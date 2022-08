Món ngon xứ trầm

30/08/2022 5:51 AM (GMT+7)

30/08/2022 5:51 AM (GMT+7)

Khánh Hòa có trung tâm cung cấp thịt đà điểu lớn, đặt cơ sở tại 2 nơi là Trung tâm Giống đà điểu Khatoco Ninh Hòa (xã Ninh Phụng, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) và Trung tâm Giống đà điểu Khatoco Quảng Nam (xã Tam Phú, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam). Mỗi năm, số lượng thịt cung cấp ra thị trường từ 300-400 tấn.

Món thịt đà điểu xiên que rất được trẻ em ưa thích vì mềm, ngọt và bắt mắt

Vì cung cấp dồi dào thịt đà điểu nhất nên Khánh Hòa cũng cho ra đời nhiều món ăn liên quan đến loài chim khổng lồ này. Trong đó, 8 món ngon phổ biến là đà điểu xào sả ớt, đà điểu nướng ngũ vị, đà điểu nướng xiên, đà điểu xào bông thiên lý, đà điểu xào hành tây, đà điểu cuộn lá lốt, đà điểu lúc lắc và đà điểu xốt nấm. Mỗi loại sẽ có một hương vị riêng nhưng tựu trưng đều hấp dẫn bởi vị ngọt đặc trưng, không bở cũng không dai, mềm hơn thịt bò.

Thịt đà điểu nướng xiên được các em nhỏ rất thích và dễ chế biến, thích hợp cho các chuyến dã ngoại. Thịt nguyên miếng rửa sạch, thêm chút muối vào xát khử mùi, sau đó rửa qua vài lần nước cho bớt vị mặn rồi để ráo nước. Vì thịt mềm nên rất dễ cắt thành miếng hình chữ nhật, đầu bếp sẽ ướp thịt với hành, tỏi, gừng bóc vỏ, đường, tiêu cùng chút dầu mè, mật ong, dầu hào, hạt nêm, xóc đều và bóp cho thịt ngấm gia vị. Sau đó, lấy que sắp xếp xen kẽ thịt và ớt chuông để xiên thịt trông đẹp mắt và ngon hơn. Thịt có thể nướng bằng bếp than hoặc lò vi sóng. Khi thấy mùi thơm bốc lên, thịt hơi chảy nước mỡ là thực khách đã có ngay que thịt đà điểu nướng thơm ngon nức mũi.

Đầu bếp Đào Minh Sơn ở tỉnh Khánh Hòa cho biết thịt đà điểu rất mềm và sạch, ít cholesterol, tốt cho người bị béo phì và gan nhiễm mỡ, cao huyết áp. Thịt đà điểu còn chứa hàm lượng axít béo không no cần thiết cho cơ thể; ngoài ra còn giúp trí não phát triển, chống ôxy hóa, lão hóa. Vì vậy, thịt đà điểu không chỉ là món ăn ngon mà còn là một vị thuốc quý.

Trung tâm Giống đà điểu Khatoco Ninh Hòa cho rằng người tiêu dùng nên mua thịt đà điểu ở nơi uy tín, bao bì có thể hiện tên doanh nghiệp, in địa chỉ kinh doanh rõ ràng để tránh thịt giả. Thịt đà điểu gần giống thịt bò; cắt đôi miếng bên trong và bên ngoài gần như cùng một màu đỏ sậm là thịt thật, còn bên trong màu nhạt hơn là giả. Sớ thịt đà điểu thật thường to hơn và có độ dẻo hơn; khi nấu ăn, thịt đà điểu thật có màu sắc sậm hơn so với thịt giả.

Theo Người Lao Động