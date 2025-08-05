Khách Hàn Quốc chiếm 1/4 lượng khách quốc tế đến Đà Nẵng

Theo đó ngành du lịch Đà Nẵng vừa tổ chức buổi gặp mặt các đối tác Hàn Quốc đồng hành cùng du lịch Đà Nẵng những năm qua. Tham dự buổi gặp mặt có ông Lương Nguyễn Minh Triết - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cùng nhiều lãnh đạo sở ban ngành của địa phương này và ông Lý Xương Căn – Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc cùng đại diện các hãng hàng không, công ty lữ hành nền tảng OTA Hàn Quốc cùng lãnh đạo các sở, ngành của thành phố.

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, Hàn Quốc luôn là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Đà Nẵng, đặc biệt trên các lĩnh vực: du lịch, đầu tư, thương mại và giao lưu văn hóa.

Sự phát triển vượt bậc của ngành du lịch Đà Nẵng có sự đóng góp to lớn, bền bỉ và đầy tâm huyết từ các đối tác Hàn Quốc. Hiện nay, 12 hãng hàng không đang khai thác 150 chuyến bay mỗi tuần kết nối Đà Nẵng với các thành phố lớn của Hàn Quốc. Chỉ tính riêng 7 tháng đầu năm 2025, Đà Nẵng đón hơn 4 triệu lượt khách quốc tế, trong đó trên 1 triệu lượt là du khách Hàn Quốc – một con số ấn tượng, thể hiện tình cảm yêu mến sâu sắc mà người dân Hàn Quốc đã và đang dành cho vùng đất Đà Nẵng.

"Trong giai đoạn phát triển mới, Đà Nẵng xác lập mục tiêu trở thành trung tâm du lịch – dịch vụ hàng đầu khu vực châu Á, và xác định Hàn Quốc sẽ tiếp tục là thị trường chiến lược, cần được đầu tư và ưu tiên phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Đà Nẵng cam kết luôn mở rộng cánh cửa hợp tác, sẵn sàng chia sẻ nguồn lực, đổi mới tư duy và đồng hành cùng quý vị trên hành trình kiến tạo một tương lai du lịch tươi sáng – không chỉ cho thành phố Đà Nẵng, mà còn cho quan hệ hợp tác hữu nghị, bền vững giữa Việt Nam và Hàn Quốc”, Triết chia sẻ.

Đà Nẵng vinh danh và trao kỷ niệm chương cho 12 hãng hàng không khai thác các đường bay từ các thành phố lớn của Hàn Quốc đến Đà Nẵng 12 đơn vị lữ hành, OTA (đại lý trực tuyến) đưa khách Hàn Quốc đến Đà Nẵng. Ảnh: UBND TP Đà Nẵng

Dịp này, TP Đà Nẵng đã vinh danh và trao kỷ niệm chương cho 12 hãng hàng không khai thác các đường bay từ các thành phố lớn của Hàn Quốc đến Đà Nẵng; 12 đơn vị lữ hành, OTA (đại lý trực tuyến) đưa khách Hàn Quốc đến Đà Nẵng… Đây là các đơn vị đã góp phần tích cực trong xúc tiến, quảng bá, kết nối và duy trì lượng khách Hàn Quốc ổn định, liên tục dẫn đầu các thị trường quốc tế đến Đà Nẵng từ năm 2016 đến nay.



Trong khuôn khổ Tuần lễ tri ân khách du lịch Hàn Quốc tại Đà Nẵng, các hoạt động tiêu biểu như chương trình Famtrip dành cho các công ty lữ hành và OTA hàng đầu Hàn Quốc (1–05/8/2025), giải Golf giao lưu Hàn Quốc – Đà Nẵng 2025 (ngày 4/8 tại sân Montgomerie Links) đã mang lại nhiều kết quả tích cực.

Các ối tác Hàn Quốc đã trực tiếp trải nghiệm các dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch sức khỏe, golf, văn hóa – ẩm thực – thiên nhiên và những sản phẩm du lịch mới của Đà Nẵng. Các hoạt động không chỉ góp phần quảng bá hiệu quả hình ảnh điểm đến, mà còn tăng cường kết nối và mở rộng hợp tác với thị trường Hàn Quốc – một trong những nguồn khách quốc tế trọng điểm của thành phố.

Ngoài ra, còn có chương trình “Tặng quà tri ân du khách Hàn Quốc” cho toàn bộ du khách Hàn Quốc đến trải nghiệm Đà Nẵng từ ngày 1 đến ngày 8-8 gồm quà tặng lưu niệm là nón lá, đèn lồng, quạt giấy, các voucher ưu đãi…