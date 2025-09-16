Quảng Ninh phát động chiến dịch trải nghiệm di sản, kết nối thế giới
Thanh Phong
16/09/2025 5:58 PM (GMT+7)
Mới đây, tỉnh Quảng Ninh đã ban hành kế hoạch triển khai Chiến dịch kích cầu du lịch năm 2025.
Cụ thể, theo văn bản số 235/KH-UBND, Quảng Ninh phát động triển khai kế hoạch triển khai Chiến dịch kích cầu du lịch năm 2025 trong các tháng cuối năm và Quý I/2026.
Việc thực hiện kế hoạch nhằm quảng bá hình ảnh, thương hiệu du lịch Quảng Ninh, khẳng định mạnh mẽ thông điệp “Du lịch Quảng Ninh - An toàn, Thân thiện, Hấp dẫn, Chuyên nghiệp”.
Ngành du lịch tỉnh này đặt mục tiêu duy trì đà tăng trưởng và thúc đẩy thu hút mạnh mẽ khách du lịch trong mùa thu đông năm 2025, dịp Tết Nguyên đán, lễ hội đầu xuân năm 2026. Cùng với đó, phấn đấu hoàn thành mục tiêu năm 2025 đón 20 triệu lượt khách, tổng thu du lịch đạt 55.000 tỷ đồng.
Tên gọi chính thức Chiến dịch kích cầu du lịch năm 2025 “Quảng Ninh - Trải nghiệm Di sản, kết nối thế giới”. Đối tượng hướng tới đối với khách trong nước gồm: MICE (du lịch kết hợp với công việc, tham dự hội nghị, hội thảo), khách gia đình, nhóm du khách trẻ, học sinh, du lịch tâm linh, thể thao,…
Đối với quốc tế, hướng tới các dòng khách trọng điểm từ thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Ấn Độ, ASEAN, Châu Âu, Úc, Mỹ...
Thời gian thực hiện chiến dịch từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2025 và Quý I năm 2026. Cụ thể, trong tháng 9/2025. tập trung dòng khách gia đình, nhóm bạn trẻ nhân dịp khai giảng và mùa thu;… Đồng thời, tập trung thị trường Trung Quốc nghỉ lễ Quốc khánh 1/10, nhu cầu tour ngắn ngày.
Các hoạt động bao gồm: pháo hoa nghệ thuật, Lễ hội diều - dù lượn “Vịnh Rồng cất cánh”, “Foodtour Hạ Long”, thưởng thức ca múa nhạc dân tộc, biểu diễn nhạc nước Halo Bay Show, biểu diễn thực cảnh...
Tháng 10 - 11/2025: Tập trung dòng khách MICE, khách du lịch bằng xe tự lái từ các địa phương lân cận, khách tham gia các sự kiện thể thao; khách Hàn Quốc (chơi golf, MICE, giải Marathon), Nhật Bản (mùa du lịch thu), khách châu Âu (bắt đầu kỳ nghỉ đông).
Tháng 12/2025, dự kiến tập trung đón dòng khách gia đình, nhóm bạn trẻ đi du lịch lễ hội, countdown đón Giáng sinh và Tết Dương lịch. Với thị trường ASEAN (Singapore, Thái Lan, Malaysia), Ấn Độ: mùa cưới, lễ hội gia đình, Úc - Mỹ: nghỉ đông, du lịch dài ngày.
Các hoạt động thời gian này bao gồm: pháo hoa nghệ thuật, Lễ hội thắp sáng “Vịnh Rồng toả sáng”, chợ ẩm thực, ca múa nhạc dân tộc, nhạc nước...
Vào quý I năm 2026, tập trung chiến lược với dòng khách gia đình, nhóm bạn trẻ đi du lịch lễ hội, khách tâm linh (mùa lễ hội Yên Tử, Cửa Ông, Ba Vàng...), khách gia đình dịp Tết Nguyên đán, khách MICE đầu năm.
Đối với khách quốc tế gồm: Trung Quốc (Tết Nguyên đán, du lịch xuân), Ấn Độ (tâm linh Phật giáo), châu Âu - Mỹ - Úc (tour dài ngày, du thuyền, nghỉ dưỡng biển). Các hoạt động: các lễ hội Xuân, tour tâm linh - nghỉ dưỡng kết hợp ưu đãi lưu trú dài ngày.
Thái Nguyên công bố chương trình, nội dung trọng tâm Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030
Chiều 16/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên đã tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa to lớn đối với toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên.
Khởi công đóng mới du thuyền 2 thân tham quan vịnh Hạ Long
Du thuyền 2 thân mang tên Explora By Grand Pioneers Cruises do Việt Thuận đóng mới có hệ số an toàn cao gấp 4 lần so với tiêu chuẩn hàng hải.
Quảng Ninh người nghèo được hưởng lợi hàng trăm tỷ
Sau 15 năm thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ mặt trận làm theo lời Bác” giai đoạn 2010-2025, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp tại Quảng Ninh đã đạt các thành tựu tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực.
Lạng Sơn nhân dân và đảng viên phấn khởi chào đón Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII
Những ngày tháng 9 này từ những cung đường biên giới đến trung tâm xã, phường khắp xứ Lạng đang bừng lên một khí thế mới, hân hoan và đầy kỳ vọng. Cờ hoa, pa-nô, khẩu hiệu rực rỡ sắc màu, các hoạt động văn hóa nghệ thuật được chuẩn bị công phu, tất cả cùng chung nhịp đập, hướng về sự kiện chính trị trọng đại: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030
Phú Thọ tôn vinh 298 điển hình tiên tiến, lan tỏa phong trào thi đua yêu nước
298 điển hình vừa được tôn vinh là những cá nhân, tập thể tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn toàn tỉnh Phú Thọ, đã góp phần quan trọng động viên sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết, khơi dậy tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, hun đúc mạnh mẽ khát vọng hùng cường.
Hải Phòng đưa đón, cung cấp hàng nghìn suất ăn miễn phí cho người dân tham quan Triển lãm A80
Trong nửa tháng qua, nhằm tạo điều kiện cho nhân dân trên địa bàn Hải Phòng tham quan Triển lãm A80 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), Thành phố Hải Phòng đã vận động các doanh nghiệp bố trí phương tiện đưa đón miễn phí cho hàng vạn người dân với hàng nghìn lượt phương tiện.
Thái Nguyên công bố chương trình, nội dung trọng tâm Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030
Khởi công đóng mới du thuyền 2 thân tham quan vịnh Hạ Long
Quảng Ninh người nghèo được hưởng lợi hàng trăm tỷ
Lạng Sơn nhân dân và đảng viên phấn khởi chào đón Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII
Những ngày tháng 9 này từ những cung đường biên giới đến trung tâm xã, phường khắp xứ Lạng đang bừng lên một khí thế mới, hân hoan và đầy kỳ vọng. Cờ hoa, pa-nô, khẩu hiệu rực rỡ sắc màu, các hoạt động văn hóa nghệ thuật được chuẩn bị công phu, tất cả cùng chung nhịp đập, hướng về sự kiện chính trị trọng đại: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030