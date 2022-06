Phát hiện 10 tấn phân bón giả, kém chất lượng tại An Giang

Đội Quản lý thị trường số 5 (Cục QLTT An Giang) phối hợp với lực lượng liên ngành chống buôn lậu tỉnh vừa phát hiện tại khu vực thuộc ấp 4, xã Vĩnh Xương, TX Tân Châu, tỉnh An Giang, xe ô tô biển kiểm soát 67C-040.06, do tài xế Văn Phú Phong (SN 1973, ngụ tại xã Châu Phong, TX Tân Châu, An Giang) đang vận chuyển 200 bao (trọng lượng 10 tấn) phân bón hỗn hợp NPK 16-16-8+TE và NPK 20-20-15+TE .

Lực lượng chức năng phát hiện ô tô chở 10 tấn phân bón giả và kém chất lượng, sản xuất tại Công ty TNHHTM Hóa Nông Mùa Vàng. Ảnh: Tiến Tầm



Tại thời điểm kiểm tra, tài xế xuất trình hoá đơn của Công ty TNHH MTV thương mại Phúc Nông.

Đoàn kiểm tra nghi ngờ chất lượng tang vật không đảm bảo chất lượng nên tiến hành tạm giữ toàn bộ tang vật, phương tiện cùng giấy tờ có liên quan và lấy mẫu phân bón để kiểm nghiệm chất lượng.

Theo phiếu kết quả thử nghiệm và trưng cầu kết quả thử nghiệm phân bón đối với 10 tấn phân bón trên của các cơ quan chuyên môn, thì 6 mẫu phân bón chất lượng không phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng phân bón và 2 mẫu phân bón giả về giá trị sử dụng.



Theo ngành chức năng, tất cả số phân bón trên được sản xuất tại Công ty TNHHTM Hóa Nông Mùa Vàng, địa chỉ tại cụm Công nghiệp Lợi Bình Nhơn, xã Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An, tỉnh Long An, được phân phối bởi Công ty TNHH MTV thương mại Phúc Nông.

Hội Đồng định giá 200 bao phân bón có tổng giá trị trên 132 triệu đồng. Hiện, ngành chức năng đang khẩn trương tiến hành xử lý theo quy định.