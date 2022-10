Nhà thiết kế Sĩ Hoàng: Áo dài là lựa chọn tối ưu để doanh nhân tiếp khách quốc tế

Ngày 7/10, Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM, Sở Du lịch TP.HCM và Bảo tàng Áo dài tổ chức buổi Tọa đàm – Triển lãm "Doanh nhân với Áo dài truyền thống". Chương trình diễn ra tại Áo dài Exhibition (Tầng 2, số 77 đường Nguyễn Huệ, Bến Nghé, quận 1).



Ca sĩ, doanh nhân Nguyễn Phi Hùng chia sẻ về chiếc áo dài truyền thống

Tọa đàm - Triển lãm "Doanh nhân với Áo dài truyền thống" nằm trong chuỗi các hoạt động của Chương trình "Gặp gỡ tháng 10" năm 2022, do Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn khởi xướng và phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức, nhân kỷ niệm 18 năm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.

Ông Nguyễn Phước Hưng - Phó Chủ tịch phụ trách, kiêm Tổng thư kí Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM cho biết: Mặc dù áo dài có một lịch sử mấy trăm năm và rất phổ biến trong đời sống hiện đại nhưng vẫn chưa chính trở thành quốc phục trong những buổi làm việc, ký kết, hợp tác quan trọng của các doanh nhân, đặc biệt là nam doanh nhân. Trong bối cảnh hội nhập toàn cầu, người doanh nhân không chỉ kinh doanh tại thị trường nội địa, họ ngày càng vươn ra, chinh phục thị trường thế giới.

Doanh nhân Lâm Thúy Ái thích thú khi diện áo dài

"Khi doanh nhân diện trên mình trang phục áo dài truyền thống khi ra nước ngoài, cũng là cách giúp bạn bè thế giới hiểu về văn hoá Việt, cũng như nhận diện người Việt dù ở bất kỳ nơi đâu" - ông Phước Hưng nhận định.

Ông Hưng cũng mong muốn, qua tọa đàm sẽ góp phần tìm hiểu về lịch sử, giá trị, bản sắc văn hóa của áo dài Việt, đặc biệt là vai trò của áo dài với doanh nhân, để từ đó đề xuất giải pháp nâng cao nhận thức của áo dài với doanh nhân, tạo cơ sở khuyến khích doanh nhân, đặc biệt là nam doanh nhân mặc áo dài truyền thống trong các dịp ký kết hợp tác, các sự kiện quan trọng.

Doanh nhân Lưu Thị Thanh Mẫu - TGĐ Phúc Khang Corporation thường mặc áo dài khi có sự kiện quan trọng

Là đơn vị quản lý nhà nước về du lịch, ông Trần Ngọc Đông Quân – Phó Giám đốc Trung tâm xúc tiến du lịch TP.HCM cho biết, ông rất ủng hộ ý tưởng của Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn, Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM đã có sáng kiến tổ chức Tọa đàm Doanh nhân với Áo dài truyền thống. Ông cho biết, từ năm 2014, lễ hội áo dài là một trong những ý tưởng đột phá, sáng tạo của ngành du lịch thành phố nhằm tôn vinh, lan tỏa vẻ đẹp của tà áo dài truyền thống.

Ông Quân cũng nhấn mạnh, hưởng ứng đề xuất của Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn, Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM, và Bảo tàng Áo dài, trong lễ hội năm nay, sẽ có nhiều biện pháp để khuyến khích các doanh nhân nam mặc áo dài, khuyến khích các doanh nghiệp thiết kế đồng phục áo dài mang đặc trưng riêng của cơ quan, đơn vị, lựa chọn trang phục áo dài trong các sự kiện quan trọng của doanh nghiệp như khai trương chi nhánh, cửa hàng, tiếp đón, kí kết với các đối tác nước ngoài…



Nhà thiết kế Sĩ Hoàng: Áo dài là lựa chọn tối ưu khi đón các phái đoàn quốc tế

Là nhà thiết kế dành nhiều tâm huyết cho chiếc áo dài, Sĩ Hoàng cho biết, một trong lý do nam giới ngại mặc áo dài, đó là cần có dáng người ổn định để mặc cho sang. So sánh với veston dáng nào mặc cũng đứng chuẩn và đẹp vì thế, Sĩ Hoàng đã đưa kỹ thuật may dựng veston lên áo dài. "Để mặc đẹp áo dài cần có cơ thể khỏe. Trong nền kinh tế, sức khỏe của doanh nhân, doanh nghiệp cũng chính là sự khỏe mạnh cả nền kinh tế. Vì thế, khi một doanh nhân mặc áo dài đẹp còn là thể hiện sự vững mạnh, hùng cường của nền kinh tế", nhà thiết kế nhấn mạnh.

Sĩ Hoàng cũng cho biết, ông may mắn nhiều lần được tháp tùng cùng các vị nguyên thủ của Việt Nam ra nước ngoài và vì thế, cần có trang phục phù hợp cho các nguyên thủ, các doanh nhân: "Trong những chuyến đi ấy luôn có những buổi gala, giao lưu văn hóa ẩm thực. Tham gia những buổi tiệc đó, các nguyên thủ và doanh nhân cần có trang phục xứng tầm để hội đàm, gặp gỡ những đoàn khách nước ngoài, và áo dài theo tôi là sự lựa chọn tối ưu".

Các doanh nhân tặng áo dài cho Bảo tàng Áo dài

Đại diện cho các doanh nhân, bà Lưu Thị Thanh Mẫu, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Phúc Khang cho biết, trong hành trình 20 năm làm doanh nhân, bà đã nhiều lần mặc áo dài. Có những lần đi tàu điện ngầm ở Nhật, bà mặc áo dài và được nhân viên toa tàu chụp lén, điều này khiến bà vô cùng xúc động vì mọi người nhận ra bà là người Việt Nam, mang tâm hồn Việt, văn hóa Việt.

Khi điều hành doanh nghiệp, bà cũng truyền tình yêu áo dài đến các nhân viên, vì thế trong các dịp như lễ Tết, giỗ tổ Hùng Vương, đón tiếp khách nước ngoài, nhân viên của Phúc Khang Corporation đều mặc áo dài. Bà Mẫu hy vọng qua buổi tọa đàm sẽ có nhiều doanh nghiệp, nhiều doanh nhân lựa chọn áo dài trong các buổi kí kết, hợp tác quan trọng để nâng tầm áo dài với doanh nhân Việt.

Nhà thiết kế Vương Đình Hải nhiều năm gắn bó với áo dài

Đại diện đơn vị tổ chức, ông Trần Hoàng – Tổng biên tập Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn cho biết, là một tờ báo dành cho doanh nhân, vì doanh nhân, nhân dịp ngày Doanh nhân Việt Nam, ông muốn xây dựng hình ảnh doanh nhân vươn ra biển lớn nhưng vẫn phải giữ gìn bảo tồn văn hóa dân tộc. Trong đó, khuyến khích doanh nhân mặc áo dài chính là một trong những điều mà ông tâm huyết trong thời gian qua.

Qua tọa đàm, ông mong muốn không chỉ doanh nhân TP.HCM mà cộng đồng doanh nhân cả nước cũng hưởng ứng để xây dựng hình ảnh doanh nhân trong thời đại mới năng động, hiện đại nhưng vẫn mang những giá trị truyền thống. Ông cũng cho biết, sẽ kiên trì thực hiện điều này để trong tương lai, áo dài Việt Nam sẽ đồng hành cùng thành công của các doanh nhân Việt.

Trong chương trình cũng đã diễn ra phần trao tặng áo dài của các doanh nhân nổi tiếng cho Bảo tàng Áo dài như: Doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo – Tổng Giám đốc Vietjet Air, doanh nhân Lưu Thị Thanh Mẫu - TGĐ Phúc Khang Corporation, doanh nhân Đặng Thị Kim Oanh – Chủ tịch HĐQT Kim Oanh Group, doanh nhân Lại Minh Duy - CT HĐQT kiêm TGĐ Cty CP DV Du lịch và Thương mại TST, doanh Nhân Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch Hội nữ Doanh nhân TP.HCM…