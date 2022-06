Người nội trợ "chóng mặt" vì thực phẩm tăng giá đồng loạt

Chị Hương - chủ cửa hàng tạp hóa tại ngõ 470 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, thời gian gần đây, giá nhiều loại thực phẩm, gia vị tăng cao so với đầu năm nay. Giá dầu ăn các loại tăng khoảng 25-30% so với đầu năm nay và tăng gần 50% so với cùng kỳ năm trước.

Hiện các loại dầu ăn thông dụng tăng từ 32-34.000 đồng lên mức 42-46.000 đồng/chai 1 lít, từ khoảng 150.000 đồng lên mức 230.000 đồng/bình 5 lít. Tương tự, các loại nước mắm, bột ngọt, mì ăn liền… cũng tăng khoảng 25% so với đầu năm nay. Các loại sản phẩm có khối lượng, dung tích càng lớn thì sẽ có biến động về giá càng cao.

"Giá dầu ăn thời gian qua tăng 4-8.000 đồng/lít so với cuối năm ngoái, các loại nước mắm cũng tăng từ 2-4 ngàn đồng/chai các loại, bột ngọt tăng khoảng 7.000/kg. Các loại đường tăng khoảng 1-2 ngàn đồng/kg, hiện ở mức từ 20-28.000 đồng/kg, mì ăn liền tăng khoảng 7-10 ngàn/thùng, vào khoảng 82-105.000 đồng/thùng tùy loại.

Trong đó, các loại gạo đặc sản ST tăng cao nhất, khoảng 2-3 ngàn đồng/kg so với trước đó, giá gạo ST25 hiện vào khoảng 27-28.000 đồng/kg. Tương tự, nhiều loại gạo khác cũng tăng từ 1-2 ngàn đồng/kg như: Gạo thơm Đài Loan loại 1 hiện có giá khoảng 18-20.000 đồng, thơm sữa Đài Loan 22.000 đồng/kg, gạo thơm thường vào khoảng 15-16.000 đồng/kg, gạo nếp từ 18-30.000 đồng/kg tùy loại, gạo lứt 13.000 đồng/kg, lứt đỏ 25.000 đồng/kg, ngay cả các loại cám cũng tăng lên mức 13.000 đồng/kg…".

Khảo sát 1 số chợ dân sinh trên địa bàn Hà Nội như Chợ Hôm Đức Viên, Kim Liên, Dốc Đề, Nguyễn Công Trứ, Mùng 8/3, Bách Khoa, Thành Công, Hàng Bè thì trứng gà có giá 32.000 - 34.000 đồng/chục, trứng vịt mức 36.000 - 38.000 đồng/chục. Còn giá rau xanh ở các chợ dân sinh ở Hà Nội đang tăng gấp 2, gấp 3 lần so với tuần trước.

Cụ thể bắp cải tăng từ 10.000 đồng/kg lên 25.000 đồng/kg; cải xoong từ 10.000 đồng/mớ lên 25.000 đồng/mớ; khoai tây từ 10.000 đồng/kg lên 25.000 đồng/kg, rau cần 8.000 đồng/mớ lên 15.000 đồng/mớ, xà lách 18.000 đồng/kg lên 45.000 đồng/kg, cải thảo từ 8.000 đồng/kg lên 24.000 đồng/kg, cải canh từ 5.000 đồng/mớ lên 15.000 đồng/mớ, rau ngót từ 6.000 đồng/mớ lên 10.000 đồng/mớ, bí xanh từ 12.000 đồng/kg lên 25.000 đồng/kg, cà rốt từ 2.000 đồng/củ lên 8.000 đồng/củ, rau muống từ 10.000 đồng/mớ lên 25.000 đồng/mớ, dưa chuột từ 13.000 đồng/kg lên 25.000 đồng/kg, rau cải cúc từ 4.000- 8.000 đồng/mớ, cà chua có giá từ 8.000 đồng/kg lên 15.000 đồng/kg, mướp tăng từ 10.000 đồng/kg lên 15.000 đồng/kg…

Bên cạnh đó, các mặt hàng thịt lợn, cá, tôm cũng tăng như, sườn non từ 155.000 đồng/kg tăng lên 185.000 đồng/kg, ba rọi, nạc vai phổ biến ở mức từ 140.000 - 160.000 đồng/kg, nạc thăn từ 130.000 đồng/kg lên 150.000 đồng/kg. Tương tự, đối với mặt hàng thịt bò như thăn, phi lê, dẻ sườn... đang phổ biến trong khoảng từ 250.000 - 350.000 đồng/kg tùy loại; trong đó, giá thịt gầu bò ở mức 280.000 đồng/kg, thịt bò phi lê 350.000 đồng/kg, tôm từ 300.000 - 450.000 đồng/kg, cá trắm đen từ 75.000 - 120.000 đồng/kg…

Chị Thu Phương, người bán rau trên đường Trần Thái Tông (Hà Nội), cho biết, giá rau liên tục tăng cao từ cuối tuần trước do mưa lớn kéo dài. Có thời điểm, rau muống còn được bán với giá 20.000 đồng/bó vì không có hàng.

Bác Trần Thị Thảo, tiểu thương chợ Nguyễn Công Trứ, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cũng nêu thêm giá xăng tăng cao trong thời gian gần đây cũng khiến giá các mặt hàng tăng theo. Qua mỗi đợt điều chỉnh giá xăng đều tăng từ 1.000 đồng đến 2.000 đồng do cước vận chuyển tăng.