Mẫu biển số xe mới áp dụng từ đầu năm 2025

Bộ Công an vừa ban hành thông tư số 81 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về biển số xe, có hiệu lực từ 1/1/2025.

Quy định chung về biển số xe

Quy chuẩn này quy định về cấu tạo, quy cách, yêu cầu kỹ thuật, thử nghiệm, lưu mẫu, bảo quản, sản xuất biển số xe. Đồng thời công nhận kết quả thử nghiệm và tổ chức thực hiện đối với biển số xe cơ giới, xe máy chuyên dùng.

Quy chuẩn áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài có trụ sở hoặc cư trú hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam liên quan đến sản xuất, cung ứng, đặt hàng sản xuất, sử dụng biển số xe thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an.

Mẫu quy chuẩn chung với biển số xe.

Về quy định chung, biển số xe được sản xuất bằng hợp kim nhôm, có màng, mực (hoặc sơn) phản quang. Ký hiệu bảo mật công an hiệu đóng chìm rõ nét. Các chữ, số và ký hiệu được dập nổi có chiều cao (1,7 ± 0,1) mm.

Biển số xe đảm bảo đúng kích thước, chất lượng, bảo mật. Nét chữ, số sắc gọn, không nhòe mực, dễ dàng nhận biết thông tin. Màng phản quang được dán vào tấm hợp kim nhôm không có vết rỗ khí.

Toàn bộ các dãy chữ, số được bố trí cân đối trên biển số xe.

Yêu cầu với biển số xe ô tô

Biển số ngắn: Kích thước (330x165) mm, bốn góc được bo tròn.

Biển số dài: Kích thước (520x110) mm, bốn góc được bo tròn.

Vị trí ký hiệu bảo mật công an hiệu đối với biển số dài công an hiệu dập phía trên của nét gạch ngang, mép trên công an hiệu thẳng hàng với mép trên của dãy chữ và số.

Đối với biển số ngắn công an hiệu được dập ở vị trí giữa 2 hàng chữ, số trên và dưới, cách mép trái 5mm.

Mẫu quy chuẩn đối với xe ô tô.

Vị trí chữ, số, ký hiệu, kích thước chữ, số và ký hiệu trên biển số xe ô tô được quy định theo quy định của thông tư.

Dưới đây là mẫu hình ảnh biển số xe ô tô theo thông tư số 81 của Bộ Công an:

Yêu cầu đối với biển số xe mô tô

Kích thước biển số xe mô tô: (190x140) mm, bốn góc được bo tròn. Ký hiệu bảo mật công an hiệu được dập ở vị trí phía trên nét gạch ngang hàng trên của biển số xe mô tô, cách mép trên của biển số xe mô tô 5mm.

Vị trí chữ, số, ký hiệu, kích thước chữ, số và ký hiệu trên biển số xe ô tô được quy định theo quy định của thông tư.

Về màu sắc biển số xe: Biển số xe nền màu trắng, viền ngoài, chữ, số và ký tự màu đen. Biển số xe nền màu vàng, viền ngoài, chữ, số và ký tự màu đen. Biển số xe nền màu xanh, viền ngoài, chữ, số, các ký tự màu trắng. Biển số xe nền màu trắng, chữ màu đỏ, viền ngoài, số và ký tự màu đen.

Yêu cầu về vật liệu hợp kim nhôm tấm chiều dày (1 ± 0,05) mm. Đáp ứng yêu cầu về thành phần hóa học và cơ tính đối với nhôm A1100H14 theo quy định (ISO 6361:2011). Nhôm và hợp kim nhôm gia công áp lực - tấm mỏng, băng và tấm.

Mẫu quy chuẩn với xe máy.

Màng phản quang có in đường vân và có in cụm ký tự "CSGT" và "TRAFFIC POLICE" bằng công nghệ ẩn chữ, nhìn rõ ở góc 30 độ...

Sau khi thử nghiệm va đập, vật liệu phản quang không xuất hiện vết nứt hoặc bong tróc khỏi nền ngoài 5mm từ tâm vùng chịu va đập.

Cơ sở sản xuất biển số xe phải được kiểm tra định kỳ 2 năm/lần.

Thông tư cũng quy định biển số xe phải được sản xuất tại cơ sở công nghiệp an ninh nòng cốt. Việc sản xuất, cung ứng biển số xe phải theo yêu cầu của cơ quan đăng ký xe.

Cơ sở sản xuất biển số xe phải xây dựng cơ sở dữ liệu về sản xuất biển số xe, nhập các thông tin liên quan đến quá trình sản xuất biển số xe để phục vụ công tác quản lý sản xuất, cung ứng biển số xe.

Định kỳ 3 tháng, cơ sở sản xuất biển số xe phải báo cáo kết quả sản xuất, cung ứng biển số xe và công tác quản lý dữ liệu sản xuất biển số xe về Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an.

Định kỳ 3 tháng, cơ sở sản xuất biển số xe phải lấy mẫu ngẫu nhiên 3 phôi biển số xe (gọi chung là phôi biển số xe lưu mẫu) và lưu mẫu tại cơ sở sản xuất biển số xe để phục vụ kiểm tra khi có yêu cầu của đơn vị quản lý.

Thời gian lưu phôi biển số xe lưu mẫu là 5 năm, kể từ ngày lấy mẫu. Mẫu biển số xe ban đầu được lưu, bảo quản lâu dài tại cơ sở sản xuất biển số xe để phục vụ công tác giám định biển số xe.

Bên cạnh đó, cơ sở sản xuất biển số xe phải được kiểm tra, đánh giá việc sản xuất, cung ứng biển số xe định kỳ 2 năm/lần (kiểm tra, đánh giá định kỳ).

Phôi biển số xe lưu mẫu phải được thử nghiệm theo quy định tại quy chuẩn này khi thực hiện kiểm tra, đánh giá định kỳ.

Số lượng phôi biển số xe và khối lượng kiểm tra, thử nghiệm do Cục Cảnh sát giao thông, quyết định.

Cục Cảnh sát giao thông chủ trì phối hợp với Cục Công nghiệp an ninh, Bộ Công an thực hiện việc kiểm tra, đánh giá định kỳ các cơ sở sản xuất biển số xe theo quy định tại quy chuẩn này.