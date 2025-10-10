Những bông hoa đẹp trong vườn hoa đất Tổ vua Hùng

Đổi thay từ những phong trào thi đua yêu nước

Ngày 9/10, tỉnh Phú Thọ long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I (2025-2030), đây là sự kiện quan trọng nhằm biểu dương tôn vinh các tập thể, cá nhân, tiêu biểu xuất sắc nhất trên các lĩnh vực trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Phú Thọ.



Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự đại hội.

Trong 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Phú Thọ đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước, đồng thời quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 41-CT/TW của Bộ Chính trị, về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới.

Qua đó, đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, cũng như hành động cách mạng của cán bộ, chiến sĩ và đông đảo quần chúng nhân dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cụ thể, phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” ngày càng đi vào chiều sâu, có sức ảnh hưởng sâu rộng. Toàn tỉnh đã có 73/133 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Điển hình trong phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, xóm Trắng Đá, xã Yên Phú đã làm tốt công tác giải phóng mặt bằng Để thực hiện Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng. Nhân dân và cán bộ xóm đã tự nguyện di dời 64 nhà ở và 169 phần mộ để bàn giao mặt bằng 87,5 ha đất ở và đất sản xuất, phục vụ khởi công dự án theo Kế hoạch...

Thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đến nay, tỉnh đã có 728 sản phẩm OCOP từ 3-5 sao. Điển hình là Bà Bùi Thị Mão - Giám đốc Công ty TNHH chè Hoài Trung, xã Chí Tiên đã xây dựng sản phẩm chè Hoài Trung thương hiệu OCOP 5 sao quốc gia, duy trì sản lượng gần 1.000 tấn chè thành phẩm/năm; giúp nâng cao thu nhập người trồng chè, quảng bá hình ảnh, thương hiệu chè của vùng Đất Tổ...

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Trương Quốc Huy Phát biểu tại đại hội.

Phong trào thi đua “Vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau” được thực hiện có hiệu quả. Với mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh hộ nghèo, đến năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,75%.



Thoát nghèo bền vững và bước sang trang mới cuộc sống khá giả, có thể kể tên hàng loạt tập thể, cá nhân tài năng. Điển hình là ông Nguyễn Văn Toàn (ở khu 7, xã Hy Cương) làm kinh tế giỏi với mô hình chăn nuôi lợn an toàn sinh học, đã nhiều lần được các cấp, ngành vinh danh “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi” có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào Hội Nông dân.

Quang cảnh đại hội.



Hay bà Bùi Thị San (xã An Lạc, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình cũ) được nhận giải thưởng Phụ nữ Việt Nam tự tin tiến bước do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao tặng thành tích vượt khó làm giàu khi làm mô hình nuôi bò rẽ giúp cho phụ nữ nghèo khác vươn lên thoát nghèo...



Trong giai đoạn này, tỉnh đã xóa 10.801 căn nhà tạm, dột nát (đạt 100% kế hoạch). Trong đó có 5.830 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở; hơn 1.400 căn nhà cho gia đình người có công và thân nhân liệt sỹ...

Văn nghệ chào mừng đại hội.



Các phong trào thi đua "Lao động với năng suất chất lượng, hiệu quả”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”..., đạt kết quả cao.

Tiêu biểu trong Phong trào "thi đua Lao động với năng suất chất lượng, hiệu quả” là Công ty Cổ phần chăn nuôi và chế biến sữa Vĩnh Thịnh (ở xã Vĩnh Phú) do anh Nguyễn Tiến Lộc làm Giám đốc.

Công ty sữa Vĩnh Thịnh là doanh nghiệp đầu tiên trên địa bàn đã kiến tạo, hình thành hoạt động sản xuất chế biến sữa bò thương hiệu “Vinhtuongmilk” ở vùng trọng điểm nuôi bò sữa của cả nước và lớn nhất tỉnh Phú Thọ, mang lại sự thịnh vượng cho người nông dân; đóng góp quan trọng vào chuyển đổi cơ cấu, phát triển kinh tế nông thôn.

Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho 5 cá nhân, Huân chương Lao động hạng Ba cho 12 cá nhân.

Từ các phong trào thi đua đã nảy nở nhiều “bông hoa đẹp” - những tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sĩ thi đua, điển hình tiên tiến, góp phần làm rạng danh quê hương đất Tổ.

5 năm qua, toàn tỉnh có gần 1.800 tập thể, cá nhân được khen thưởng cấp Nhà nước, hơn 30.000 tập thể, cá nhân, hộ gia đình được khen thưởng cấp tỉnh.

Thi đua - Động lực phát triển toàn diện

Điểm nổi bật trong phong trào thi đua của tỉnh Phú Thọ là luôn gắn với nhiệm vụ chính trị của tỉnh và các chương trình trọng điểm phát triển kinh tế, xã hội. Nhờ đó, các phong trào được tổ chức bài bản, chặt chẽ từ khâu phát động, triển khai, kiểm tra đến tổng kết, khen thưởng, đảm bảo tính thiết thực và hiệu quả.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng Nhất và Huân chương Lao động hạng Nhì cho 4 điển hình tiên tiến.



Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2020 - 2025.

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, tỉnh Phú Thọ sau hợp nhất có nhiều tiềm năng, lợi thế nổi trội, có không gian phát triển liên hoàn, kết nối Thủ đô và vùng Tây Bắc rộng lớn… Tuy nhiên, tỉnh cũng đối mặt với một số khó khăn mới như: địa bàn rộng, địa hình phức tạp, chia cắt, hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đồng bộ; kinh tế tư nhân còn nhỏ lẻ; khoảng cách phát triển giữa các khu vực, các tầng lớp Nhân dân còn lớn, đáng quan tâm.

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân mong rằng, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng, phát huy những giá trị riêng có, những kết quả, thành tích đạt được; phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, đồng thời có những giải pháp cụ thể để khắc phục khó khăn sau hợp nhất, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh.





Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Hồng Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu trao Bằng khen của UBND tỉnh và vòng nguyệt quế cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Trương Quốc Huy nhấn mạnh, thông qua các phong trào thi đua yêu nước đã góp phần tích cực vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh và nâng cao đời sống nhân dân.

5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước tại Phú Thọ được triển khai đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2020-2025.

Nhiều chỉ tiêu kinh tế đạt và vượt kế hoạch, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 7,5%/năm; Quy mô kinh tế tăng nhanh, ước năm 2025 đạt 390 nghìn tỷ đồng, tăng 1,56 lần; Tổng thu ngân sách 5 năm đạt gần 245 nghìn tỷ đồng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đời sống Nhân dân ngày càng nâng cao, diện mạo đô thị và nông thôn khởi sắc…

Những kết quả đó phản ánh sức bật của phong trào thi đua yêu nước, cũng là minh chứng rõ nét cho công tác thi đua, khen thưởng được tỉnh vận hành bài bản, kịp thời.



Lãnh đạo tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Phú Thọ lần thứ I, giai đoạn 2025 - 2030 với chủ đề “Thi đua đổi mới, sáng tạo, bứt phá xây dựng tỉnh Phú Thọ giàu đẹp, văn minh, đáng sống; cùng đất nước vào kỷ nguyên mới hùng cường, thịnh vượng”.

Trong quá trình phát triển, Phó Chủ tịch nước đề nghị Phú Thọ tiếp tục coi trọng vai trò của công tác thi đua, khen thưởng. Đặc biệt, trong giai đoạn sau sáp nhập với rất nhiều khó khăn, thách thức, thi đua phải trở thành động lực giúp cán bộ, công chức và người lao động vượt qua khó khăn, đoàn kết, gắn bó và cống hiến nhiều hơn cho sự nghiệp chung.

Theo Bí thư tỉnh ủy Trương Quốc Huy, Phú Thọ mới có dư địa phát triển mới và mong muốn giai đoạn tiếp theo hiện nay, khi cả nước đang rất sôi nổi diễn ra Đại hội Đảng cấp tỉnh và bước vào kỷ nguyên mới, công tác thi đua yêu nước nhất định phải có nhiều đổi mới cách làm, cách hoạt động, vừa hấp dẫn lôi cuốn, vừa hiệu quả và lan tỏa rộng.

Ông Nguyễn Văn Toàn (ở khu 7, xã Hy Cương) là nông dân làm kinh tế giỏi với mô hình chăn nuôi lợn an toàn sinh học - Điển hình tiên tiến được tôn vinh tại đại hội.



Để phong trào thi đua yêu nước thật sự là động lực phát triển, Phú Thọ xác định tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tạo chuyển biến sâu sắc trong nhận thức và hành động của các cấp, ngành, địa phương, doanh nghiệp và người dân.

Cùng với đó, đẩy mạnh phong trào thi đua gắn với các chương trình trọng tâm, khâu đột phá của tỉnh; đổi mới nội dung, hình thức thi đua để phong trào ngày càng thiết thực, hiệu quả; khơi dậy tinh thần sáng tạo, ý chí vươn lên, khát vọng cống hiến trong toàn xã hội, tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân, góp phần làm rạng rỡ thêm vườn hoa đẹp trên quê hương Đất Tổ;

Hướng tới mục tiêu đến năm 2030 Phú Thọ trở thành trung tâm công nghiệp, thương mại, logistics, du lịch, giáo dục - đào tạo của vùng, và đến năm 2045 trở thành thành phố trực thuộc trung ương.