Nhiều trường hợp kinh doanh vận tải vi phạm quanh khu vực sân bay Tân Sơn Nhất

Công an TP.HCM vừa bắt tạm giam 2 bị can để điều tra do có liên quan vụ án lạm quyền trong khi thi hành công vụ do bị can Diệp Dũng thực hiện xảy ra tại Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP.HCM (Saigon Co.op).