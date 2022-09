Hủ tiếu cô Hương trong hẻm Lý Chính Thắng ăn một tô no luôn tới sáng

Từ trên mạng tìm thấy quán hủ tiếu nức danh

Với cư dân Sài Gòn, giờ cơm tối thường sẽ ăn muộn. Do nhiều lý do, như tan làm muộn, đường về nhà khá xa… Và một trong những lý do quan trọng nhất, là Sài Gòn giờ tan tầm quán ăn ngon đếm không xuể. Cũng bởi ăn tối muộn, nên giờ tan tầm Sài Gòn rất thích hợp để ăn xế, ăn vặt. Nhưng cũng có những quán ăn, ăn vào giờ tan tầm, khiến cho thực khách no luôn tới sáng. Một trong những quán kiểu như thế đó chính là hủ tiếu bà Hương, nằm tại địa chỉ 52/7/2 Lý Chính Thắng (phường 7, quận 3).



Quán hủ tiếu vào giờ cao điểm

Sở dĩ tìm được quán này, cũng nhờ những thông tin trên mạng, nhất là các trang review quán ăn. Thử điểm qua các thông tin đấy chúng ta có thể thấy như sau.

Bạn Thao Cao nhận xét: "Quen ăn chỗ này từ hồi còn học cấp 3 luôn á bà con. Một tô thập cẩm ở đây lúc nào cũng ê hề hoành tráng. Nào là gà xé, bò viên, trứng cút, hoành thánh chiên. Ngoài ra còn có tôm, gà quay, heo quay, chân gà, móng, giò… các thứ!! Nước lèo ở đây thanh nhẹ, ngọt vừa, nêm nếm thêm tương đen và sa tế của tiệm tự làm, vừa miệng lắm ạ…"

Còn bạn Rùa Ham Ăn lại nêu ý kiến: "Một điều lạ là quán không bán thịt heo nạt. Quán chủ yếu bán thịt gà xé là chính. Nếu tới sớm thì nên thử món gà quay đỉnh cao nha, siêu mau hết. Gà mềm được ướp đậm đà mê xỉu, kèm thêm 2 cục hoành thánh chiên, gà xé là đủ. Còn tô thập cẩm là đủ tôm, bò viên, trứng cút, gà xé, 2 cục hoành thánh chiên. Nói chung tô khá nhiều nên ăn cảm giác đáng tiền chứ không đắt quá. Trời nóng thì ăn khô sẽ ok hơn, còn nước dùng thì ngon vừa miệng nha bà con".

Được mối ruột của quán dắt đi ăn hủ tiếu bà Hương

Chia sẻ thông tin về quán ăn này, được chị Nga Nguyễn (Bình Thạnh) cho biết: "Tưởng đâu xa xôi. Quán đó đối diện chung cư tôi ở lúc nhỏ nè. Tui ăn tầm 30 năm nay rồi, mùi vị không hề thay đổi. Xóm đó không có gì đặc biệt, chỉ có đồ ăn là ngon thôi. Ngoài hủ tiếu bà Hương, còn có những quán như phở Phú Gia, tiệm hủ tiếu bò viên, quán sinh tố gần đó… cũng rất nổi tiếng".

Khách ăn hủ tiếu ngồi dài theo lối đi trong hẻm

Cùng chị Nga Nguyễn tìm đến quán, đầu tiên phải nói rằng quán nằm khá sâu trong hẻm. Tuy hẻm sâu hun hút, nhưng xe đậu tấp nập tràn ra cả ngoài đường Lý Chính Thắng. Vào đến quán, nhìn qua một lượt, thấy toàn là dân sơ vin công sở tan làm ra đi ăn. Hàng quán thì cũng không có gì đặc biệt. Cũng chỉ bàn nhựa ghế thấp, y như những quán hủ tiếu bình dân khắp Sài Gòn. Do quán ít chỗ lại đông khách, nên thời gian chờ có bàn cũng khá lâu. Thậm chí những hôm quá đông, khách ăn còn phải xếp hàng là bình thường.

Mãi mới được an tọa, theo như chị Nga gọi món, mỗi người trong nhóm đều gọi một tô thập cẩm để ăn cho biết. Chị Nga nói thêm "quán đông nên đợi lâu lắm". Nhưng chị Nga vội trấn an: "Trong lúc chờ đợi nè, thì làm nước chấm đi. Một chén chấm đúng chuẩn phải đủ tương đỏ, tương đen, sa tế, nặn thêm miếng chanh… Ăn bao đỉnh, nhức nách luôn nhé mấy bồ". Nghe chị Nga nói, ai cũng lui khui làm theo.

Tuyệt chiêu hoành thánh chiên chan nước

Một tô đầy đủ với các món: bò viên, tôm, trứng cút, hoành thánh chiên

Mãi cũng lên món. Nhìn sơ phải nói rằng một tô to khủng hoảng. Đánh giá sơ bộ rằng, với một người nam có sức ăn khỏe mới vật nổi tô hủ tiếu này. Còn mấy chị liễu yếu đào tơ, ăn kiêng, ăn "heo thì"… thì thật sự là một thử thách khổng lồ. Ấy vậy mà ai nấy cặm cụi ăn, ăn không liền tay, thỉnh thoảng suýt soa. Với khí thế của thực khách như vậy, có lẽ không cần những lời tán dương nào hết.

Chị Nga Nguyễn nhận xét: "Với riêng tôi, thì món đỉnh nhất trong này là hoành thánh chiên. Món này ăn kèm với nước lèo hủ tiếu rất là bắt". Cả nhóm hầu như đều tán thành bằng cách gọi thêm mấy phần hoành thánh chiên chan nước súp. Chị Nga còn nói thêm rằng: "tới trễ là có khi hết hoành thánh chiên cũng không chừng".

Sau một hồi vật hết mấy tô hủ tiếu, kèm với mấy phần hoành thánh chiên gọi thêm, nước lèo trong tô cũng được thực khách dùng hết. Té ra sở dĩ khách đến ăn phải đợi lâu, là bởi khách ở đây ăn xong còn có thêm một tiết mục nữa: ngồi thở. Bởi phần ăn vừa ngon vừa nhiều, ăn xong hầu như đi không nổi, phải ngồi thở một lúc mới cựa quậy được. Chị Nga chỉ vào 2 chị em phụ bán bảo: "Hai đứa nó hồi nhỏ học chung với tui đó mấy người. Từ nhỏ họ đã phụ mẹ bán hủ tiếu ở đây rồi. Quán này ngoài ăn ngon, còn có thêm đặc sản là nghe mẹ con cãi lộn. Ngày nào cũng cãi nhau. Được cái là chưa "bật" khách bao giờ". Chị Nga vừa nói xong đã nghe mẹ con bên đấy ồn ào: "trời ơi, bàn anh chị kia sao chưa làm", "nãy mày kêu sao thì tao làm như vậy, giờ vô bưng đi, ở đó nói hoài".

Nguyên nhân đặc biệt khiến quán chưa chịu nâng cấp

Ngoài hủ tiếu, ở đây còn bán các món khác như mì, bánh canh, nui… lâu lâu đổi món ăn đỡ ngán. Ngoài ra những món như bánh bao chiên, bánh pa – tê – sô… làm cũng rất ổn.

Tới hồi tính tiền, té ra mỗi tô chỉ tầm 60 – 70 ngàn đồng. Thực sự là rẻ. Bởi một tô hủ tiếu ở đây bự gấp đôi tô hủ tiếu thông thường. Mà những món ăn cùng cũng quá đỗi chất lượng. Ăn một tô, tối về khỏi ăn cơm, no luôn tới sáng.

Ngồi thế này mà ăn chắc thích hơn.

Sau bữa hủ tiếu, hầu như mọi người đều có chung một thắc mắc. Ấy là tại sao quán không đầu tư hàng quán cho khang trang hơn, máy quạt – máy lạnh các kiểu… Bán có đắt hơn một tý cũng được, với chất lượng thế này lo gì thiếu khách.

Chị Nga Nguyễn ngẫm nghĩ rồi đáp: "Thực khách đến đây, ngoài thưởng thức hủ tiếu, còn được hưởng cái cảm giác đang ăn mà mồ hôi mồ kê chảy ròng ròng. Có lẽ quán cho rằng nếu nâng cấp quán, thì lại mất đi cái không khí đặc biệt đó. Nên cứ giữ nguyên như vậy hàng mấy chục năm nay".