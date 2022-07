Sử dụng máy phát điện thế nào để tránh bị ngạt khí?

Kết quả điều tra ban đầu về nguyên nhân vụ 6 người trong gia đình ở Bến Cát, Bình Dương tử vong là do ngạt khí CO sản sinh trong quá trình chạy máy phát điện. Thông tin này khiến nhiều người tiêu dùng đang và có nhu cầu sử dụng máy phát điện gia đình vô cùng lo lắng.

Trao đổi với phóng viên về nguy cơ ngạt khí CO khi sử dụng máy phát điện, PGS-TS Phạm Thị Anh, Trưởng Bộ môn Kỹ thuật Môi trường Đại học Giao thông Vận tải TP HCM, cho biết máy phát điện sử dụng nhiên liệu xăng, dầu sẽ tạo ra các khí chủ yếu CO, CO2, NOx, SOx… Nếu máy phát điện đặt trong phòng kín, thời gian hoạt động càng dài thì hàm lượng CO tạo ra trong phòng/nhà kín càng nhiều.

Máy phát điện mới có giá bán từ 2 triệu đồng cho đến cả chục triệu đồng/máy

Nếu CO khuếch tán nhanh qua phế nang, qua màng mao mạch phổi vào máu và liên kết với nửa sắt của heme (tiền thân của Hemoglobin) với áp lực lớn hơn khoảng 240 lần so với áp lực oxy, có thể khiến oxy không được Hemoglobin vận chuyển đến mô tế bào gây chết ngạt cho người trong phòng. Hiện tượng này thường xảy ra ở các trường hợp cháy nhà hoặc mùa đông một số gia đình dùng than để sưởi, hay máy phát điện trong khi nhà đóng kín cửa.

PGS-TS Nguyễn Trí Quang Hưng, giảng viên Khoa Môi trường Đại học Nông Lâm TP HCM, cảnh báo thêm các loại khí độc như CO, CO2 còn phát sinh nhiều hơn khi máy phát điện sử dụng nhiên liệu kém chất lượng hoặc máy phát điện không đạt tiêu chuẩn, máy cũ kỹ cũng làm cho phát thải khí độc nhiều hơn do quá trình đốt cháy không triệt để.

Nên chọn máy phát điện chất lượng cao giúp quá trình đốt cháy nhiên liệu triệt để hơn

TS Thái Văn Nam, Phó Viện trưởng Viện ứng dụng Đại học Công nghệ TP HCM, cho biết thêm khí CO được ví như "kẻ sát thủ giấu mặt" vì khí này không màu, không mùi. Khí CO này không duy trì sự sống, ảnh hưởng đến não, hệ hô hấp gây ngạt thở dẫn đến tử vong.

Do đó, khi sử dụng máy phát điện không nên đặt trong nhà. Trường hợp bất khả kháng phải sử dụng trong nhà thì phải thông thoáng như mở cửa sổ, có quạt thông gió với công suất đủ lớn để bảo đảm được lưu lượng không khí trong nhà thông thoáng.

