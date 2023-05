Nguồn cung khan hiếm, giá thanh long tăng mạnh

Giá thanh long vọt lên mức 45.000 đồng/kg do nguồn cung khan hiếm. Ảnh: Trung Chánh

Ông Nguyễn Quốc Trịnh, Chủ tịch Hiệp hội thanh long tỉnh Long An, cho biết thanh long loại 1 hiện được các kho ở Tiền Giang và Long An mua vào với giá 45.000 đồng/kg; loại 2 và 3 lần lượt có giá 40.000 đồng/kg và 35.000 đồng/kg, tăng 15.000 đồng/kg so với mức giá cách đây một tháng.

Trong khi đó, mức giá được thương lái mua xô trực tiếp tại vườn của nông dân ở hai địa phương nêu trên hiện cũng tăng 15.000 đồng/kg so với cách đây một tháng, đạt mức 25.000 đồng/kg.

Ông Trịnh nói thêm, tùy vào kỹ thuật canh tác, chi phí sản xuất thanh long của nông dân hiện vào khoảng 10.000-15.000 đồng/kg. Như vậy, với giá hiện tại, nông dân có lãi ít nhất 10.000 đồng/kg.

Theo ông Trịnh, thanh long đạt mức giá bán khá cao như hiện nay do nguồn cung đang thiếu hụt, trong khi ở thời điểm hiện tại các nhà kho đẩy mạnh thu mua để xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. “Nguồn cung ít, nhưng nhu cầu đang tốt trở lại nên giá tăng”, ông nói.

Thực tế, thông tin báo cáo từ Trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại tỉnh Lạng Sơn, một trong những cửa ngõ giao thương giữa Việt Nam với Trung Quốc, cho thấy, riêng trong ngày 18-5 vừa qua, tại 4 khu vực cửa khẩu đường bộ của địa phương này, bao gồm Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh và Cốc Nam đã có 960 xe xuất nhập khẩu. Trong đó, với tổng số 484 xe từ Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc thì có đến 364 xe xuất khẩu là trái cây tươi.

Ngoài ra, có 499 xe vận chuyển hàng hóa từ nội địa được đưa lên để xuất khẩu sang Trung Quốc, trong đó, phần lớn là xe chở trái cây tươi, theo Trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại tỉnh Lạng Sơn.

Thanh long là loại trái cây có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam hiện nay. Trong đó, riêng quí đầu năm nay, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt trên 163,3 triệu đô la Mỹ, chiếm gần 17% kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành rau quả của Việt Nam trong khoảng thời gian này, nhưng so với cùng kỳ năm ngoái kim ngạch xuất khẩu giảm 28,4%.

Trung Quốc là thị trường nhập khẩu thanh long lớn nhất của Việt Nam trong quí đầu năm 2023, với kim ngạch đạt 131,17 triệu đô la Mỹ, chiếm 79,4% trong tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này, nhưng giảm 33,6% so với cùng kỳ năm ngoái.





Theo Kinh tế Sài Gòn