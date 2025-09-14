Phát hiện xe tải chở hàng nghìn quạt tích điện lậu ở Hà Nội
Nam Phương
14/09/2025 11:10 AM (GMT+7)
Một xe tải chở hơn 1.800 quạt tích điện và phụ kiện không rõ nguồn gốc vừa bị lực lượng chức năng Hà Nội phát hiện, tạm giữ. Toàn bộ hàng hóa đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp.
Theo thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, Đội Quản
lý thị trường số 18 (thường trực Ban Chỉ đạo 389 thành phố) nhận được tin báo từ
người dân về một xe tải thùng kín, biển kiểm soát 30M-221.81, chở số lượng lớn
hàng hóa nghi vấn không rõ nguồn gốc đang di chuyển theo hướng từ Sơn Tây về xã
Vật Lại.
Ngay sau đó, lực lượng quản lý thị trường đã phối hợp với Đội
Cảnh sát giao thông số 9, Công an Hà Nội và Công an xã Vật Lại tổ chức chốt chặn,
kiểm tra phương tiện.
Tại thời điểm kiểm tra, lái xe Phùng Quang Chiến không xuất
trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của lô hàng. Kiểm đếm
trên xe, lực lượng chức năng phát hiện 1.000 quạt tích điện cầm tay DIGITAL,
600 bộ sạc điện 21V, 72 quạt tích điện LITHIUM và 160 bộ sạc điện LI-ION. Tổng
cộng 1.832 sản phẩm có xuất xứ từ Trung Quốc.
Toàn bộ số hàng hóa đã bị lập biên bản và tạm giữ để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định.
Theo cơ quan chức năng, quạt tích điện, pin sạc và bộ sạc
không rõ nguồn gốc thường không được kiểm định chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ chập
điện, cháy nổ, gây hư hại tài sản và đe dọa tính mạng người tiêu dùng.
Đây là lý do thời gian qua, Hà Nội liên tục tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi buôn bán, vận chuyển hàng điện tử, điện gia dụng kém chất lượng trong bối cảnh nhu cầu sử dụng thiết bị làm mát tăng cao mùa nắng nóng.
Lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội nhấn mạnh, hành
vi vận chuyển và kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc là vi phạm nghiêm trọng
pháp luật về thương mại và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Các trường hợp vi
phạm sẽ bị xử lý nghiêm nhằm răn đe và góp phần lành mạnh hóa thị trường.
Vụ việc này cũng là lời cảnh báo tới người dân về thói quen
mua hàng giá rẻ, không rõ nguồn gốc trên thị trường. Để bảo đảm an toàn cho bản
thân và cộng đồng, người tiêu dùng được khuyến cáo nên lựa chọn sản phẩm có
nhãn mác rõ ràng, hóa đơn chứng từ đầy đủ và bảo hành chính hãng.
Các lực lượng chức năng thành phố khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, phối hợp chặt chẽ liên ngành để kịp thời phát hiện, xử lý những vụ việc tương tự, ngăn chặn hàng hóa kém chất lượng xâm nhập thị trường, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe của người dân Hà Nội.
