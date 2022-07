Nhiều trẻ sốt xuất huyết nguy kịch, tử vong vì không có triệu chứng, chẩn đoán nhầm

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết, tính đến ngày 21/7, TP ghi nhận 32.011 người mắc bệnh sốt xuất huyết, tăng 293,8% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó sốt xuất huyết nặng là 502 ca. Cũng trong tuần này đã ghi nhận 1 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết tại quận 6. Như vậy số ca tử vong do sốt xuất huyết từ đầu năm đến nay là 13 người.

Có 12/22 quận huyện và TP Thủ Đức có số ca sốt xuất huyết tăng ở mức cao gồm quận 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, Bình Tân, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình, huyện Cần Giờ và TP.Thủ Đức.

Toàn TP ghi nhận 209 ổ dịch sốt xuất huyết mới phát sinh ở 101 phường, xã thuộc 19/22 quận, huyện và TP.Thủ Đức; giảm 41 ổ dịch mới so với tuần trước (250 ổ dịch).