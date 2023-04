Phim "Trịnh Công Sơn" bất ngờ trở lại rạp

01/04/2023 8:00 AM (GMT+7)

Trong khuôn khổ Tuần lễ phim Trịnh Công Sơn, đồng thời nhân dịp kỷ niệm 22 năm ngày mất vị nhạc sĩ tài ba (1/4/2001 - 1/4/2023), bộ phim "Trịnh Công Sơn" của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh được chiếu trong vòng 1 tuần từ 31/3 - 6/4 tại 18 cụm rạp Galaxy trên toàn quốc.

Phim khắc họa chân dung Trịnh Công Sơn từ một chàng thư sinh đa tài lãng tử trở thành "người nhạc sĩ viết tình ca hay nhất thế kỷ" với hàng trăm ca khúc về tình yêu và thân phận con người.

Phim tràn đầy cảm hứng và nhiệt huyết của tuổi trẻ về người nhạc sĩ vĩ đại, đã sống, yêu và sáng tác trong một giai đoạn lịch sử của đất nước với tình yêu cứu rỗi, vượt lên mọi tan vỡ, khổ đau.

Phim điện ảnh "Trịnh Công Sơn" do Avin Lu đóng vai nhạc sĩ.



Trước đó, bộ phim "Trịnh Công Sơn" từng ra rạp cùng lúc với "Em và Trịnh" (cùng đạo diễn) vào tháng 6/2022 song được rút khỏi rạp sau hơn 1 tuần.

Bộ phim này chính thức dừng chiếu tại rạp từ thứ sáu ngày 17/6/2022 và bản phim "Em và Trịnh" (136 phút) tiếp tục chiếu ở rạp để phục vụ khán giả.

Trước đó, nhiều khán giả phàn nàn vì cho rằng nhà sản xuất không minh bạch thông tin về phim "Trịnh Công Sơn".

Cứ ngỡ đây là bộ phim với cách kể khác, tuy nhiên nhiều khán giả sau khi xem cả hai bộ phim thì thấy rằng "Trịnh Công Sơn" chính là nội dung cắt gọn của "Em và Trịnh", bỏ tuyến truyện Trịnh Công Sơn trung niên và có thêm một phần thời lượng về thời tuổi trẻ của nhạc sĩ.

Bên cạnh Tuần lễ phim Trịnh Công Sơn, còn có nhiều chuỗi sự kiện khác được tổ chức để tưởng nhớ cố nhạc sĩ như: viếng thăm Bảo tàng 3D ngôi nhà 47C Duy Tân - nơi nhạc sĩ đã sinh sống và làm việc tới cuối đời; ra mắt bộ sưu tập tem kỹ thuật số lưu trữ bằng công nghệ blockchain do nhà nhiếp ảnh Dương Minh Long thực hiện;

Tuần lễ triển lãm tranh Trịnh Công Sơn vẽ các em và các cháu trong gia đình lần đầu ra mắt tại thành phố Thủ Đức từ ngày 9-23/4; đêm nhạc Trịnh mang tên The Legend Concert vào ngày 9/4. Ấn phẩm bộ tranh in 12 tác phẩm hội họa của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng sẽ được ra mắt với số lượng in hạn chế.

Chia sẻ trên vietnamnet, bà Trịnh Vĩnh Trinh - em gái cố nhạc sĩ cho biết: "Năm nay chúng tôi chọn chủ đề '22 năm một câu chuyện' để kể về anh Sơn. Gia đình muốn cùng người hâm mộ thấy lại và lưu giữ những khoảnh khắc, hình ảnh về anh.

Ngoài các hoạt động tại nhà hôm giỗ 1/4, Tuần lễ phim Trịnh Công Sơn có thể cho người hâm mộ thấy nhiều khía cạnh khác về người nhạc sĩ qua góc nhìn điện ảnh".





