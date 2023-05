Sắp có làng bè độc nhất ở miền Tây

15/05/2023 6:07 AM (GMT+7)

Ông Lê Trung Hiếu, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang, cho biết đã khảo sát, đánh giá hiện trạng và khả năng thực hiện dự án "Làng bè sắc màu ngã ba sông Châu Đốc", tại khu vực thị trấn Đa Phước (huyện An Phú, tỉnh An Giang).

Mái và vách của những chiếc bè này sẽ được sơn đủ sắc màu.

Dự kiến, làng bè này có hơn 160 chiếc và được sơn 6 màu: Đỏ, cam, vàng, lục, lam, tím. Khi hoàn thành, dự án sẽ phát huy vẻ đẹp và nét độc đáo của làng bè nổi Châu Đốc.



Đây là dự án được tỉnh An Giang phê duyệt khoảng 3 năm nay, nhưng do dịch COVID-19 đã làm dự án phải chậm thực hiện.

Ông Lê Trung Hiếu (áo xanh đậm), Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang.

Theo ông Hiếu, làng bè khi vào hoạt động sẽ góp phần nâng chất và phát huy giá trị chuỗi tham quan du lịch như: Miếu Bà Chúa xứ Núi Sam - chợ Châu Đốc - làng bè Châu Đốc - làng Chăm Đa Phước - làng Chăm Châu Phong...



Làng bè nổi Châu Đốc vốn được du khách biết đến từ lâu, nay cần thêm sắc màu để trở nên rực rỡ.





Tượng đài cá ba sa tại ngã ba sông Châu Đốc.





Góc nhìn từ trên cao ngã ba sông Châu Đốc.

"Các bè trong dự án được nhà tài trợ sơn màu trên mái và 4 vách xung quanh để tạo nét độc đáo, "độc nhất vô nhị" ở miền Tây, thậm chí độc đáo nhất cả nước. Ngoài ra, chúng tôi còn động viên đồng bào dân tộc Chăm tại địa phượng tham gia giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa, khôi phục làng nghề truyền thống dệt thổ cẩm để tạo ra sản phẩm du lịch đặc trưng.



Đây là điều rất cần thiết để góp phần cải thiện môi trường du lịch của tỉnh, đồng thời còn tạo điều kiện cho người dân có nhiều thu nhập thông qua các dịch vụ đi kèm" – ông Hiếu nói thêm.

