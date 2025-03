Giá vàng hôm nay (28/3): Tăng vọt lên gần 100 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay (28/3) trong nước tăng mạnh

Giá vàng hôm nay (28/3) được khảo sát tại một số doanh nghiệp cụ thể như sau:

Giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji ở cả Hà Nội và TP.HCM hiện đang giao dịch quanh mức 97,4 – 98,9 triệu đồng/lượng (mua – bán). So với phiên trước đó, giá vàng đã tăng mạnh, cụ thể là 700.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 500.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC được niêm yết ở mức 97,5 – 98,9 triệu đồng/lượng (mua – bán), với mức tăng 700.000 đồng/lượng ở chiều mua và 500.000 đồng/lượng ở chiều bán so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, Công ty Phú Quý công bố giá vàng miếng SJC ở mức 97,4 – 98,9 triệu đồng/lượng (mua – bán). So với phiên trước, mức giá này đã tăng 700.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 500.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng SJC mua vào 98,5 triệu đồng/lượng và bán ra 99,7 triệu đồng/lượng. Như vậy, so với phiên trước đó, giá vàng tăng 200.000 đồng/lượng ở chiều bán ra và giữ nguyên chiều mua vào.

Về vàng nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, mức giá hiện nay đạt 97,6 – 99,7 triệu đồng/lượng (mua – bán), ghi nhận mức tăng 800.000 đồng/lượng ở chiều mua và 600.000 đồng/lượng ở chiều bán so với phiên trước đó.

Đối với vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 tại Tập đoàn Doji ở Hà Nội, giá hiện ở mức 97,2 – 99,5 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán so với phiên trước. Chênh lệch giá giữa hai chiều hiện là 2,3 triệu đồng/lượng.

Ngoài ra, giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 của Công ty Phú Quý hiện đang được giao dịch quanh mức 97,5 – 99,7 triệu đồng/lượng. Cả hai chiều mua và bán đều ghi nhận mức tăng 700.000 đồng/lượng so với phiên trước. Mức chênh lệch mua - bán đã thu hẹp xuống còn 2,2 triệu đồng/lượng.

Trong phiên giao dịch ngày 27/3, giá vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh khi thị trường quốc tế đảo chiều tăng trở lại. Do nguồn cung trong nước vẫn khan hiếm, giá vàng được đẩy lên cao. Các chuyên gia dự báo, giá vàng có thể tiếp tục duy trì đà tăng trong thời gian tới, khi dữ liệu lạm phát từ Mỹ đang cho thấy xu hướng giảm.

Giá vàng hôm nay (28/3) trên thế giới

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h hôm nay theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3,052.89 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 1,12% so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (25.870 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 95,2 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

"Có vẻ như chúng ta sẽ sớm thấy (vàng tương lai đạt) 3.100 USD và chất xúc tác chính là lực mua trú ẩn an toàn," được thúc đẩy bởi sự không chắc chắn xung quanh kế hoạch thuế quan của Trump, Bob Haberkorn, chiến lược gia thị trường cấp cao tại RJO Futures, cho biết.

Giá vàng hôm nay trên thế giới tăng rất cao, dự báo sắp có đỉnh mới

Chính phủ từ Ottawa đến Paris đã đe dọa trả đũa sau khi Trump công bố mức thuế 25% đối với ô tô nhập khẩu, dự kiến có hiệu lực vào ngày sau khi ông dự định công bố các biện pháp thuế quan đáp trả, nhắm vào các quốc gia mà ông cho là chịu trách nhiệm chính cho thâm hụt thương mại của Mỹ. Thị trường chứng khoán toàn cầu giảm điểm khi cổ phiếu của một số nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới lao dốc.

Vàng cũng đang nhận được sự hỗ trợ từ dòng vốn mạnh mẽ của các ngân hàng trung ương và nhu cầu ETF, Phillip Streible, chiến lược gia thị trường trưởng tại Blue Line Futures, cho biết.

Giá vàng thế giới tăng mạnh lên đỉnh kỷ lục mới lần thứ 17 khi các nhà đầu tư đổ xô mua vàng như một kênh trú ẩn an toàn. Nguyên nhân chính là do các tin tức mới về chiến sự tại Nga - Ukraine.

Nga - Ukraine cáo buộc lẫn nhau phá hoại thỏa thuận ngừng tập kích, khi tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn vào hạ tầng năng lượng. Ngay sau thỏa thuận ngừng tấn công hạ tầng năng lượng của nhau trong 30 ngày.

Một nguyên nhân khác khiến giá vàng tăng vọt là do đón nhận dữ liệu kinh tế Mỹ khá tích cực. Cụ thể, đêm qua (giờ Hà Nội) Cục Phân tích Kinh tế Mỹ đã công bố tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) hàng năm quý 4/2024 tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức dự báo và đạt được trước đó là tăng 2,3%.

Chỉ số giá GDP quý 4, được cơ quan này cho biết tăng 2,3%, thấp hơn mức trước đó và dự báo là tăng 2,4%. Chỉ số này đo lường sự thay đổi trong giá cả của hàng hóa và dịch vụ được sản xuất tại Mỹ được theo dõi như một chỉ báo về áp lực lạm phát. Chỉ số này giảm sẽ dự báo xu hướng giảm của đồng USD.

Trong bối cảnh thị trường vàng đầy biến động, Goldman Sachs đã điều chỉnh dự báo giá vàng cuối năm 2025 lên 3.300 USD/ounce, tăng từ mức 3.100 USD/ounce trước đó. Nguyên nhân của sự thay đổi này là do dòng tiền đổ vào các quỹ ETF mạnh mẽ hơn dự kiến, kết hợp với nhu cầu mua vàng từ các ngân hàng trung ương vẫn được duy trì ổn định.

Theo nhận định của Aakash Doshi, Giám đốc toàn cầu về vàng tại SPDR ETF Strategy, giá vàng nhiều khả năng sẽ vượt mốc 3.100 USD/ounce trong quý II năm nay. Ông cho rằng nếu các yếu tố vĩ mô và nhu cầu thị trường được duy trì, mức tăng từ 8% đến 10% vào cuối năm 2025 là hoàn toàn khả thi.

Bên cạnh đó, chiến lược gia thị trường cấp cao tại RJO Futures, ông Bob Haberkorn, dự báo giá vàng có thể sớm chạm mốc 3.100 USD/ounce nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng. Nguyên nhân chính đến từ sự không chắc chắn trong kế hoạch áp thuế của cựu Tổng thống Trump, điều này đã thúc đẩy các nhà đầu tư tìm đến vàng như một tài sản an toàn.

Giới đầu tư hiện đang chờ đợi dữ liệu chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ, dự kiến công bố vào ngày 28/3. Đây là chỉ báo quan trọng để đánh giá khả năng điều chỉnh lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong thời gian sắp tới.

Theo Ilya Spivak, Giám đốc vĩ mô toàn cầu tại Tastylive, ngưỡng 3.057 USD/ounce - đỉnh cao nhất tháng 3 - đang được xem là vùng kháng cự gần nhất của giá vàng. Nếu vượt qua mốc này, giá vàng sẽ tiến tới mục tiêu tiếp theo là 3.100 USD/ounce.

Trong cuộc phỏng vấn với Kitco News, bà Jigna Gibb, Trưởng bộ phận sản phẩm chỉ số hàng hóa và tiền mã hóa tại Bloomberg, nhận định rằng khi lạm phát tiếp tục làm giảm sức mua của các loại tiền tệ, vàng và Bitcoin đang nổi lên như các công cụ thay thế tiềm năng, đồng thời thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư.

Báo cáo mới nhất từ Bank of America cũng dự báo giá vàng trung bình năm 2025 sẽ đạt khoảng 3.063 USD/ounce và tăng lên 3.350 USD/ounce vào năm 2026. Đây là những con số cao hơn đáng kể so với các dự đoán trước đây. Bank of America còn cho biết, nếu nhu cầu đầu tư tăng thêm 10%, giá vàng giao ngay có thể đạt 3.500 USD/ounce trong vòng hai năm tới.

Ngoài ra, theo ngân hàng Société Générale, giá vàng trung bình có thể đạt mức 3.300 USD/ounce trong quý IV/2025. Nếu căng thẳng địa chính trị gia tăng, mức giá 4.000 USD/ounce hoàn toàn khả thi. Điều này đồng nghĩa với việc các ngân hàng trung ương có thể tiếp tục đẩy mạnh mua vàng để bảo vệ giá trị dự trữ ngoại hối, trong bối cảnh lạm phát vẫn là yếu tố khó kiểm soát.