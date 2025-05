Nvidia tức giận chỉ trích lệnh cấm xuất khẩu chip AI của Mỹ sang Trung Quốc

Tổng thống Donald Trump đã ký ban hành Đạo luật Gỡ bỏ (Take It Down Act) hôm 19/5. Luật này coi việc chia sẻ các hình ảnh khiêu dâm không có sự đồng ý - dù là thật hay do máy tính tạo ra - là hành vi vi phạm pháp luật và yêu cầu các nền tảng công nghệ phải xóa bỏ những hình ảnh đó trong vòng 48 giờ.