan trọng. Đây là lúc các doanh nghiệp điều chỉnh bảng giá cuối cùng trong ngày, phản ánh rõ xu hướng chung của thị trường quốc tế. Nếu giá giảm, đây chính là cơ hội để nhà đầu tư mua vào trước khi thị trường khép lại. Tuy nhiên, một số cửa hàng có thể đóng cửa sớm hoặc hết hàng vào cuối tuần, khiến việc giao dịch gặp khó khăn.

Mặc dù vậy, giới chuyên gia cho rằng việc “canh giờ” để mua vàng chỉ phù hợp với những nhà đầu tư lướt sóng, thường xuyên theo dõi và nắm bắt biến động trong ngắn hạn. Với những ai xác định đầu tư dài hạn, thời điểm giao dịch trong ngày không quá quan trọng bằng chiến lược tổng thể. Việc theo dõi xu hướng dài hạn, phân tích các chu kỳ giá và kiên định với mục tiêu tài chính sẽ mang lại hiệu quả lớn hơn.

Một nguyên tắc quan trọng khác là kiểm soát tâm lý khi giao dịch. Giá vàng đôi khi tăng vọt chỉ vì hiệu ứng đám đông. Nếu vội vàng chạy theo xu hướng, nhà đầu tư dễ mua vào ở mức cao và đối diện rủi ro. Kiên nhẫn chờ thị trường ổn định sẽ giúp có quyết định sáng suốt hơn.

Để tối ưu lợi nhuận, ngoài việc chọn thời điểm, nhà đầu tư cần lưu ý đến loại vàng và địa điểm mua bán. Với mục tiêu tích trữ, vàng miếng SJC hoặc vàng nhẫn trơn được đánh giá cao về tính thanh khoản và ít hao mòn giá trị so với vàng trang sức. Việc mua bán tại những thương hiệu uy tín như SJC, PNJ, DOJI cũng giúp đảm bảo chất lượng, minh bạch giá cả và hạn chế rủi ro. Đồng thời, nên theo dõi diễn biến giá thường xuyên qua các ứng dụng tài chính để cập nhật kịp thời.

Một yếu tố quan trọng nữa là phân bổ danh mục đầu tư hợp lý. Các chuyên gia khuyến nghị vàng chỉ nên chiếm khoảng 5 đến 10% tổng tài sản đầu tư, nhằm giảm thiểu rủi ro và duy trì sự cân bằng với các kênh đầu tư khác.

Tóm lại, nếu mục tiêu là lướt sóng ngắn hạn, nhà đầu tư có thể tận dụng buổi sáng sớm hoặc chiều muộn - thời điểm thị trường biến động nhiều hơn. Nếu mong muốn tích trữ lâu dài, buổi trưa thường mang lại sự ổn định hơn. Tuy nhiên, để trả lời câu hỏi nên mua vàng vào lúc nào trong ngày, không thể bỏ qua yếu tố then chốt là xu hướng dài hạn và chiến lược tài chính cá nhân.