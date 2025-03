Giá vàng hôm nay (29/3): Tăng dựng đứng, bỏ xa mốc 100 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay (29/3) trên thế giới tăng phi mã, leo lên mốc mới

Giá vàng hôm nay trên thế giới tiếp tục lập đỉnh trong bối cảnh lo ngại về cuộc chiến thương mại toàn cầu gia tăng. Đầu giờ sáng nay, giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 3.084 USD/ounce, tăng 30 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua. Đây là mức giá cao nhất từ trước đến nay.

Nguyên nhân khiến giá vàng liên tục tăng cao là do các nhà đầu tư đổ xô vào tài sản trú ẩn an toàn, trong bối cảnh các chính sách thuế quan của Mỹ gây ra nhiều lo ngại về chiến tranh thương mại. Peter Grant, Phó Chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cấp cao của Zaner Metals, cho biết nhu cầu trú ẩn an toàn ngày càng tăng trước những lo ngại về thuế quan, thương mại và bất ổn địa chính trị đang hỗ trợ mạnh mẽ cho vàng.

Cùng quan điểm, Ole Hansen, Trưởng Bộ phận Chiến lược hàng hóa của Saxo Bank, nhận định rằng vàng luôn là một tài sản đầu tư dài hạn đáng tin cậy nhờ khả năng bảo vệ giá trị tài sản, đồng thời là công cụ phòng ngừa hiệu quả trước những biến động trên thị trường tài chính.

Theo chuyên gia phân tích thị trường tài chính Kyle Rodda của Capital, chính sách thương mại của Mỹ, chính sách tài khóa, địa chính trị và sự suy giảm tăng trưởng đều góp phần hỗ trợ giá vàng. Ông dự báo rằng 3.100 USD/ounce sẽ là cột mốc quan trọng tiếp theo của giá vàng.

Trong báo cáo hàng hóa mới nhất, các nhà phân tích tại Bank of America dự báo giá vàng trung bình sẽ vào khoảng 3.063 USD/ounce trong năm nay và tăng lên 3.350 USD/ounce vào năm 2026, cao hơn so với dự báo trước đó lần lượt là 2.750 USD/ounce và 2.625 USD/ounce.

Thị trường vàng tiếp tục hưởng lợi do nhu cầu trú ẩn an toàn, trong khi lạm phát vẫn là mối đe dọa đối với nền kinh tế Mỹ. Chỉ số tiêu dùng cá nhân cốt lõi (PCE), loại trừ giá hàng hóa và năng lượng, do Bộ Thương mại Mỹ vừa công bố, tăng 0,4% vào tháng trước, so với mức tăng 0,3% của tháng 1. Trong 12 tháng qua, lạm phát cốt lõi đã tăng 2,8%, cao hơn mức điều chỉnh của tháng 1 là 2,7%.

Theo Dow Jones Newswires, cuộc chiến thương mại ngày càng lan rộng của Tổng thống Donald Trump đã thúc đẩy nhà đầu tư tìm đến vàng như nơi trú ẩn an toàn. Tổng thống Trump công bố mức thuế 25% có hiệu lực từ ngày 2/4 đối với tất cả ô tô nhập khẩu vào Mỹ, động thái khiến căng thẳng thương mại toàn cầu leo thang. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cảnh báo rằng đây là tin xấu cho doanh nghiệp và còn tồi tệ hơn đối với người tiêu dùng.

Trong khi đó, tại Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định toàn cầu hóa là xu hướng không thể ngăn cản và các công ty đa quốc gia có trách nhiệm duy trì trật tự kinh tế thế giới. Những phát biểu này hoàn toàn trái ngược với lập trường bảo hộ của Mỹ trong những tuần gần đây.

Bo Hines, Giám đốc điều hành nhóm công tác của Tổng thống Mỹ về tài sản kỹ thuật số, cho biết việc định giá lại vàng của chính phủ là một trong những đề xuất được đưa ra. Ông nhấn mạnh rằng chính quyền Trump đang cân nhắc nội dung tài trợ cho vàng kỹ thuật số và xem Bitcoin như vàng kỹ thuật số, do đó thành lập dự trữ Bitcoin chiến lược.

Giá vàng hôm nay (29/3) ở trong nước cũng đã vượt ngưỡng 100 triệu đồng/lượng

Tại thời điểm khảo sát lúc 7h30 ngày 29/3/2025, giá vàng trong nước tăng mạnh, đưa giá vàng nhẫn tiến sát mốc 101 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng miếng đã vượt qua mốc 100 triệu đồng/lượng. Sự biến động này được ghi nhận tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc đá quý trên cả nước.

Giá vàng miếng SJC:

Tại Tập đoàn DOJI, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 98,2 - 100,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800 nghìn đồng/lượng ở chiều mua và tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với ngày hôm qua.

Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC cũng niêm yết giá tương tự, ở mức 98,2 - 100,2 triệu đồng/lượng, tăng 800 nghìn đồng/lượng ở chiều mua và tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu giao dịch giá vàng SJC ở mức 98,3 - 100,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800 nghìn đồng/lượng ở chiều mua và tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng SJC được niêm yết ở mức 98 - 99,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500 nghìn đồng/lượng ở chiều mua và giảm 100 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Tại Phú Quý, giá vàng SJC được giao dịch ở mức 98,3 - 100,2 triệu đồng/lượng, tăng 900 nghìn đồng/lượng ở chiều mua và tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Giá vàng nhẫn tròn 9999:

Tại Tập đoàn DOJI, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng được niêm yết ở mức 98,4 - 100,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua và tăng 700 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với ngày hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 98,6 - 100,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua và tăng 900 nghìn đồng/lượng ở chiều bán.

Nhìn chung, giá vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh theo đà tăng của giá vàng thế giới, đặc biệt là giá vàng nhẫn tròn 9999 và vàng miếng SJC tại hầu hết các doanh nghiệp lớn. Đây là tín hiệu đáng chú ý cho các nhà đầu tư trong bối cảnh thị trường biến động.

Chuyên gia dự báo vàng sẽ tiếp tục tăng

Trước tình hình giá vàng tăng dựng đứng, tại thị trường trong nước, theo Cafef chuyên gia tài chính Trần Duy Phương cho biết vàng vẫn đang là kênh thu hút tiền. Thực tế giá vàng đã tăng rất mạnh trong quý I/2025. Theo vị chuyên gia này, khả năng tăng giá vàng vẫn còn trong thời gian tới. Nhưng thị trường luôn trong tình trạng hình sin và giá vàng có bước điều chính tăng giá. Do đó, sau khi tăng giá vàng sẽ là đợt giảm để đón đợt tăng giá cao hơn.

Theo ông Phương, giá vàng trong thời gian qua liên tục tăng cao đã tác động mạnh tới tâm lý người mua. Nhiều người đang nghĩ rằng đổ tiền đầu tư vào vàng phần lớn sẽ lãi nên chấp nhận đu đỉnh ngay cả khi vàng đạt mốc 100 triệu đồng/ lượng.

Ông Phương khuyến cáo rằng, hiện nay là thời điểm rủi ro khi người dân và các nhà đầu tư đổ tiền vào vàng, bởi vì giá vàng thế giới có thể suy giảm và điều chỉnh trở lại sau thời gian tăng nóng. Thế nhưng, trong năm nay, vàng vẫn có cơ hội tăng giá.