Nhiều loại xoài tăng giá

Thu hoạch xoài tại huyện Thới Lai, TP Cần Thơ. Ảnh: KHÁNH TRUNG





Tại TP Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang, An Giang, Ðồng Tháp…, hiện xoài Ðài Loan (loại da xanh và da vàng) được nông dân bán xô cho thương lái ở mức từ 8.000-11.000 đồng/kg, còn xoài tuyển lựa hàng loại 1 có giá 13.000-14.000 đồng/kg. Xoài Cát Hòa Lộc đang được nông dân bán xô cho thương lái và các vựa thu mua trái cây ở mức 40.000-45.000 đồng/kg, còn xoài Cát Hòa Lộc loại 1 (trái có màu sắc đẹp, trọng lượng 400 gram/trái trở lên) lên đến 50.000-55.000 đồng/kg. Trong khi đó, xoài Cát Chu được nhiều nông dân bán cho thương lái ở mức 27.000-30.000 đồng/kg. Giá xoài tăng trở lại do nguồn cung giảm vì xoài tại nhiều địa phương đã hết mùa thu hoạch chính vụ, đồng thời gần đây sức tiêu thụ trái xoài cũng tăng do nhu cầu tiêu thụ tại nhiều địa phương trong nước tăng và xuất khẩu có khởi sắc.