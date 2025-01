Tết đến gần khiến câu chuyện vệ sinh thực phẩm càng thêm "nóng"

Băn khoăn bởi lâu nay người tiêu dùng vẫn đặt niềm tin vào những thương hiệu nổi tiếng với kỳ vọng họ sẽ có những biện pháp giữ gìn uy tín đã được dày công qua nhiều năm, do đó khó mà hình dung những cơ sở "gia truyền", "uy tín" ấy lại xem nhẹ người tiêu dùng tới mức sẵn sàng bỏ qua các tiêu chuẩn cần thiết về an toàn thực phẩm đến như vậy.

Đoàn kiểm tra liên ngành công tác an toàn thực phẩm số 1 của TP Hà Nội kiểm tra nhãn mác bánh cốm Nguyên Ninh số 11 Hàng Than, quận Ba Đình (Ảnh: CTV).

Theo quyết định của Ủy ban nhân dân quận Ba Đình, cơ sở này có hàng loạt vi phạm như: Quy trình sản xuất thực phẩm không theo nguyên tắc một chiều từ nguyên liệu đầu vào cho đến sản phẩm cuối cùng; khu vực sản xuất, kho chứa thực phẩm, nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm có côn trùng, động vật gây hại xâm nhập; khu vực chứa đựng, kho bảo quản không có hoặc không đầy đủ giá kệ, biển tên, nội quy, quy trình, chế độ vệ sinh; sử dụng người tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm mà không mang đầy đủ bảo hộ lao động theo quy định. Do những vi phạm này, chủ cửa hàng Nguyên Ninh bị xử phạt hành chính 40 triệu đồng.

Thế nhưng, cũng có một dòng dư luận khác cho rằng, cơ quan chức năng có thể tìm ra những vi phạm tương tự ở rất nhiều cửa hàng kinh doanh thực phẩm tươi sống, chế biến, đặc biệt trong dịp giáp tết, chứ không phải chỉ riêng cửa hàng bánh cốm Nguyên Ninh.

Càng gần tết, những vi phạm về vệ sinh, an toàn thực phẩm càng dày đặc, ở cả những nhà cung cấp được coi là uy tín, đáng tin cậy - như cơ sở sản xuất bánh cốm kể trên. Từ giá đỗ có hóa chất được bán ở Bách hóa Xanh, đến chân gà, lòng vịt, thịt hư hỏng, hôi thôi được phát hiện trên đường vận chuyển... Có thể cảm nhận, chỉ cần cơ quan chức năng lơi lỏng một chút, những thực phẩm không đảm bảo an toàn, vệ sinh đã có thể xuất hiện trên bàn ăn của nhiều gia đình.

Mới đây, Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Mê Thuột, Đăk Lăk đã yêu cầu 6 cơ sở sản xuất giá đỗ trên địa bàn liên quan đến sử dụng chất cấm dừng sản xuất cho đến khi có thông báo mới. 6 cơ sở này đang trong thời gian công an điều tra vụ việc; thành phố đã giao cho các xã, phường giám sát, theo dõi việc triển khai, chấp hành của các cơ sở này. Tuy nhiên, khi đoàn kiểm tra đến, 6 cơ sở vẫn hoạt động bình thường do chưa có quyết định tạm dừng hoạt động, dù chủ cơ sở đang bị tạm giam, nhưng sản lượng đã giảm khoảng 20% so với trước khi tình trạng sử dụng hóa chất cấm bị phát hiện.

Hàng nghìn tấn giá đỗ ủ chất cấm vừa bị phát hiện tại Đắk Lắk.

Càng gần Tết, lượng tiêu thụ và sử dụng thực phẩm càng lớn, với các nhu cầu phong phú, đa dạng, từ thực phẩm sản xuất trong nước đến nhập khẩu, từ hàng hóa bình dân đến hàng cao cấp. Do đó, những dấu hiệu mất an toàn thực phẩm cũng khó lường. Trước thực tế thị trường, nguồn hàng, kênh bán hàng sôi động, khó kiểm soát, ngoài trông chờ sự tự giác của các nhà sản xuất, nỗ lực của cơ quan chức năng, người tiêu dùng vẫn không thể quên sự thông thái của chính mình trong lựa chọn nguồn cung, sản phẩm...để đảm bảo an toàn cho mình.

Trước thực trạng về thực phẩm bẩn, không hợp vệ sinh Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược quốc gia an toàn thực phẩm giai đoạn 2011 – 2020 và tầm nhìn 2030.

Để giải quyết vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm cần sự đồng bộ từ 3 phía giải pháp: Cơ chế – chính sách; kinh tế – xã hội ; Khoa học – công nghệ cũng như hành động từ phía: Nhà nước, người sản xuất và người tiêu dùng.

Về phía người tiêu dùng cần nâng cao hiểu biết về chất lượng hàng hóa, đặc biệt chất lượng các loại thực phẩm. Người dân cần thận trọng nhiều hơn trong việc lựa chọn thực phẩm để đảm bảo vệ sinh, rõ nguồn gốc, tránh mua những thực phẩm kém chất lượng, gây những ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.