Quảng Ninh phát động chiến dịch trải nghiệm di sản, kết nối thế giới

Cụ thể, theo văn bản số 235/KH-UBND, Quảng Ninh phát động triển khai kế hoạch triển khai Chiến dịch kích cầu du lịch năm 2025 trong các tháng cuối năm và Quý I/2026.

Việc thực hiện kế hoạch nhằm quảng bá hình ảnh, thương hiệu du lịch Quảng Ninh, khẳng định mạnh mẽ thông điệp “Du lịch Quảng Ninh - An toàn, Thân thiện, Hấp dẫn, Chuyên nghiệp”.

Ngành du lịch tỉnh này đặt mục tiêu duy trì đà tăng trưởng và thúc đẩy thu hút mạnh mẽ khách du lịch trong mùa thu đông năm 2025, dịp Tết Nguyên đán, lễ hội đầu xuân năm 2026. Cùng với đó, phấn đấu hoàn thành mục tiêu năm 2025 đón 20 triệu lượt khách, tổng thu du lịch đạt 55.000 tỷ đồng.

Đối tượng khách du lịch quốc tế đã được ngành du lịch tỉnh Quảng Ninh nghiên cứu đưa ra chiến lược cụ thể, phù hợp với nhu cầu và dịp nghỉ lễ của các nước.

Tên gọi chính thức Chiến dịch kích cầu du lịch năm 2025 “Quảng Ninh - Trải nghiệm Di sản, kết nối thế giới”. Đối tượng hướng tới đối với khách trong nước gồm: MICE (du lịch kết hợp với công việc, tham dự hội nghị, hội thảo), khách gia đình, nhóm du khách trẻ, học sinh, du lịch tâm linh, thể thao,…

Đối với quốc tế, hướng tới các dòng khách trọng điểm từ thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Ấn Độ, ASEAN, Châu Âu, Úc, Mỹ...

Thời gian thực hiện chiến dịch từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2025 và Quý I năm 2026. Cụ thể, trong tháng 9/2025. tập trung dòng khách gia đình, nhóm bạn trẻ nhân dịp khai giảng và mùa thu;… Đồng thời, tập trung thị trường Trung Quốc nghỉ lễ Quốc khánh 1/10, nhu cầu tour ngắn ngày.

Các hoạt động bao gồm: pháo hoa nghệ thuật, Lễ hội diều - dù lượn “Vịnh Rồng cất cánh”, “Foodtour Hạ Long”, thưởng thức ca múa nhạc dân tộc, biểu diễn nhạc nước Halo Bay Show, biểu diễn thực cảnh...

Tháng 10 - 11/2025: Tập trung dòng khách MICE, khách du lịch bằng xe tự lái từ các địa phương lân cận, khách tham gia các sự kiện thể thao; khách Hàn Quốc (chơi golf, MICE, giải Marathon), Nhật Bản (mùa du lịch thu), khách châu Âu (bắt đầu kỳ nghỉ đông).

Tháng 12/2025, dự kiến tập trung đón dòng khách gia đình, nhóm bạn trẻ đi du lịch lễ hội, countdown đón Giáng sinh và Tết Dương lịch. Với thị trường ASEAN (Singapore, Thái Lan, Malaysia), Ấn Độ: mùa cưới, lễ hội gia đình, Úc - Mỹ: nghỉ đông, du lịch dài ngày.

Các hoạt động thời gian này bao gồm: pháo hoa nghệ thuật, Lễ hội thắp sáng “Vịnh Rồng toả sáng”, chợ ẩm thực, ca múa nhạc dân tộc, nhạc nước...

Vào quý I năm 2026, tập trung chiến lược với dòng khách gia đình, nhóm bạn trẻ đi du lịch lễ hội, khách tâm linh (mùa lễ hội Yên Tử, Cửa Ông, Ba Vàng...), khách gia đình dịp Tết Nguyên đán, khách MICE đầu năm.

Đối với khách quốc tế gồm: Trung Quốc (Tết Nguyên đán, du lịch xuân), Ấn Độ (tâm linh Phật giáo), châu Âu - Mỹ - Úc (tour dài ngày, du thuyền, nghỉ dưỡng biển). Các hoạt động: các lễ hội Xuân, tour tâm linh - nghỉ dưỡng kết hợp ưu đãi lưu trú dài ngày.