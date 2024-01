Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước lý giải vì sao cấp hết hạn mức "room" tín dụng ngay đầu năm

Sáng nay (3/1), Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức buổi họp báo triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2024 tại Hà Nội và điểm cầu TP.HCM.

Vì sao NHNN cấp hết hạn mức "room" tín dụng ngay từ đầu năm?

Tại buổi họp báo, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho hay, tính đến ngày 28/12/2023, tăng trưởng tín dụng của toàn ngành kinh tế đạt 13,5%.

"Mức tăng trưởng tín dụng năm 2023 tới 13,5% là rất nỗ lực, dẫn đầu so với các nước trong khu vực. Đặc biệt, mức tăng trưởng 1% trong năm nay có thể so với mức tăng vài % trong những năm trước do bối cảnh năm 2023 này rất khó khăn", ông Tú nói.

Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú. Ảnh: NHNN

Về định hướng tăng trưởng tín dụng năm 2024, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ vào khoảng 15%, có điều chỉnh phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế.

"Ngân hàng Nhà nước có thể đặt mục tiêu cao hơn 15%, thậm chí 16% nếu như nền kinh tế, doanh nghiệp cần tín dụng", ông Đào Minh Tú cho biết.

Trả lời báo chí về việc vì sao năm nay NHNN cấp hết hạn mức "room" tín dụng ngay từ đầu năm, ông Tú cho hay, việc Vụ Chính sách tiền tệ ký thông báo cấp hạn mức tín dụng 1 lần trong năm, sẽ giúp các ngân hàng thương mại có mục tiêu để phấn đấu.

"Việc đạt được hạn mức tín dụng này là trách nhiệm của ngành ngân hàng trong việc cung ứng vốn cho nền kinh tế", ông Tú nói thêm.

Giải thích thêm về việc này, ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách Tiền tệ, cho biết, Ngân hàng Nhà nước đánh giá khó khăn của năm 2023 vẫn sẽ tiếp tục cho đến năm 2024.

Vì vậy, khi nhìn vào các yếu tố tăng trưởng vĩ mô, NHNN định hướng tăng trưởng tín dụng đến 15% và cấp hết 1 lần cho các ngân hàng thương mại, giúp cho nền kinh tế tăng trưởng ngay từ đầu năm.

"Quyết định này của Ngân hàng Nhà nước là giải pháp rất quyết liệt, sáng tạo trong việc thúc đẩy nhu cầu hợp pháp của nền kinh tế", ông Quang nhấn mạnh.

Lãi suất cho vay giảm chậm, NHNN giải thích nguyên nhân

Tại buổi họp báo, Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú cho biết, từ đầu năm 2023 đến giữa năm, lãi suất vẫn là câu chuyện rất gay gắt, nhưng đến giai đoạn cuối năm, các ngân hàng thương mại đã có ý thức rất cao trong vấn đề giảm lãi suất để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Vì vậy, đến nay mức lãi suất cho vay trung bình đã rất thấp.

"Có thể nói, lãi suất cho vay đang thấp nhất trong vòng 20 năm qua. Hiện tại, còn một số ít khoản vay lãi suất cao là của những kỳ hạn trước đây khi ngân hàng thương mại huy động với lãi suất cao. Nhưng chắc chắn rằng đến năm 2024 sẽ không còn tình trạng này nữa", ông Tú nói.

Theo ông Tú, để đạt được kết quả này, phải kể đến sự chỉ đạo sát sao của Đảng, Chính phủ cũng như các chỉ đạo điều hành cụ thể của ngân hàng nhà nước trong suốt một năm qua.

Theo đó, NHNN liên tục 4 lần điều chỉnh giảm các mức lãi suất điều hành, với mức giảm 0,5-2,0%/năm trong bối cảnh lãi suất thế giới tiếp tục tăng và neo ở mức cao, tạo điều kiện để giảm mặt bằng lãi suất cho vay của thị trường.

"Năm 2024, NHNN sẽ điều hành lãi suất phù hợp với diễn biến thị trường, kinh tế vĩ mô, lạm phát và mục tiêu CSTT; khuyến khích các TCTD tiết giảm chi phí, đơn giản hóa thủ tục cấp tín dụng, tăng cường ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số vào quy trình cấp tín dụng, phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ nền kinh tế", ông Tú nói.

"Về mặt điều hành, NHNN không đặt vấn đề tăng lãi suất trong năm 2024. Tuy nhiên, điều hành lãi suất còn phải dựa trên diễn biến kinh tế thế giới và các cân đối vĩ mô lớn", ông Tú nói thêm.

Toàn cảnh buổi họp báo của NHNN sáng nay (3/1). Ảnh: NHNN

Liên quan đến việc các DN vẫn "than" mặt bằng lãi suất cho vay vẫn chậm giảm, ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách Tiền tệ cho biết, hiện tại bình quân lãi suất huy động tại các giao dịch mới phát sinh chỉ ở mức 3,9%/năm. Tuy nhiên, 80% nguồn vốn của các ngân hàng thương mại hiện nay đến từ ngắn hạn, 20% đến từ trung và dài hạn. Trong khi đó, trên 50% dư nợ tín dụng ở lĩnh vực trung và dài hạn.

"Dù lãi suất huy động tại các ngân hàng thương mại có xu hướng giảm trong thời gian dài qua nhưng 50% dư nợ tín dụng lại nằm ở cho vay trung và dài hạn nên đương nhiên lãi suất cho vay trung và dài hạn có độ trễ so với đà giảm của lãi suất huy động", ông Quang nói.

Ông Quang lý giải thêm, các ngân hàng cho vay trung và dài hạn thường dựa vào lãi suất trung và dài hạn 12 tháng hoặc 20 tháng cộng với biên độ, dẫn đến lãi suất cho vay trung và dài hạn sẽ giảm chậm hơn rất nhiều.