Khách quốc tế đến Việt Nam tăng mạnh trong 5 tháng đầu năm 2022

ảnh minh họa

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 5 đạt 172.000 lượt người, tăng 70,6% so với tháng trước và gấp 12,8 lần so với cùng kỳ năm trước. Tính chung trong 5 tháng đầu năm 2022, khách quốc tế đến nước ta đạt 365.000 lượt người, gấp 4,5 lần so với cùng kỳ năm trước nhưng vẫn giảm 95% so với cùng kỳ năm 2019 khi chưa xảy ra dịch Covid-19.

Hàn Quốc và Mỹ có lượng khách đến nhiều nhất. Khách Hàn Quốc đạt 28,6 nghìn lượt, tăng 195,1% so với cùng kỳ. Khách Mỹ đạt 23,1 nghìn lượt, tăng 2.106,4%.

Ở Đông Nam Á, Campuchia đạt 10,3 nghìn lượt, tăng rất mạnh (4.255%), Lào: 6,8 nghìn tăng 76%. Singapore sau khi dỡ bỏ các hạn chế đi lại với Việt Nam, lượng khách tăng rất nhanh, riêng tháng 4 đạt 5,3 nghìn lượt tăng gần 10 lần so với tháng trước, 4 tháng đạt 6,3 nghìn lượt.

Các thị trường từ châu Âu dù số lượng khách chưa đông nhưng tốc độ tăng trưởng rất cao. Pháp, Anh, Đức có lượng khách nhiều nhất.

Trong tháng 4 và 5/2022 có 2 kỳ nghỉ lễ dài ngày gần nhau là Giỗ tổ Hùng Vương và Lễ 30/4 1/5, tạo thuận lợi cho hoạt động du lịch phục hồi mạnh mẽ. Kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 cả nước có khoảng 5 triệu lượt khách du lịch nội địa, trong đó có 2 triệu lượt khách nghỉ đêm tại cơ sở lưu trú du lịch.

Cũng trong tháng 5, khi Việt Nam đăng cai Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31), số lượng khách quốc tế đã tăng nhiều hơn. Theo Tổng cục du lịch, các điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất là: TP HCM, Hà Nội, Phú Quốc, Đà Nẵng, Nha Trang, Hội An, Đà Lạt,...

Đáng chú ý, trong dịp diễn ra SEA Games 31, Hà Nội đã đón gần 700.000 lượt khách du lịch nội địa, 31.448 lượt khách du lịch quốc tế lưu trú đến tham quan và tham gia các sự kiện của ngày hội Thể thao Đông Nam Á. Tính chung trong 5 tháng đầu năm 2022, Hà Nội đón trên 6 triệu lượt khách, tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ năm 2021, trong đó khách quốc tế ước đạt 126 nghìn lượt.

Vận tải hành khách tháng 5 khôi phục mạnh mẽ với số lượt hành khách vận chuyển tăng 34% so với cùng kỳ năm trước và luân chuyển tăng 45,7%. Vận tải hàng hóa tiếp tục phát triển tích cực với tốc độ tăng 22,8% về vận chuyển và tăng 22,4% về luân chuyển so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2022, vận chuyển hành khách giảm nhẹ 0,3% so với cùng kỳ năm trước (do 2 tháng đầu năm nay số ca nhiễm Covid-19 tăng mạnh, người dân hạn chế đi lại), luân chuyển hành khách tăng 4,2% và vận chuyển hàng hóa tăng 11,3%, luân chuyển hàng hóa tăng 16,4%.