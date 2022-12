Lãi suất ngân hàng quá cao, nhiều doanh nghiệp không thể cầm cự nổi

Chia sẻ về tình hình DN dệt may, bà Nguyễn Thị Tuyết Mai - Trưởng văn phòng đại diện Hiệp hội dệt may Việt Nam tại TPHCM - cho biết, cuối năm 2021, khi Việt Nam mở cửa trở lại sau dịch, lượng đơn hàng về ào ạt. Đây được coi như giai đoạn hoàng kim của ngành dệt may. Các DN khẩn trương tuyển thêm lao động để kịp tiến độ đơn hàng. Thế nhưng, tình hình chỉ khởi sắc đến giữa năm 2022 thì bắt đầu đảo chiều. Sợi cotton trong nước gần như không bán được, tồn kho rất nhiều. Ngành may nếu thiếu đơn hàng trong khi lao động lại đông, không biết DN sẽ trụ lại như thế nào.