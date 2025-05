Giá vàng hôm nay 5/5 đi ngang, nhà đầu tư tránh "lướt sóng" ngắn hạn để giảm rủi ro

Giá vàng hôm nay 5/5 trong nước ổn định ở mức cao

Ở thị trường trong nước, giá vàng hôm nay 5/5 giữ ở mức ổn định, cao. Biên độ chênh lệch giữa giá mua và giá bán vẫn rất lớn.

Giá vàng được niêm yết tại một số doanh nghiệp cụ thể như sau:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 119,3-121,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 118,3-121 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra, không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 119,3-121,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 118,3-121,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Tương tự với giá vàng nhẫn, không thay đổi ở cả hai chiều giao dịch so với hôm qua. Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 114-116,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua; không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với tuần trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 116,6-119,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua; giảm 400 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - giảm 300 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với tuần trước.

Sự ổn định của giá vàng trong nước phần nào phản ánh tâm lý chờ đợi, nghe ngóng diễn biến quốc tế và các chính sách tiền tệ lớn. Việc giá vàng thế giới duy trì dưới mốc 3.300 USD/ounce cho thấy nhà đầu tư toàn cầu đang thận trọng trước loạt dữ liệu kinh tế quan trọng dự kiến công bố tuần tới.

Theo các chuyên gia, với mặt bằng giá hiện tại, biên độ chênh lệch mua - bán vàng trong nước vẫn khá cao, nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ lưỡng trước các quyết định giao dịch, tránh “lướt sóng” ngắn hạn để giảm thiểu rủi ro.

Trong ngắn hạn, dự báo giá vàng sẽ tiếp tục đi ngang, song về trung và dài hạn, xu hướng vẫn phụ thuộc nhiều vào chính sách lãi suất, diễn biến đồng USD và sức khỏe nền kinh tế toàn cầu. Người mua vàng nên theo sát thông tin thị trường và lựa chọn thời điểm giải ngân hợp lý.



Giá vàng hôm nay 5/5 trên thế giới

Theo Kitco, giá vàng thế giới sáng nay (theo giờ Việt Nam) được giữ ổn định ở mức 3.239,27 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá 26.180 VND/USD của Vietcombank, giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 103,27 triệu đồng/lượng (chưa gồm thuế, phí). So với giá vàng miếng SJC trong nước, vàng quốc tế đang thấp hơn khoảng 18,03 triệu đồng/lượng.

Đây là tuần thứ hai liên tiếp giá vàng giảm, với giá vàng hôm nay so với đầu tuần giá vàng giảm 2,61% tương đương giảm gần 100 USD mỗi lượng. Tuy nhiên, dù đã giảm nhưng giá vàng vẫn đang ở mức cao hơn nhiều so với đáy 3.200 USD/ounce.

Việc xuất hiện lực chốt lời mạnh là điều dễ hiểu sau khi giá tăng quá nhanh trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, đợt điều chỉnh hiện tại chỉ là sự tạm nghỉ trong xu hướng tăng và không gây thiệt hại nghiêm trọng đến đà đi lên của vàng trong dài hạn.

Thay vì tâm lý lo lắng khi giá vàng giảm, nhiều chuyên gia cho rằng đợt điều chỉnh lần này là cơ hội cho những nhà đầu tư dài hạn bởi tình hình căng thẳng thương mại Mỹ - Trung vẫn "chưa biết thế nào". Mặc dù lo ngại về chính sách thuế quan của Tổng thống Trump có phần hạ nhiệt, nhưng thực tế là các thỏa thuận thương mại rõ ràng vẫn chưa được công bố. Một số nhà kinh tế cho rằng kể cả khi các thỏa thuận được ký kết, thiệt hại đối với nền kinh tế Mỹ và uy tín thương mại toàn cầu của nước này đã xảy ra và không dễ khắc phục.

Ông Joseph Cavatoni, chiến lược gia cao cấp tại WGC nhận định rằng sự gia tăng nhu cầu vàng có nguyên nhân từ ba yếu tố chính. Đó là việc nhà đầu tư cá nhân tiếp tục tích lũy vàng vật chất, dòng vốn chảy mạnh vào các quỹ đầu tư vàng ETF và việc mua vàng đều đặn từ các ngân hàng trung ương trên thế giới.

Nhu cầu đầu tư vàng hiện nay không chỉ mang tính đầu cơ ngắn hạn mà đang trở thành xu hướng mang tính nền tảng, trong bối cảnh lo ngại ngày càng lớn về nợ công và mức độ an toàn của trái phiếu chính phủ Mỹ. Theo vị này, vàng đang khẳng định vị thế là kênh phòng thủ chủ lực trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đầy bất định.

Tuần này, các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ các diễn biến xung quanh Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) và quyết định về lãi suất của Fed. Thị trường hiện đang dự đoán rằng ngân hàng trung ương Hoa Kỳ sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp chính sách này. Sự chú ý đặc biệt sẽ được dành cho tuyên bố của Chủ tịch Fed Powell và cuộc họp báo sau đó của ông.

Cũng trong tuần này, các thống đốc Fed dự kiến ​​sẽ tham dự Hội nghị kinh tế Reykjavik, tham gia các cuộc thảo luận nhóm về các chủ đề bao gồm AI, việc làm và nghiên cứu chính sách tiền tệ. Các nhà giao dịch cũng sẽ theo dõi dữ liệu liên quan đến hoạt động của khu vực dịch vụ Hoa Kỳ và dữ liệu yêu cầu trợ cấp thất nghiệp hàng tuần.

Những sự kiện kinh tế và chính sách sắp tới dự kiến ​​sẽ định hướng thêm cho thị trường vàng, bổ sung thêm một lớp vào bức tranh phức tạp về các động lực thúc đẩy nhu cầu và áp lực giá.