Tái diễn trò lừa bịp “sỹ quan vùng chiến sự cần gửi quà cho em”!

Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao cảnh giác.

Tại tỉnh Bắc Kạn, thực tế đã có một số người nhận được những tin nhắn qua mạng xã hội với nội dung từ các đối tượng như: Giả mạo là người nước ngoài, tự nhận là sỹ quan, binh lính đang tham gia chiến tranh, làm nhiệm vụ quốc tế tại các khu vực chiến sự…không có người thân và thông qua mạng xã hội để làm quen, tiếp cận các nạn nhân.

Hình ảnh các đối tượng gửi cho nạn nhân qua mạng xã hội facebook để tạo lòng tin; Bộ Công an phối hợp các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông gửi tin nhắn tuyên truyền đến người dân.

Sau thời gian trò chuyện, bằng cách tạo dựng mối quan hệ bạn bè, tình cảm, khi có được niềm tin, sẽ lấy lý do gửi quà, đồ vật giá trị, thậm chí là ngoại tệ, vàng nhờ nạn nhân nhận, quản lý và lưu giữ giúp. Khi nạn nhân đồng ý, bước tiếp theo kẻ gian sẽ giả danh nhân viên sân bay, hải quan, thuế…để yêu cầu nộp tiền cước vận chuyển, phí, tiền phạt, chi phí tiêu cực…để chiếm đoạt.

Với thủ đoạn này, cuối năm 2022, đã có 2 nạn nhân tại Bắc Kạn đến Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Bắc Kạn để chuyển tiền theo hướng dẫn của các đối tượng, với số tiền 25 triệu đồng và 40 triệu đồng. Nhận thấy sự bất thường, nhân viên giao dịch Ngân hàng, phối hợp với Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn được 2 vụ lừa đảo chuyển tiền trên.

Đây là chiêu trò không mới, đã được cảnh báo rất nhiều lần trên các phương tiện truyền thông đại chúng, với vỏ bọc là Việt Kiều, người nước ngoài, binh lính với vẻ ngoài lịch lãm, sang trọng và cách nói chuyện dễ gây thiện cảm, chiếm được lòng tin của các nạn nhân. Phương thức tiếp cận chủ yếu qua mạng xã hội như Facebook, Zalo…Sau khi dụ thành công các “ con mồi” chuyển tiền, các đối tượng sẽ chặn, xóa mọi liên kết, tài khoản và những cuộc trao đổi.

Nhằm tránh những thiệt hại về tài sản, Bộ Công an đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, không thực hiện theo bất cứ yêu cầu chuyển tiền vào các tài khoản do đối tượng yêu cầu. Khi nhận được những tin nhắn, đường link lạ với nội dung tương tự, hãy trình báo với cơ quan Công an nơi gần nhất để được giải quyết.

Theo CAND