Ông Trump tăng gấp đôi thuế với thép

Ông Trump tuyên bố thép nhập vào Mỹ sẽ chịu thuế gấp đôi. Ảnh: GI.

Tại một nhà máy của US Steel ở West Mifflin, bang Pennsylvania, hôm qua thứ Sáu 30/5, Tổng thống Trump cho biết ông có một “tuyên bố quan trọng.” Trước đám đông nhân viên của US Steel đang vỗ tay hoan nghênh, ông nói rằng ông sẽ nâng mức thuế để bảo vệ công nhân ngành thép Mỹ.

“Chúng ta sẽ áp mức tăng 25%” - ông Trump nói. “Chúng ta sẽ nâng thuế từ 25% lên 50% đối với thép nhập khẩu vào Mỹ, điều này sẽ càng củng cố ngành công nghiệp thép của nước ta. Không ai có thể vượt qua mức thuế đó.”

Trump nói rằng ban đầu ông cân nhắc mức thuế 40%, nhưng các lãnh đạo ngành công nghiệp đề nghị ông tăng lên 50%.

“Với mức 25% thì họ vẫn có thể ‘leo rào’ được” - ông Trump nói. “Nhưng với 50% thì không ai vượt rào nổi”.

Sau đó, ông đăng lên mạng xã hội rằng mức thuế mới sẽ có hiệu lực vào thứ Tư, ngày 4/6.

Vào ngày 12/3, ông Trump đã áp dụng mức thuế 25% đối với tất cả các mặt hàng thép và nhôm nhập khẩu, điều này ngay lập tức vấp phải sự trả đũa từ Canada và sự phản đối từ ngành công nghiệp ô tô của Mỹ. Liên minh châu Âu cũng lên tiếng chỉ trích và tuyên bố các biện pháp đáp trả, nhưng sau đó đã rút lại.

Phát biểu ngày thứ Sáu, ông Trump ca ngợi các chính sách thuế của mình đã "cứu" ngành thép Mỹ, cho rằng ngành luyện thép của nước này sẽ biến mất nếu ông không hành động. Ông nói rằng toàn bộ thép sẽ trở thành hàng ngoại và các nhà máy sẽ đóng cửa.

Dù thuế quan có thể đã đem lại sức sống mới cho ngành thép Mỹ vốn đang trì trệ, chúng cũng có thể đẩy giá một nguyên liệu quan trọng lên cao – điều ảnh hưởng đến ngành xây dựng và sản xuất, hai lĩnh vực mà chính Trump từng cam kết ủng hộ. Giá thép trong nước đã tăng kể từ khi ông áp thuế 25% hồi tháng Ba, do các nhà sản xuất Mỹ không còn chịu cạnh tranh nhiều từ thép ngoại nhập.

Năm 2018, khi Trump lần đầu áp thuế thép trong nhiệm kỳ đầu, sản lượng trong nước tăng nhẹ, nhưng chi phí sản xuất xe hơi, dụng cụ và máy móc tăng cao, khiến sản lượng của các ngành này giảm hơn 3 tỷ USD vào năm 2021, theo báo cáo năm 2023 của Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ. Các chi phí có thể đã vượt quá lợi ích thu được.

Tổng cộng, Mỹ đã nhập khẩu 31,3 tỷ USD thép và sắt trong năm ngoái, theo dữ liệu từ Bộ Thương mại Mỹ. Canada là nguồn cung cấp lớn nhất, với kim ngạch 7,6 tỷ USD.

Trump trong bài phát biểu cũng nhắc đến thỏa thuận mà ông đã phê duyệt, cho phép công ty Nhật Bản Nippon Steel mua lại cổ phần kiểm soát của US Steel.

Trong chiến dịch tranh cử, Trump từng phản đối việc US Steel bị bán cho một công ty nước ngoài – đây cũng là điểm hiếm hoi ông đồng quan điểm với cựu Tổng thống Joe Biden, người đã ngăn chặn thương vụ với lý do đe dọa an ninh quốc gia.

Tuy nhiên, hôm thứ Sáu, Trump cho biết ông đã bị thuyết phục rằng Nippon có thể cứu được US Steel và bảo vệ việc làm cho người lao động Mỹ.

“US Steel đang bị bán vào tay nước ngoài mà không có bất kỳ sự bảo vệ nào cho những công nhân thép tuyệt vời của chúng ta,” Trump nói. “Và tôi đã nói rằng không đời nào tôi để chuyện đó xảy ra. Tôi đang dõi theo các bạn.”