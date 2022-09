Nhiều mẫu xe tại Vietnam Motor Show 2022

Audi

Chiếc Audi e-tron GT quattro. Ảnh: Audi

Tại Vietnam Motor Show 2022, khách tham quan có thể chiêm ngưỡng chiếc Audi e-tron GT quattro - quán quân giải Mẫu xe hiệu suất thế giới của năm 2022 (World Performance Car of the Year 2022) và Xe Đức sang trọng của năm 2022 (German Luxury Car of the Year 2022). Ngoài ra, Audi cũng mang đến những mẫu xe đẳng cấp nhất và vận hành hoàn toàn bằng điện.

Brabus

Brabus Việt Nam mang đến triển lãm Vietnam Motor Show 2022 siêu sedan Brabus B50. Ảnh: Brabus

Brabus Việt Nam mang đến triển lãm Vietnam Motor Show 2022 những sản phẩm tốt nhất của mình, đó là siêu sedan Brabus B50 được sản xuất dựa trên mẫu xe Mercedes-Benz S 500 4MATIC và Brabus G800 - đại diện hấp dẫn nhất trong dòng sản phẩm phát triển từ nguyên mẫu G-Class.

Honda

Mẫu Honda Civic thế hệ mới. Ảnh: Paultan

"Thiết kế thể thao - Vận hành mạnh mẽ - Công nghệ tiên tiến - Thân thiện với môi trường - An toàn vượt trội" là những giá trị cốt lõi đã đưa Honda trở thành cái tên quen thuộc trong lòng người tiêu dùng Việt. Đến với triển lãm năm nay, ngoài những mẫu xe nổi bật đang có mặt tại thị trường Việt Nam, Honda cũng giới thiệu những công nghệ hiện đại, tiên tiến hiện đang ứng dụng trên các dòng xe của mình.

Jeep - RAM

Mẫu Jeep Wrangler. Ảnh: Car & Drive



Ngoài việc trưng bày 4 dòng xe tiêu biểu là Jeep Wrangler, Jeep Gladiator, RAM 1500 Laramie và RAM TRX, Jeep - RAM triển khai hoạt động ra mắt dòng xe Jeep Grand Cherokee hoàn toàn mới ngay tại triển lãm.

Một trong những điểm nổi bật của các mẫu xe Jeep là hệ thống dẫn động 4WD cực kỳ độc đáo: Rock Track hoặc Select Track. Bên cạnh đó, Jeep trang bị công nghệ an toàn hiện đại cho Wrangler tiên tiến nhất bao gồm các tính năng như: Giám sát điểm mù tiêu chuẩn và phát hiện phương tiện cắt ngang phía sau, camera chiếu hậu, kiểm soát ổn định điện tử, giảm thiểu lật xe điện tử, hỗ trợ đỗ xe trước và sau.

Lexus

Phiên bản 2022 của Lexus NX. Ảnh: Lexus

Lexus lần đầu tiên giới thiệu mẫu xe điện ý tưởng LF-Z, được phát triển trên nền tảng chạy điện hoàn toàn mới kết hợp hệ thống lái điện tử, trí tuệ nhân tạo, vì một tương lai xanh và bền vững.

Bên cạnh đó, Lexus cũng mang đến các mẫu xe đẳng cấp nhất và các mẫu xe Hybrid mới nhất - giải pháp tối ưu để giảm thiểu phát thải tại Việt Nam, tiếp tục khẳng định cam kết hướng tới một xã hội phát triển bền vững và mang lại những trải nghiệm đáng giá cho Khách hàng.

Mercedes-Benz

Mẫu EQS của Mercedes. Ảnh: Mercedes

Mercedes-Benz Việt Nam sẽ lần đầu tiên trưng bày Mercedes EQS - dòng sản phẩm chủ lực trong phân khúc xe điện hạng sang tại Vietnam Motor Show 2022. Những công nghệ hiện đại bậc nhất đại diện cho tinh thần Progressive Luxury hứa hẹn mang đến sự kiện những trải nghiệm đầy màu sắc trong thế giới xa xỉ riêng biệt của Mercedes-Benz. Đây sẽ là một trong những sự xuất hiện độc đáo và đáng được mong chờ nhất của giới yêu xe trong nước.

Nhiều dòng xe đặc biệt khác như Mercedes-Maybach GLS, Mercedes-Maybach S-class, và Mercedes-AMG GLA cũng đã sẵn sàng mang đến cho khách hàng Việt Nam những phần trình diễn bất ngờ, tái định nghĩa cho sự sang trọng và đẳng cấp trong thị trường ô tô Việt.

Mitsubishi Motors Việt Nam

Mẫu xe Triton của Mitsubishi Motors Việt Nam. Ảnh: Mitsubishi Motors

Bên cạnh những mẫu xe đã thành danh trên thị trường như Pajero Sport, Outlander, Attrage và Xpander, Mitsubishi Motors Việt Nam sẽ mang đến triển lãm lần này mẫu xe đua Triton, chiếc xe sẽ tham gia thi đấu ở giải đua địa hình AXCR diễn ra vào tháng 11 tới đây tại Thái Lan.

Hơn nữa, Mitsubishi Motors Việt Nam sẽ trưng bày một mẫu xe concept hoàn toàn mới "Small SUV concept" lần đầu tiên được giới thiệu tại thị trường Việt Nam và thế giới.

Morgan

Thiết kế mẫu Morgan Plus Four. Ảnh: Morgan

Lần đầu tiên đến với triển lãm Vietnam Motor Show, Morgan dự kiến trưng bày 2 dòng xe mới nhất là Morgan Plus Four và Morgan Plus Six. Phong cách vượt thời gian, cảm xúc của người lái và hiệu suất hoạt động là ba cá tính nổi bật nhất của dòng xe Plus Four. Bảy thập kỷ sau, Morgan Plus Four hoàn toàn mới được trình làng, sở hữu đủ những giá trị cốt lõi kể trên nhưng được bổ sung thêm công nghệ hiện đại của thế kỷ 21.

Morgan Plus Six là mẫu xe mở màn một kỷ nguyên mới về hiệu suất và sự cải tiến cho thương hiệu Morgan. Dáng hình hoài cổ của Morgan được củng cố bởi một nền tảng hoàn toàn mới và công nghệ dẫn động hàng đầu trong ngành xe hơi, mọi thành phần được tinh chỉnh hoặc thiết kế lại để tạo ra một dòng xe Plus Six hoàn toàn mới.

MG

Mẫu MG Marvel R. Ảnh: MG

MG Việt Nam giới thiệu 2 mẫu xe điện là MG Marvel R, MG4 Electric hoàn toàn mới cùng 2 mẫu xe đã được thị trường Việt Nam đón nhận là MG5 và MG ZS.

Ngoài ra, hãng tự hào giới thiệu tới Vietnam Motor Show 2022 công nghệ BRIT DYNAMIC - DNA từ Anh Quốc - công nghệ áp dụng cho các mẫu xe MG, cùng Nền tảng có thể mở rộng mô-đun (MSP) sáng tạo và hệ thống pin ONE PACK - những công nghệ áp dụng cho dòng xe điện.

Subaru

Thiết kế WRX 2022. Ảnh: Subaru

Tại Vietnam Motor Show, Subaru Việt Nam sẽ chính thức ra mắt mẫu xe WRX và WRX Wagon hoàn toàn mới đồng thời trưng bày các mẫu xe khác như Outback, BRZ và Forester.

Bên cạnh đó, Subaru Việt Nam cũng giới thiệu đến khách tham quan công nghệ EyeSight thế hệ 4 mới nhất - công nghệ an toàn hỗ trợ người lái tiên tiến được bổ sung thêm hàng loạt tính năng mở rộng cùng những cải tiến đáng kể từ phần cứng đến phần mềm, giúp việc lái xe trở nên dễ dàng và an tâm hơn.

Toyota

Mẫu Toyota Corolla Cross. Ảnh: VNE

Toyota Việt Nam dự kiến trưng bày những mẫu xe Hybrid mới nhất - giải pháp giao thông "xanh", phù hợp tại Việt Nam, có khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội đồng và thân thiện với môi trường.

Bên cạnh đó là những mẫu xe hiện đại, phong cách và tiện nghi, khẳng định cam kết cung cấp những sản phẩm ngày càng tốt hơn, đáp ứng nhu cầu di chuyển đa dạng của khách hàng đến từ Toyota. Gian trưng bày của Toyota còn mang đến những trải nghiệm công nghệ hiện đại và các giải pháp toàn diện, tạo ra những trải nghiệm sở hữu tốt nhất và mang đến nụ cười cho khách hàng.

Volkswagen

Mẫu Volkswagen Tiguan. Ảnh: Volkswagen

Volkswagen Việt Nam sẽ chính thức giới thiệu sản phẩm mới - một bí mật sẽ được công bố vào giờ G, hứa hẹn mang đến nhân tố mới đáng mong đợi cho giới mộ điệu xe Đức cũng như khách hàng Việt.

Bên cạnh sự bất ngờ, Volkswagen Việt Nam còn trưng bày loạt thế hệ SUV mạnh mẽ và linh hoạt trải dài các phân khúc như mẫu full-size Teramont đỉnh cao chủ động, mẫu SUV bán chạy hàng đầu châu Âu Tiguan Allspace và sắc màu độc bản dành cho đô thị T-Cross.

Volvo

Mẫu Volvo XC90. Ảnh: Volvo

Volvo mang đến Vietnam Motor Show 2022 bộ sưu tập xe ứng dụng công nghệ Hybrid & Mild Hybrid. Công nghệ này nhằm đóng góp cho một tương lai bền vững.